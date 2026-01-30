आगरा में पुलिस-बदमाशों के बीच मुठभेड़, 4 गिरफ्तार; राज चौहान हत्याकांड से जुड़े सभी आरोपी
डीसीपी सिटी सैयद अली अब्बास ने बताया कि राज चौहान हत्याकांड में दो जगहु हुई मुठभेड़ में चार बदमाशों को गिरफ्तार किया गया.
आगरा: ताजनगरी में गुरुवार देर रात और शुक्रवार सुबह दो अलग-अलग जगह एनकाउंटर हुए. इस दौरान राज चौहान हत्याकांड से जुड़े 25-25 हजार के दो आरोपियों सहित कुल 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है. एक दिन पहले ही हत्याकांड के मुख्य आरोपी अरबाज को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया था.
डीसीपी सिटी सैयद अली अब्बास ने बताया कि राज चौहान हत्याकांड में एत्मादपुर थाना पुलिस ने मुठभेड़ में फरार 25 हजार के इनामी बदमाश आकाश प्रजापति, निवासी कालिंदी विहार को एक देशी तमंचा, एक खोखा कारतूस, एक जिंदा कारतूस, एक मिस कारतूस और बाइक के साथ गिरफ्तार किया है.
शुक्रवार सुबह चेकिंग में पुलिस ने अभियुक्त आकाश प्रजापति को रोका तो उसने फायरिंग कर दी. मुठभेड़ में पुलिस की गोली उसके पैर में लगी. पुलिस ने घेराबंदी करके इनामी बदमाश आकाश को गिरफ्तार किया है. उसे अस्पताल में भर्ती कराया है. इनामी के साथ उसका अपराधी दोस्त भी दबोचा गया है.
डीसीपी सिटी सैयद अली अब्बास ने बताया कि राज चौहान हत्याकांड में फरार 25 हजार के इनामी बदमाश विष्णु पंडित उर्फ भुल्ला को बमरौली कटारा पुलिस की टीम ने गुरुवार देर रात चेकिंग में गांव मदरा अंडरपास के पास रोका था.
इस पर बदमाश विष्णु पंडित उर्फ भुल्ला पुत्र किशन कुमार शर्मा, निवासी कालिंदी विहार, मोती कुंज ने गोली चला दी. दोनों ओर से गोली चलीं, जिसमें पुलिस की गोली बदमाश के पैर में लगी. पुलिस ने घायल विष्णु पंडित उर्फ भुल्ला को अस्पताल में भर्ती कराया है.
उसके पास से एक तमंचा, दो जिंदा व एक खोखा कारतूस के साथ बाइक बरामद हुई है. पुलिस ने उसके साथी शिवांश शर्मा पुत्र अजय शर्मा, निवासी नगला किशन लाल, टेढ़ी बगिया को भी मौके से गिरफ्तार किया है. उससे पास से एक तमंचा, दो जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं.
23 जनवरी को हुई थी हत्या: आगरा के ट्रांस यमुना थाना क्षेत्र में टेढ़ी बगिया के पास एक गेस्ट हाउस में 23 जनवरी की रात राज चौहान की गोली मारकर हत्या की गई थी. हमलावरों ने राज चौहान को सात गोलियां मारी थीं.
बहुचर्चित राज चौहान हत्याकांड से पुलिस की मुस्तैदी की पोल खुल गई थी. इसके बाद पुलिस ने छानबीन की और इस हत्याकांड में पांच आरोपी नामजद किए. इसमें मुख्य आरोपी अरबाज उर्फ मंसूरी था, जिसे मुठभेड़ में मार गिराया गया.
