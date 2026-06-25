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यूपी में खाकी हुई शर्मसार: दुराचार के मामले में दो युवकों को 15 दिन तक अवैध हिरासत में रखा, मामले की जांच शुरू

एसीपी खेरागढ़ को सौंपी गई जांच: डीसीपी पश्चिमी जोन आदित्य सिंह ने बताया कि इस वीडियो और अवैध हिरासत समेत पूरे प्रकरण की विस्तृत जांच ACP खेरागढ़ को सौंप दी गई है. प्रशासनिक रिकॉर्ड के अनुसार यह पूरा गंभीर मामला मुख्य रूप से मार्च 2026 का बताया जा रहा है. उस समय आगरा के बसई जगनेर थाना में दुराचार की धाराओं के तहत एक गंभीर आपराधिक मुकदमा दर्ज कराया गया था. ईटीवी भारत इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है.

वे यह भी कहते दिख रहे हैं कि इतने दिनों तक कोई भी दूसरा अधिकारी आरोपियों को इस तरह अपने थाने में रख नहीं सकता है. इस वीडियो के सामने आते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया और डीसीपी पश्चिमी जोन आदित्य सिंह ने इस वीडियो का तुरंत संज्ञान लिया.

आगरा: उत्तर प्रदेश के आगरा पुलिस कमिश्नरेट के बसई जगनेर थाना प्रभारी निरीक्षक धर्मेंद्र सिंह भाटी का सोशल मीडिया पर एक बेहद चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है. इस वीडियो में प्रभारी निरीक्षक धर्मेंद्र सिंह भाटी खुद यह कबूल करते नजर आ रहे हैं कि उन्होंने रेप के दो आरोपियों को पूरे 15 दिनों तक अपने थाने की अवैध हिरासत में रखा था.

विवेचना से नाम हटाने की शिकायत: इस दुराचार के मामले में मुख्य रूप से तीन युवकों राहुल, रवि और हरेश को आरोपी बनाया गया था. मुकदमा दर्ज करने के बाद शुरुआती कार्रवाई में बसई जगनेर थाना पुलिस ने मुख्य आरोपी राहुल और रवि को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. इसके साथ ही पुलिस ने मामले की जांच के दौरान तीसरे सह-आरोपी हरेश का नाम केस से हटा दिया था. सह-आरोपी का नाम बाहर निकाले जाने और विवेचना में लापरवाही की शिकायत पीड़ितों ने पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से की थी.

बिना हवालात के 15 दिन रखा साथ: वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई शिकायत में पुलिसकर्मियों पर राहुल और रवि को 15 दिनों तक थाने पर अवैध हिरासत में रखने का सीधा आरोप लगाया गया था. इसके साथ ही पीड़ित पक्ष ने आरोप लगाया कि मुकदमों को पूरी तरह खत्म करने के एवज में पुलिस अधिकारियों ने मोटी रकम मांग थी. आरोपियों के परिजन बेहद गरीब होने के कारण पुलिस की मांग के मुताबिक मोटी रकम का इंतजाम समय पर नहीं कर पाए. रुपये न मिलने के कारण पुलिस ने दोनों आरोपियों को समय पर जेल ही नहीं भेजा और अवैध रूप से 15 दिनों तक उन्हें थाने पर ही रोके रखा.

रुपये न मिलने पर भेजा जेल: इस अवैध हिरासत के दौरान आरोपियों को बकायदा थाना परिसर में खाना भी खिलाया गया और उन्हें आधिकारिक हवालात के भीतर भी नहीं डाला गया. पीड़ित पक्ष का दावा है कि पूरे मामले को अंदर ही अंदर रफा-दफा करने के लिए ही यह अवैध हिरासत का खेल खेला जा रहा था. इस मामले में आरोपी रवि के बड़े भाई अवधेश कुमार ने बताया कि जब पुलिस ने कई दिनों तक आरोपियों को कोर्ट में पेश नहीं किया, तो थक-हारकर उन्होंने स्थानीय कोर्ट में एक प्रार्थनापत्र दिया.

थाना प्रभारी ने कहा- वीडियो AI से बनाया गया: कोर्ट में प्रार्थनापत्र दिए जाने और न्यायिक दबाव बनने के बाद पुलिस ने आरोपी रवि और राहुल को औपचारिक रूप से जेल भेज दिया था. हालांकि, हाल ही में कानूनी प्रक्रिया के तहत दोनों आरोपी जमानत पर जेल से बाहर आ चुके हैं. अब यह मामला दोबारा इसलिए सुर्खियों में है क्योंकि वीडियो साक्ष्य के साथ उच्चाधिकारियों से दोबारा लिखित शिकायत की गई है. इस वीडियो में बसई जगनेर थाना प्रभारी निरीक्षक धर्मेंद्र सिंह भाटी खुद यह मानते दिख रहे हैं कि उन्होंने दोनों युवकों को अवैध हिरासत में रखा था. दूसरी ओर, बसई जगनेर थाना प्रभारी निरीक्षक धर्मेंद्र सिंह भाटी का इस पूरे विवाद पर कहना है कि यह वीडियो फर्जी है. इसे डीपफेक या AI तकनीक की मदद से उनकी छवि खराब करने के लिए बनाया गया है.

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