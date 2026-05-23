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आगरा में रील बनाने वाले पुलिसकर्मियों पर एक्शन: वर्दी में वीडियो पोस्ट करने वाले 7 SI और 1 महिला कांस्टेबल लाइन हाजिर

आगरा: आगरा पुलिस कमिश्नर ने वर्दी पहनकर सोशल मीडिया पर पोस्ट और रील्स डालने वाले 8 पुलिसकर्मियों पर बड़ी कार्रवाई की है. इन सभी पुलिसकर्मियों को जांच के बाद यूपी पुलिस की आधिकारिक सोशल मीडिया पॉलिसी के घोर उल्लंघन का दोषी पाया गया. इस मामले में त्वरित संज्ञान लेते हुए पुलिस कमिश्नर ने सभी आठ पुलिस​कर्मियों को तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर कर दिया है. लाइन हाजिर किए गए इन अनुशासनहीन कर्मचारियों में सात उपनिरीक्षक (SI) और एक आरक्षी (कांस्टेबल) शामिल हैं.

सोशल मीडिया सेल रख रही है पैनी नजर: आगरा पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार के सख्त निर्देश पर जिले के सभी पुलिस कर्मियों के निजी सोशल मीडिया अकाउंट्स पर सोशल मीडिया सेल लगातार निगरानी रख रही है. दरअसल, उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए 8 फरवरी, 2023 को एक विस्तृत 'सोशल मीडिया पॉलिसी' बनाई गई थी. इस विशेष नीति के तहत पुलिसकर्मियों के ड्यूटी के दौरान सोशल मीडिया के इस्तेमाल को लेकर कई तरह की पाबंदियां लगाई गई थीं. मगर, इसके बावजूद यह देखा जा रहा था कि कुछ पुलिसकर्मी लगातार इस पॉलिसी को ताक पर रखकर सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं.

ADG लॉ एंड ऑर्डर ने दिए थे सख्त निर्देश: शासकीय आदेशों की इसी अवहेलना को लेकर बीते दिनों एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश ने यूपी पुलिस की सोशल मीडिया पॉलिसी का कड़ाई से पालन करने के कड़े आदेश दिए थे. उन्होंने इस संबंध में तीन प्रमुख रणनीतिक बिंदुओं के हिसाब से दोषी कर्मियों पर सीधी कार्रवाई करने के कड़े निर्देश जारी किए थे. उत्तर प्रदेश में सेवारत (सर्विस में मौजूद) पुलिसकर्मियों के साथ-साथ ट्रेनी (प्रशिक्षु) पुलिसकर्मी भी लगातार इस पॉलिसी का उल्लंघन करते पाए जा रहे हैं. एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश ने चिंता जताते हुए कहा कि कई पुलिसकर्मी सोशल मीडिया पर रील्स और अन्य माध्यमों से आपत्तिजनक सामग्री धड़ल्ले से पोस्ट कर रहे हैं.