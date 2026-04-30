आगरा: फर्जी आधार और पैन कार्ड बनाकर जमीन हड़पने वाले गिरोह का खुलासा, 3 गिरफ्तार
आगरा की सदर थाना पुलिस ने जमीन हड़पने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश कर तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 30, 2026 at 7:46 PM IST
आगरा: आगरा की सदर थाना पुलिस ने गुरुवार को फर्जीवाड़ा करके जमीन हड़पने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है. पुलिस ने इस मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से फर्जी पहचान पत्र और अन्य कूटरचित दस्तावेज बरामद हुए हैं. डीसीपी सिटी सैयद अली अब्बास ने बताया कि यह गिरोह एक भू-स्वामी की जमीन को फर्जी दस्तावेजों के सहारे बेचने की फिराक में था. पुलिस को जैसे ही इस साजिश की भनक लगी, उन्होंने असली भूमि स्वामी से संपर्क किया और पूरे मामले की पुष्टि की.
असली मालिक को नहीं थी जमीन बेचने की जानकारी: पूछताछ में जमीन मालिक ने किसी को भी अपनी जमीन बेचने से साफ इनकार कर दिया. इसके बाद पुलिस ने गिरोह के सदस्यों को दबोच लिया, जो फर्जी कागजात तैयार कर जमीन को हथियाने की कोशिश में थे. गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों की पहचान गजेंद्र चौधरी उर्फ भोला, किशनवीर और ओमवीर के रूप में हुई है. ये आरोपी अलग-अलग क्षेत्रों के रहने वाले हैं और काफी समय से इस प्रकार के फर्जीवाड़े में शामिल बताए जा रहे हैं.
फर्जी दस्तावेज बरामद: पुलिस ने आरोपियों के पास से 2 फर्जी आधार कार्ड, 1 फर्जी पैन कार्ड और 1 पैन कार्ड की फोटो कॉपी बरामद की है. साथ ही इनके पास से खसरा-खतौनी की अप्रमाणित प्रतियां भी मिली हैं, जिनका उपयोग वे जमीन बेचने के लिए कर रहे थे. इन बरामद दस्तावेजों और पुख्ता साक्ष्यों के आधार पर सदर थाना में मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है. पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि इन्होंने पहले भी कहीं किसी और की जमीन तो इस तरह नहीं बेची है.
गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश जारी: डीसीपी सिटी ने बताया कि पुलिस टीम पकड़े गए तीनों आरोपियों से गहन पूछताछ कर रही है ताकि गिरोह के अन्य सदस्यों के बारे में जानकारी मिल सके. पुलिस अब यह भी पता लगा रही है कि इस फर्जीवाड़े में और कौन-कौन से सफेदपोश शामिल हैं जो इन आरोपियों को मदद पहुंचा रहे थे. इस बड़ी कार्रवाई से उन भू-माफियाओं में हड़कंप मच गया है जो सरकारी दस्तावेजों में हेरफेर कर लोगों की संपत्ति हड़पने का काम करते हैं. पुलिस ने जनता से भी अपील की है कि अपनी संपत्ति के दस्तावेजों की सुरक्षा रखें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें.
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