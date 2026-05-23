ETV Bharat / state

आगरा में Grindr ऐप पर दोस्ती कर ब्लैकमेल करने वाले गैंग का पर्दाफाश; अश्लील वीडियो बनाकर वसूले लाखों, 4 गिरफ्तार

वीडियो के नाम पर मांगी रंगदारी: इन अश्लील वीडियो और फोटोज को सोशल मीडिया पर अपलोड करने और बदनाम करने के नाम पर आरोपियों ने पीड़ित युवक से दो लाख रुपये की भारी डिमांड की. बदनामी के डर से पीड़ित ने किसी तरह आरोपियों के बताए अकाउंट में मौके पर ही एक लाख रुपये ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिए. इतने रुपयों से भी जब आरोपियों का पेट नहीं भरा तो उन्होंने अगले ही दिन पीड़ित से दोबारा 50 हजार रुपये की नई डिमांड कर डाली. इस बार बार-बार की प्रताड़ना से तंग आकर पीड़ित ने हिम्मत दिखाई और सीधे एकता थाना पहुंचकर पुलिस में मुकदमा दर्ज कराया.

वहां पहुंचने पर आरोपियों ने उसके साथ बेरहमी से मारपीट की और बंधक बनाकर जबरन अश्लीलता की. इसके बाद आरोपियों ने युवक के अश्लील वीडियो और आपत्तिजनक फोटोज अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिए.

आगरा: आगरा पुलिस कमिश्नरेट की एकता थाना पुलिस ने शनिवार दोपहर एक ऐसे शातिर गिरोह का पर्दाफॉश किया है, जो सोशल मीडिया ऐप के जरिए सीधे-साधे युवकों से दोस्ती करके मोटी रकम की अवैध वसूली करता है. इस ब्लैकमेलिंग गैंग ने हाल ही में एक युवक से डेटिंग ऐप के माध्यम से पहले दोस्ती की और फिर उसे झांसा देकर मिलने के बहाने बुलाया.

100 फीट रोड पर कार सवार बदमाशों ने घेरा: एकता थाना पुलिस को 21 मई को पीड़ित व्यक्ति ने लिखित शिकायत देकर बताया कि कुछ लोग उसे अश्लील वीडियो के नाम पर लगातार मानसिक रूप से परेशान कर रहे हैं. पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज करके मामले की गहन छानबीन शुरू की, जिसके बाद जाल बिछाकर चार शातिर आरोपियों को दबोच लिया गया. एडीसीपी क्राइम हिमांशु गौरव ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि पीड़ित युवक की आरोपियों से 'ग्राइंडर' (Grindr) नामक सोशल मीडिया ऐप से दोस्ती हुई थी. सोशल मीडिया पर बने इसी कथित दोस्त ने 20 मई को पीड़ित को मिलने के लिए थाना क्षेत्र के 100 फीट रोड पर बुलाया था.

बंधक बनाकर किया ऑनलाइन ट्रांजैक्शन: पीड़ित जब तय पते पर पुलिस चौकी तोरा से थोड़ा आगे पहुंचा, तभी अचानक वहां एक कार से सवार चार युवक निकले जिन्होंने उसे चारों तरफ से दबोच लिया. इन बदमाशों ने युवक के साथ सरेराह मारपीट की, उसे बंधक बनाया और जबरन उसके साथ अश्लील कृत्य कर उसका लाइव वीडियो बना लिया. एडीसीपी क्राइम ने बताया कि आरोपियों ने यह वीडियो वायरल करने की धमकी देकर तुरंत दो लाख रुपये मांगे, लेकिन सौदा एक लाख रुपये में तय हुआ. ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर कराने के बाद आरोपी पीड़ित को एक डेयरी के पास बदहवास हालत में छोड़कर मौके से फरार हो गए थे.

साइबर सेल की मदद से धरे गए चार आरोपी: अगले दिन 21 मई को जब दोबारा 50 हजार रुपयों की डिमांड की गई, तो पीड़ित ने एकता थाना पुलिस से आधिकारिक शिकायत की जिस पर पुलिस ने त्वरित एक्शन लिया. स्थानीय पुलिस ने साइबर थाना पुलिस के साथ मिलकर वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर छानबीन की और आज चारों आरोपियों को रंगे हाथों दबोच लिया. एडीसीपी क्राइम हिमांशु गौरव ने बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों के नाम सूरज ठाकुर पुत्र नीरज सिंह (निवासी रोनक एन्क्लेव, एकता थाना), सौरभ यादव, नमन यादव और अभिषेक (तीनों निवासी बरौली अहीर, एकता थाना) हैं.

आरोपियों का पुराना आपराधिक इतिहास: पुलिस की कड़ी पूछताछ में सभी आरोपियों ने अपना जुर्म पूरी तरह कबूल कर लिया है और उनके कब्जे से वारदात में इस्तेमाल एक बाइक व अन्य सामान बरामद हुआ है. पकड़े गए इन शातिर आरोपियों से पूछताछ करके पुलिस इस पूरे ठगी के तरीके और इनके अंतरराज्यीय नेटवर्क के बारे में और अधिक गोपनीय जानकारी जुटा रही है. जांच में यह भी सामने आया है कि मुख्य आरोपी सौरभ और अभिषेक का पुराना आपराधिक इतिहास है और वे पहले भी जेल जा चुके हैं. पुलिस अब इस गैंग से जुड़े पूरे नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने में जुटी है ताकि अन्य पीड़ितों को भी न्याय मिल सके.

यह भी पढ़ें- आगरा में अस्पताल संचालक पर एफआईआर; बिना रजिस्ट्रेशन किया जा रहा था इलाज, महिला की मौत बाद हुई कार्रवाई