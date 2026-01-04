आगरा पुलिस ने दूध विक्रेता से की बर्बरता; मारपीट के बाद उखाड़ दिए अंगूठे के नाखून, चाैकी प्रभारी निलंबित
छत्ता थाना क्षेत्र की जीवनी मंडी पुलिस चौकी इंचार्ज रविंद्र कुमार और पुलिसकर्मियों की अमानवीय हरकत.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : January 4, 2026 at 11:24 AM IST
आगरा : छत्ता थाना क्षेत्र की जीवनी मंडी पुलिस चौकी इंचार्ज और कुछ पुलिसकर्मियों की अमानवीय हरकत और वहसियाना कृत्य सामने आया है. बताया जा रहा कि पुलिस चौकी इंचार्ज और कुछ पुलिसकर्मियों ने एक दूध विक्रेता से मारपीट की और उसके पैर के नाखून उखाड़ लिए. साथ ही दूध विक्रेता का टेंपो सीज कर करके शांति भंग की धारा में चालान कर दिया. पीड़ित की शिकायत पर डीसीपी सिटी ने आरोपी चौकी इंचार्ज रविंद्र कुमार को निलंबित कर दिया है.
सैंया थाना क्षेत्र के गांव वीरई निवासी नरेंद्र कुशवाह शनिवार को डीसीपी सिटी सैयद अली अब्बास के पास फरियाद लेकर पहुंचे थे. नरेंद्र के अनुसार मैं और मेरा भाई धीरज कुशवाह टेंपो से दूध बेचते हैं. मुझे टेंपो चलाना नहीं आता. मेरा भाई धीरज टेंपो चलाता है. शनिवार को हम दोनों जीवनी मंडी क्षेत्र स्थित गरीब नगर में दूध देने गए थे. इस दौरान मैं टेंपो में बैठा था और भाई धीरज गली में दूध देने गया था. इसी दौरान मोहल्ले में किसी से झगड़ा हो रहा था. तभी वहां जीवनी मंडी पुलिस चौकी इंचार्ज रविंद्र कुमार और कुछ सिपाही मेरे पास आए. पुलिस ने झगड़ा करने वाले कुछ लोगों को पकड़ रखा था.
नरेंद्र का आरोप है कि चौकी इंचार्ज और पुलिसकर्मी झगड़ा करने वालों को टैंपो से थाने ले जाने को कहा. मैंने टैंपो न चला पाने की बात कही तो पुलिसकर्मी भड़क गए और एक पुलिसकर्मी ने थप्पड़ जड़ दिया. इसके बाद पुलिसकर्मी मुझे जबरन पुलिस चौकी ले गए. जहां बेरहमी से पिटाई की और मेरे पैरों के तलवे में दर्जनों डंडे मारे. मारपीट के दौरान मेरे पैर के अंगूठे का नाखून भी उखाड़ दिया. इसके बाद शांतिभंग की धारा में मेरा चालान कर दिया. नरेंद्र ने दारोगा पर मोबाइल फोन, 1800 रुपये छीनने का भी आरोप लगाया है.
डीसीपी सिटी सैयद अली अब्बास ने बताया कि पीड़ित की शिकायत पर आरोपी दारोगा रविंद्र कुमार को निलंबित कर दिया गया है. जीवनी मंडी पुलिसी चौकी का इंचार्ज गौरव राठी को बनाया गया है. साथ ही मामले की जांच के साथ ही दारोगा के खिलाफ विभागीय जांच कराई जा रही है.
