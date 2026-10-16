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आगरा में जानवरों की आवाज निकालकर चोरी करने वाला गैंग पकड़ा, किराए की कार से निकलते, टोली बनाकर वारदात को देते अंजाम

पुलिस ने गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया है. ( Photo Credit; ETV Bharat )

आगरा : कागारौल थाना पुलिस और साइबर सेल ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो जानवरों की आवाज निकालकर साथियों को चोरी का सिग्नल देता था. पुलिस ने आरोपियों के पास से चोरी किए गए सोने-चांदी के आभूषण और नकदी बरामद किए हैं. गिरोह के छह शातिर पकड़े गए हैं. गैंग में 20 से अधिक सदस्य हैं. फरार सदस्यों की तलाश में पुलिस टीम लगी है.

डीसीपी पश्चिमी आदित्य सिंह ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्तों में शाहजहांपुर के मीर हसन पुत्र सरूर अहमद, सरमीन पुत्र हामिद और अंकित पुत्र धर्मेंद हैं. इसके साथ ही बदायूं निवासी हुसैन खान पुत्र हातिम खान, इलियास पुत्र कल्लू और जीन खान पुत्र सलीम खान हैं. सभी आरोपियों से पूछताछ में यह जानकारी सामने आई है कि गिरोह में करीब 20 सदस्य हैं. जिनकी तलाश में पुलिस जुटी है. गिरोह एक साथ किसी गांव में जाता है, तो पांच या छह की टोली में बंटकर वारदात करता है.