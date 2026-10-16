आगरा में जानवरों की आवाज निकालकर चोरी करने वाला गैंग पकड़ा, किराए की कार से निकलते, टोली बनाकर वारदात को देते अंजाम
पुलिस ने गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों के पास से सोने-चांदी के आभूषण और नकदी बरामद किए हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 16, 2026 at 8:23 PM IST
आगरा : कागारौल थाना पुलिस और साइबर सेल ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो जानवरों की आवाज निकालकर साथियों को चोरी का सिग्नल देता था. पुलिस ने आरोपियों के पास से चोरी किए गए सोने-चांदी के आभूषण और नकदी बरामद किए हैं. गिरोह के छह शातिर पकड़े गए हैं. गैंग में 20 से अधिक सदस्य हैं. फरार सदस्यों की तलाश में पुलिस टीम लगी है.
डीसीपी पश्चिमी आदित्य सिंह ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्तों में शाहजहांपुर के मीर हसन पुत्र सरूर अहमद, सरमीन पुत्र हामिद और अंकित पुत्र धर्मेंद हैं. इसके साथ ही बदायूं निवासी हुसैन खान पुत्र हातिम खान, इलियास पुत्र कल्लू और जीन खान पुत्र सलीम खान हैं. सभी आरोपियों से पूछताछ में यह जानकारी सामने आई है कि गिरोह में करीब 20 सदस्य हैं. जिनकी तलाश में पुलिस जुटी है. गिरोह एक साथ किसी गांव में जाता है, तो पांच या छह की टोली में बंटकर वारदात करता है.
डीसीपी पश्विमी आदित्य सिंह ने बताया कि गिरोह के सदस्य मीर हसन और अंकित ने कई अहम जानकारी दी है. पूछताछ में पता चला है कि गिरोह के सदस्य एक साथ चलते हैं. किराए की कार से रात में वारदात करने निकलते. जिस गांव में वारदात करनी होती वहां पर पहुंच कर पांच-पांच सदस्यों की टोली बनाकर चोरी की वारदातें करते.
आरोपी एक गांव में एक साथ दो से तीन मकान में चोरी करते. गिरोह के सदस्य जो घर में प्रवेश करते हैं और जो बाहर पहरेदारी करते हैं वो एक दूसरे को जानवरों की आवाज निकाल कर सतर्क और वारदात पूरी करने का संकेत देते. जानवरों की आवाज निकालने से ग्रामीण इस ओर ध्यान नहीं देते.
डीसीपी आदित्य सिंह ने बताया कि आरोपी किराए की कार से चोरी की वारदात के लिए निकलते. देहात क्षेत्रों में चोरी करते. गिरोह के सदस्यों ने गाजियाबाद, गोरखपुर और हरियाणा के अलग-अलग जिलों में भी चोरी की घटनाएं की हैं. पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ करके गिरोह के अन्य सदस्यों और चोरी की दूसरी वारदातों के संबंध में जानकारी जुटा रही है.
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