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आगरा पुलिस को कामयाबी: दो सिपाहियों की हत्या कर 27 साल से फरार चल रहा बदमाश गिरफ्तार, बकरीद की दावत से मिला सुराग

सन 1999 में दो सिपाहियों की हत्या और राइफल लूट के मुख्य आरोपी भूरा उर्फ जमील का सुराग बकरीद की एक दावत से मिला था.

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रमेश कुशवाह गैंग के खूंखार अपराधी भूरा का अंत, आगरा पुलिस ने भोपाल में जाल बिछाकर किया गिरफ्तार. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 18, 2026 at 8:24 PM IST

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आगरा: आगरा पुलिस ने बकरीद की एक दावत से मिले अहम सुराग के आधार पर 27 साल से फरार चल रहे एक शातिर इनामी बदमाश को भोपाल से गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है. यह आरोपी सन 1999 में दो जांबाज पुलिसकर्मियों की बेरहमी से हत्या करने और तीन सरकारी राइफल व कारतूस लूटने की वारदात का मुख्य आरोपी था.

इस खूंखार अपराधी की गिरफ्तारी पर पुलिस महानिदेशक द्वारा 50 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था. वह पुलिस की आंखों में धूल झोंकने के लिए अपनी पहचान बदलकर पिछले ढाई दशकों से अलग-अलग राज्यों में फरारी काट रहा था.

जानकारी देते डीसीपी पश्चिमी आदित्य सिंह. (Video Credit: ETV Bharat)

खेरागढ़ पुलिस ने भोपाल में बिछाया जाल: हाल ही में बकरीद की एक पारिवारिक दावत के दौरान फरार इनामी के बारे में कुछ गुप्त सुराग हाथ लगे तो खेरागढ़ थाना पुलिस ने तुरंत इस पर छानबीन शुरू कर दी. पुलिस की एक विशेष टीम ने तकनीकी साक्ष्यों की मदद से आरोपी को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से खोज निकाला. जांच में सामने आया है कि पकड़ा गया आरोपी उस दौर के कुख्यात रमेश कुशवाह गैंग का एक बेहद सक्रिय और खतरनाक सदस्य था. रमेश कुशवाह गैंग उन दिनों उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों में लूट, अपहरण और फिरौती के लिए हत्या की वारदातों को अंजाम देकर दहशत का पर्याय बना हुआ था.

1999 की सर्द रात में पुलिसकर्मियों पर किया था हमला: यह मामला 31 दिसंबर 1999 की सर्द रात का है जब पुलिस ने कार्रवाई करते हुए रमेश कुशवाह गैंग के हथियारों का एक बड़ा जखीरा पकड़ा था. इस पुलिसिया कार्रवाई से बौखलाकर गैंग लीडर रमेश और उसके साथियों ने पुलिस से बदला लेने और सरकारी हथियारों को वापस लूटने की एक आत्मघाती योजना बनाई. वारदात वाली रात गैंग लीडर रमेश अपने आठ साथियों के साथ एक जीप में सवार होकर खेरागढ़ इलाके में पहुंचा. वहाँ खेरागढ़ थाना क्षेत्र में गश्त पर तैनात तीन पुलिसकर्मी अत्यधिक ठंड से बचाव के लिए सड़क किनारे अलाव ताप रहे थे.

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बकरीद की दावत से मिला 27 साल पुराने केस का सुराग. (Photo Credit: ETV Bharat)

दो सिपाहियों की मौके पर ही हो गई थी मौत: तभी कुख्यात गैंग का शातिर बदमाश भूरा अपने अन्य साथियों के साथ पुलिसकर्मियों के पास अलाव तापने के बहाने बेहद सामान्य तरीके से बैठ गया. जैसे ही बदमाशों को मौका मिला, उन्होंने अपने पास छिपाकर रखे तमंचों से तीनों पुलिसकर्मियों पर बेहद नजदीक से ताबड़तोड़ गोलियां चला दीं. इस अचानक हुए कायरतापूर्ण हमले में मौके पर ही ड्यूटी पर तैनात सिपाही कमल सिंह और सिपाही चरन सिंह की दर्दनाक मौत हो गई. इसके बाद सभी बदमाश पुलिसकर्मियों की तीन सरकारी राइफलें, भारी मात्रा में कारतूस और अन्य जरूरी सामान लूटकर रात के अंधेरे में फरार हो गए.

मुठभेड़ में मारे गए थे गैंग के मुख्य सरगना: डीसीपी पश्चिमी आदित्य सिंह ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि तब इस जघन्य वारदात के बाद पुलिस ने चौतरफा घेराबंदी की थी. इसके बाद मध्य प्रदेश के भिंड में हुई एक ऐतिहासिक पुलिस मुठभेड़ में गैंग का मुख्य सरगना रमेश कुशवाह मारा गया था और जालौन में नरेंद्र को पुलिस ने ढेर कर दिया था. गैंग के अन्य पांच बदमाशों को पुलिस ने समय रहते गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था, जिन्हें बाद में अदालत से आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई. लेकिन इस पूरे मामले में कुख्यात बदमाश भूरा पुलिस की गिरफ्त से बचकर घने जंगलों के रास्ते भागने में सफल रहा था.

खुद को मृत घोषित कर बदला अपना नाम: फरार होने के बाद उसने करीब दो महीने तक इटारसी में छिपकर मजदूरी की और फिर भोपाल में रहकर बिल्डिंग निर्माण का काम करने लगा. बाद में पुलिस से बचने के लिए उसने लंबी दूरी के ट्रकों का ड्राइवर बनने का फैसला किया ताकि वह लगातार अपनी लोकेशन बदल सके. फरारी के इस लंबे दौर के दौरान इनामी आरोपी भूरा पुत्र साबू (निवासी जैतपुर) ने कागजों में खुद को पूरी तरह मृत घोषित करवा दिया था. इसके बाद उसने अपना नाम भूरा से बदलकर जमील पुत्र फारुख रख लिया और मध्य प्रदेश में एक नया पहचान पत्र बनवाकर रहने लगा.

शराब पार्टी में जीजा ने खोल दिया राज़: डीसीपी पश्चिमी आदित्य सिंह ने बताया कि बीते दिनों इस मामले में जेल से अपनी सजा पूरी कर रिहा हुआ एक बदमाश बाहर आया था जो भूरा का पुराना परिचित था. इसी दौरान बकरीद की एक दावत के बाद आयोजित शराब पार्टी में भूरा के सगे जीजा की बात उस रिहा हुए बदमाश से हुई. नशे की हालत में जीजा ने अनजाने में यह राज उगल दिया कि दो वर्ष पूर्व ही उसकी भूरा से फोन पर लंबी बात हुई है. इस बेहद गोपनीय इनपुट के मिलते ही खेरागढ़ थाना प्रभारी हरीश कुमार ने डिटेल्स खंगालकर तुरंत पुलिस का एक जाल बिछाया.

कोर्ट ने आरोपी को पुलिस रिमांड पर भेजा: पुलिस टीम ने तुरंत भोपाल में दबिश देकर आरोपी भूरा उर्फ जमील को एक कंस्ट्रक्शन साइट से चारों तरफ से घेरकर गिरफ्तार कर लिया. शुरुआत में तो शातिर भूरा पुलिस टीम को अपनी झूठी पहचान दिखाकर बरगलाता रहा, लेकिन जब पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की तो उसने अपना पुराना सच कबूल कर लिया. पुलिस ने कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद आरोपी भूरा उर्फ जमील को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया है. अदालत ने उसे पुलिस रिमांड पर भेज दिया है ताकि उससे इस गैंग के अन्य नेटवर्क के बारे में और गहन पूछताछ की जा सके.

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