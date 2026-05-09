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आगरा नगम निगम का फ़रमान: कुत्ते-बिल्लियों का कराना होगा रजिस्ट्रेशन; वर्ना लगेगा पांच हज़ार रुपये का जुर्माना

आगरा : नगर निगम ने शहर में हर PET यानी कुत्ते और बिल्लियों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया है. जो लोग अपने पालतू कुत्ते और बिल्लियों का रजिस्ट्रेशन नहीं करा रहें हैं. ऐसे लोगों पर सख्ती बरतने की नगर निगम ने तैयारी कर ली है. आगरा में वर्तमान वित्तीय वर्ष में अभी तक सिर्फ 72 कुत्तों का रजिस्ट्रेशन हुआ है. शहर में पालतू कुत्तों की संख्या 80 हजार के पार है. ऐसे में नगर निगम अब अपने PET का रजिस्ट्रेशन नहीं कराने वालों पर सख्त कार्रवाई की तैयारी की है. जिसमें अभियान चलाकर बिना रजिस्ट्रेशन पाए जाने पर कुत्ते और बिल्लियों को पकड़ने के साथ ही पेट के मालिक पर 5000 रुपये तक जुर्माना लगाया जाएगा.





बता दें, आगरा नगर निगम ने देसी नस्ल श्वान के लिए 100 रुपये सालाना एवं विदेशी नस्ल के लिए 500 रुपये सालाना रजिस्ट्रेशन शुल्क रखा है. गैर पंजीकृत कुत्तों के मामले में प्रतिदिन पांच रुपये के हिसाब पेनाल्टी भी वसूली जाएगी. बिना रजिस्ट्रेशन के पालतू कुत्ता या बिल्ली मिलने पर 5 हजार रुपये का जुर्माना तक वसूला जा सकता है. साथ ही ट्रांसपोर्ट व खाने-पीने का खर्च भी अलग से वसूला जाएगा.







आगरा में जल्द चलेगा डोर टू डोर जांच अभियान : अपर नगर आयुक्त शिशिर कुमार ने बताया कि नगर निगम का अभियान आगरा को रेबीज फ्री बनाने की दिशा में यह अहम कदम है. यह अभियान सिर्फ कागजी कार्रवाई नहीं है. शहर में पालतू कुत्तों के रजिस्ट्रेशन से रिकॉर्ड बनेगा. जिससे रेबीज जैसी बीमारियों की रोकथाम, टीकाकरण और आपात स्थिति में पहचान जैसे काम आसान हो जाएंगे. नगर निगम अब पूरे शहर में विशेष जांच अभियान चलाने जा रहा है. नियम तोड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी.