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आगरा में लोकमाता अहिल्याबाई की प्रतिमा का अनावरण: ओम बिरला बोले- "आज के नेताओं को उनसे सीखनी चाहिए राजनीति"

आगरा के एत्मादपुर में लोकमाता अहिल्याबाई होल्कर की भव्य प्रतिमा का अनावरण लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया.

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आगरा में राजनीतिक मंच बना सामाजिक समागम. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 30, 2026 at 7:26 PM IST

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आगरा: आगरा के एत्मादपुर में लोकमाता अहिल्याबाई होल्कर की 301वीं जयंती धूमधाम से मनाई जाएगी. एत्मादपुर के मॉडल स्कूल मैदान में लोकमाता अहिल्याबाई की भव्य प्रतिमा का अनावरण मुख्य अतिथि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और विशिष्ट अतिथि महाराष्ट्र विधान परिषद के सभापति रामशंकर शिंदे ने किया. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करीब दो घंटे की दूरी से कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे.

राजनेताओं को सुशासन की सीख: केंद्रीय राज्यमंत्री प्रो. एसपी सिंह बघेल ने लोकसभा अध्यक्ष को मंच पर लेकर आए. उन्होंने कहा कि लोकमाता से आज की सरकारों के जन प्रतिनिधियों को भी प्रेरणा लेने की जरूरत है. ऐसा शासन हो, जिसमें सत्य हो, न्याय हो, संवेदना हो. आज के राजनेताओं को माता अहिल्याबाई होल्कर से शासन चलाने की प्रेरणा मिलती है.

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लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सुशासन को सराहा. (Photo Credit: ETV Bharat)

सामाजिक समरसता का अनूठा संगम: एत्मादपुर के मॉडल स्कूल मैदान में आयोजित लोकमाता अहिल्याबाई जयंती समारोह, प्रतिमा अनावरण और जनसभा को लेकर मंगलवार सुबह से ही लोगों का पहुंचना शुरू हो गया था. समारोह में एत्मादपुर, टूंडला और जलेसर विधानसभा क्षेत्रों के साथ ही आगरा व फिरोजाबाद जिले के 150 से अधिक गांवों के लोग भी समारोह में पहुंचे. जिससे देखते ही देखते जयंती समारोह राजनीतिक आयोजन से अलग सामाजिक आयोजन बन गया. जिसमें सभी राजनीतिक दलों के जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों और सर्वसमाज के लोग पहुंचे.

मंच से पूजा पाल का तीखा हमला: लोकमाता अहिल्याबाई होल्कर जयंती समारोह में आए विधायक और अन्य जनप्रतिनिधियों ने जनसभा को संबोधित किया. सपा से निष्कासित विधायक और भाजपा की प्रदेश उपाध्यक्ष पूजा पाल को मंच से सम्मानित किया गया. पूजा पाल ने अपने संबोधन में कहा कि बसपा सरकार में अतीक अहमद ने मुझे पार्टी से निकलवाया. सपा में आने पर भी मुझे साथ नहीं मिला.

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आगरा में लोकमाता अहिल्याबाई की प्रतिमा का अनावरण. (Photo Credit: ETV Bharat)

अतीक के सफाए पर भाजपा में शामिल: अखिलेश यादव भी झूठ बोले. उन्होंने अतीक के मरने के बाद उसका समर्थन किया. इसलिए जब सीएम योगी ने अतीक को मिट्टी में मिलाया, तब मैंने भाजपा ज्वाइन की. इस पार्टी ने राजू पाल को सच्ची श्रद्धांजलि दी है.

तीन शताब्दी पुराना सुशासन का आदर्श: जयंती समारोह में मुख्य अतिथि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अपने संबोधन में कहा कि माता अहिल्याबाई होल्कर का जीवन, उनका त्याग, उनकी सेवा तथा आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक पुनर्जागरण के लिए किया गया उनका समर्पण आज भी देश और दुनिया के लिए प्रेरणास्रोत है. उन्होंने अत्यंत कठिन परिस्थितियों और पारिवारिक संकटों के बीच भी अद्वितीय धैर्य, दूरदर्शिता और कुशल नेतृत्व का परिचय दिया. लगभग तीन शताब्दी पूर्व स्थापित उनका शासन, प्रशासन और न्याय व्यवस्था आज भी सुशासन का आदर्श प्रस्तुत करती है. संवेदनशील प्रशासन, गरीबों के प्रति न्याय और जनकल्याणकारी शासन की उनकी अवधारणा आज भी देश की शासन व्यवस्था को प्रेरित करती है.

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आगरा के एत्मादपुर में अहिल्याबाई होल्कर की 301वीं जयंती पर उमड़ा सर्वसमाज. (Photo Credit: ETV Bharat)

सनातन और सांस्कृतिक चेतना का पुनरुत्थान: जिस प्रकार भगवान शिव ने संसार के कल्याण के लिए विषपान किया, उसी प्रकार लोकमाता अहिल्याबाई ने समाज के दुख, पीड़ा और संकटों को अपना मानकर अपना संपूर्ण जीवन जनकल्याण के लिए समर्पित कर दिया. उन्होंने ऐसा शासन स्थापित किया, जिसमें नीति, न्याय, संवेदना, धर्म, आध्यात्मिकता और संस्कृति का अद्भुत समन्वय दिखाई देता है. लोकमाता अहिल्याबाई होल्कर ने देश के विभिन्न राज्यों में आध्यात्मिक, धार्मिक और सांस्कृतिक चेतना का जागरण किया. उन्होंने अनेक प्राचीन मंदिरों, तीर्थस्थलों और धार्मिक धरोहरों का पुनर्निर्माण एवं संरक्षण कराया तथा भारतीय संस्कृति को नई ऊर्जा प्रदान की.

विकसित भारत के निर्माण का आह्वान: भगवान महादेव की कृपा से उन्होंने ऐसा आदर्श शासन दिया कि सैकड़ों वर्षों बाद भी पूरा देश उन्हें श्रद्धा और सम्मान के साथ स्मरण करता है. लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि लोकमाता अहिल्याबाई वास्तव में जन-जन की माता थीं. उनके हृदय में प्रत्येक व्यक्ति के प्रति संवेदना थी. वे भली-भांति समझती थीं कि शासन के माध्यम से समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के जीवन में किस प्रकार सकारात्मक परिवर्तन लाया जा सकता है.

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अहिल्याबाई होल्कर जयंती पर आगरा जुटे देश भर के दिग्गज. (Photo Credit: ETV Bharat)

जनता के विश्वास से बनीं लोकमाता: उनका जीवन और उनका सुशासन आज भी हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है. हम सभी लोकमाता अहिल्याबाई होल्कर के जीवन से प्रेरणा लें और अपने जीवन को राष्ट्रसेवा के लिए समर्पित करें. जनभागीदारी और जनसहयोग के माध्यम से विकसित भारत के निर्माण में अपना योगदान दें. राष्ट्र के पुनर्निर्माण के इस महायज्ञ में सक्रिय सहभागी बनें.

पूरे देश की धरोहर हैं अहिल्याबाई: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि लोकमाता अहिल्याबाई होल्कर का जीवन हम सभी को सेवा, त्याग, न्याय, सुशासन और राष्ट्र समर्पण का संदेश देता है. महाराष्ट्र विधान परिषद के सभापति प्रो. रामशंकर शिंदे ने कहा कि मैं लोकमाता महारानी अहिल्याबाई होलकर के गांव से हूं. इसी तरह अपनी विधानसभा माता से प्रेरणा लेकर चला रहे हैं. आगरा की धरती से हम सब माता अहिल्याबाई होल्कर से प्रेरणा लेकर शेष जीवन को देश और जन सेवा के लिए समर्पित करें.

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एत्मादपुर में केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने पुरखों को किया याद. (Photo Credit: ETV Bharat)

सनातन मंदिरों का कराया जीर्णोद्धार: जिससे हमारा योगदान देश और राज्य के पुनर्निर्माण में आगे बढ़ सके. उन्होंने कहा कि महारानी बनने के लिए सिंहासन चाहिए, लेकिन लोकमाता बनने को करोड़ों लोगों का जन विश्वास चाहिए. जैसे भगवान राम अयोध्या के नहीं पूरे देश के हैं, भगवान कृष्ण मथुरा के नहीं, शिवाजी महाराज महाराष्ट्र के नहीं संपूर्ण देश के हैं, इसी प्रकार लोक माता मालवा की नहीं, पूरे देश की लोक माता हैं. केंद्रीय राज्यमंत्री प्रो. एसपी सिंह बघेल ने कहा कि लोकमाता ने केवल पाल-बघेल-धनगर समाज के लिए ही सेवाभाव नहीं रखा बल्कि उन्होंने सर्व समाज के उत्थान के लिए कार्य किया.

देशभर के दिग्गज नेता रहे मौजूद: उन्होंने होल्कर साम्राज्य से बाहर हजारों शिव मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया, जिनमें काशी विश्वनाथ सहित ज्योतिर्लिंग भी शामिल हैं. ऐसी जंयती से शिक्षा मिलती है, जिससे जागरूकता आती है, जिससे शक्ति आती है और सत्ता आती है. सभी विधर्मियों ने सनातन के मंदिर को नष्ट किया, इन टूटे मंदिरों को लोकमाता अहिल्याबाई ने बनवाया है. ऐसे पुरखों को याद रखना चाहिए, अब गर्दन को गिनकर राज्य मिलता है. लोकमाता जयंती समारोह में महाराष्ट्र के कृषि मंत्री दत्तात्रेय भारणे, महाराष्ट्र सरकार के दर्जा प्राप्त मंत्री केशव बघेल, राज्यसभा सांसद राम वडकुते समेत देशभर से पाल, बघेल और धनगर समाज के सांसद, विधायक, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक तथा विभिन्न सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी और प्रतिनिधि मौजूद रहे.

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