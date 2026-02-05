ETV Bharat / state

बौखलाई नर्स का प्रेमी पर एसिड अटैक, क्या थी वजह, जानिए

आगरा: आगरा की एडीजे-टू कोर्ट ने बुधवार को प्रेमी की हत्या में नर्स प्रेमिका को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही कोर्ट ने प्रेमिका पर 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. प्रेमी की दूसरी युवती से शादी तय होने पर बौखलाई प्रेमिका ने अपने कमरे पर बुलाकर प्रेमी पर एसिड अटैक किया था. जिसमें प्रेमी और प्रेमिका दोनों ही झुलस गए थे. उपचार के दौरान प्रेमी की मौत हो गई थी. प्रेमिका की करतूत से एक परिवार अनाथ हो गया था. क्योंकि, मृतक परिवार का इकलौता चिराग था. जिस पर हरिपर्वत थाना पुलिस ने मृतक की मां की तहरीर पर आरोपिता प्रेमिका के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था.





यह था मामला: बात 25 मार्च 2021 की है. आगरा के हरिपर्वत थाना क्षेत्र में शास्त्रीनगर खंदारी में किराए पर रहने वाली सोनम ने अपने प्रेमी देवेंद्र पर तेजाब से हमला किया था. जिसमें देवेंद्र बुरी तरह से झुलस गया. उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था. जब गंभीर हालत में दिल्ली ले जाते समय देवेंद्र ने रास्ते में दम तोड दिया था. तेजाब के हमले में सोनम भी झुलस गई थी. उसे भी अस्पताल में भर्ती कराया गया था. मृतक देवेंद्र की मां कुसमा देवी पत्नी कालीचरन निवासी बहापुर, सहावर हाथरस की तहरीर पर हरिपर्वत थाना पुलिस ने आरोपिता सोनम पाण्डेय पुत्री महेंद्र पाण्डेय निवासी अशोक नगर, बाबरपुर, औरैया के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था.





हत्या में तरमीम हुआ था मामला: एडीजीसी क्राइम विजय वर्मा ने बताया कि हरिपर्वत थाना पुलिस ने देवेंद्र की मां कुसमा देवी की तहरीर पर आरोपिता सोनम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके छानबीन की. देवेंद्र की मौत होने पर हत्या के प्रयास से मामला हत्या में तरमीम किया गया. आरोपिता सोनम तेजाब से हमला करने में झुलस गई थी. पहले उसे एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया था. इसके बाद एसएनएमसी में भर्ती कराया था. इसके बाद पुलिस ने एक जून 2021 को गिरफ्तार करके सोनम कोर्ट में पेश की. इसके साथ ही छानबीन करके साक्ष्य के आधार पर 13 जुलाई 2021 को आरोपिता सोनम के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट पेश की.



प्रेमी की शादी तय होने से खफा थी प्रेमिका: मूलत कासगंज के सहावर थाना क्षेत्र निवासी देवेंद्र खंदारी रहता था. देवेंद्र एक पैथोलाजी में लैब असिस्टेंट था. देवेंद्र पांच बहनों का इकलौता भाई था. आगरा में नौकरी के दौरान देवेंद्र की औरेया के थाना अजीतमल के बाबरपुर अशोक नगर निवासी नर्स सोनम पाण्डेय से दोस्ती हो गई. सोनम शास्त्रीनगर में किराए पर रहती थी और सिकंदरा क्षेत्र में स्थित एक अस्पताल में नौकरी करती थी. सोमन के कमरे पर देवेंद्र का आना जाना था. आरोपिता ने पुलिस की पूछताछ में बताया था कि मैं देवेंद्र से प्यार करती थी. उससे शादी करना चाहती थी. तभी देवेंद्र की शादी किसी दूसरी युवती से तय हो गई थी. जिसकी जानकारी मुझे हुई. देवेंद्र पर शादी तोडने और मुझसे शादी का दबाव बनाया. मगर, देवेंद्र इसके लिए तैयार नहीं था. इसलिए, मैंने 24 मार्च 2021 की रात देवेंद्र कमरे पर अपना पंखा सही करने के बहाने बुलाया था.



अपने कमरे पर बुलाकर फेंका था तेजाब: एडीजीसी क्राइम विजय वर्मा ने बताया कि सोनम ने 25 मार्च 2021 की अलसुबह सोनम ने देवेंद्र पर तेजाब उडेल दिया था. जिससे सोनम भी झुलस गई थी. दोनों तक दिल्ली गेट स्थित एक अस्पताल में भर्ती कराया गया. हालत गंभीर होने पर देवेंद्र को बेहतर उपचार के लिए दिल्ली के सफदरगंज रेफर किया था. मगर, रास्ते में ही देवेंद्र ने दम तोड दिया था. तत्कालीन हरीपर्वत थाना प्रभारी निरीक्षक अरविंद कुमार ने देवेंद्र के मृत्यु पूर्व मजिस्ट्रेटी बयान कराए गए थे. जिसमें देवेंद्र ने अपने बयान में सोनम के एसिड अटैक करने की बात कही थी. देवेंद्र की मां ने भी सोनम पर ही आरोप लगाया था.



साक्ष्य और गवाहों की गवाही से हुई सजा: एडीजीसी क्राइम विजय वर्मा ने बताया कि पुलिस ने इस मामले में मकान मालिक के साथ ही मृतक देवेंद्र के घरवाले गवाह बनाए. पुलिस को सोनम के कमरे की भी तलाशी में स्टील का डिब्बा मिला था. जो एक लीटर का था. इस डिब्बा की तली में एसिड था. पुलिस ने कोर्ट में सोनम के कमरे से जो साक्ष्य जुटाए थे. उनमें देवेंद्र के जले कपड़े भी शामिल थे. इस मामले में एडीजी टू कोर्ट ने सोनम पाण्डेय को दोषी ठहराकर उसे आजीवन कारावास की सजा और 40 हजार रुपये का अर्थ डंड भी लगाया है.



