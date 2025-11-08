ETV Bharat / state

कोर्ट आर्डर; युवक की पीट-पीटकर हत्या में 9 दोषियों को आजीवन कारावास, जुर्माना भी लगाया

आगरा : अपर जिला जज-5 मृदुल ने शराब पिलाने के बाद युवक की पीट-पीटकर हत्या के मामले में नौ आरोपियों को दोषी करार दिया है. अपर जिला जज-5 की अदालत ने सभी नौ दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही सभी दोषियों पर 2.15 लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है.





अभियोजन के अनुसार रकाबगंज थाना पुलिस ने मंटोला निवासी मोहम्मद बकार की तहरीर पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया था. जिसमें बताया गया था कि 27 फरवरी 2023 को मेरा बेटा आबिद उर्फ मूसा शाम 6 बजे घर पर था. तभी आरोपी संजू कर्दम, टीटू, गुलाब, नरेंद्र सहित नौ लोग घर आए. उन्होंने बेटा आबिद को आवाज दी और उसे अपने साथ ले गए.





मोहम्मद बकार का आरोप था कि काजीपाड़ा रेलवे लाइन पर ले जाकर आरोपियों ने आबिद को शराब पिलाई. इसके बाद सभी आरोपियों ने लाठी, चाकू, सरिया, तलवार से हमला बोलकर उसकी पिटाई की. जिससे आबिद की मौत हो गई. इस मामले में रकाबगंज थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके सभी आरोपियों को जेल भेजा था. विवेचक ने 6 अप्रैल 2023 को अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था. जिसके बाद कोर्ट में सुनवाई शुरू हो रही थी.







एडीजीसी प्रवीन पाराशर ने बताया कि मामले की सुनवाई के बाद अपर जिला जज-5 की अदालत ने मंटोला थाना क्षेत्र के टीला नंदराम निवासी संजू कर्दम, टीटू, बकरा उर्फ विक्रम, बृजेश, रकाबगंज थाना क्षेत्र के टीला शेख मन्नू निवासी कलुआ उर्फ नरेंद्र, राजाबाबू, गुलाब सिंह, संदीप और नाई मंडी थाना क्षेत्र के नगला ढाकरान निवासी नरेंद्र को दोषी माना. इसके बाद अदालत ने सभी नौ आरोपियों को आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है.