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आगरा में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद बोले- "मीट एक्सपोर्ट में नंबर वन यूपी, गेरुआ पहनकर ढोंग कर रही सरकार"

यात्रा किसी राजनीतिक दल के खिलाफ नहीं: इसके बाद आगरा के परशुराम मंदिर पार्क में मीडिया से मुखातिब होते हुए शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने साफ किया कि हमारी यह यात्रा किसी विशेष राजनीतिक दल के खिलाफ नहीं है. हमारा मूल उद्देश्य बस इतना ही है कि संसद द्वारा अध्यादेश लाकर गाय को देश की राष्ट्रमाता घोषित किया जाए. शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि हम यहाँ महज एक सरकार को कुर्सी से हटाकर दूसरी सरकार बनाने की तुच्छ बात करने नहीं आए हैं. हम केवल सत्ता का कंधा बदलने या नागनाथ की जगह सांपनाथ को लाने की वकालत करने के उद्देश्य से जनता के बीच नहीं घूम रहे हैं.

गौ-संरक्षण के लिए सत्ता परिवर्तन ज़रूरी: शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की यह विशेष 'गविष्टि यात्रा' मुख्य रूप से गौ-संरक्षण और हिंदू समाज में जनजागरण के पावन उद्देश्य को लेकर देश भर में निकाली जा रही है. शमशाबाद के बाद यह काफिला राजपुर चुंगी स्थित पौराणिक परशुराम मंदिर पार्क में आयोजित एक विशाल मुख्य कार्यक्रम में पहुंचा. जहाँ पर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने उपस्थित जनसैलाब को संबोधित करते हुए एक बड़ा राजनीतिक आह्वान किया. उन्होंने कहा कि आप लोग आगामी चुनावों में केवल ऐसे ही राष्ट्रभक्त लोगों को सत्ता के शीर्ष पर पहुंचाएं, जो खुलकर गाय को माता का विधिक दर्जा दें.

अच्छी और बुरी भाजपा का फर्क: मगर ये खुद को सनातनी कहने वाले भाजपाई और संघी हैं, जो आज इस पावन मांग पर मुसलमानों से भी गए-बीते साबित हो रहे हैं. उन्होंने राज्य की सियासत पर टिप्पणी करते हुए कहा कि सूबे के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगे बिल्कुल नहीं चल रही है. इसलिए आज देश में एक तरफ ऐसी भाजपा है जो संतों का हृदय से सम्मान करती है, तो दूसरी तरफ संतों का घोर अपमान करने वाली भाजपा है. हम संतों का सम्मान करने वाली अच्छी भाजपा को खुले दिल से स्वीकार करते हैं और गलत नीतियों वाली भाजपा का पुरजोर विरोध करते हैं.

बीजेपी और संघ पर साधा निशाना: उन्होंने सनातन परंपरा का हवाला देते हुए कहा कि आदि काल से ही शंकराचार्यों का सम्मान देश में सभी करते आए हैं. मगर आज सत्ता के शीर्ष पर बैठा एक व्यक्ति अपने घोर अहंकार में चूर होकर सर्वोच्च पीठ का निरंतर अपमान कर रहा है. शंकराचार्य ने कहा कि संतों का ऐसा घोर अपमान तो इतिहास में मुगलों और अंग्रेजों ने भी नहीं किया था. आज देश के कई राष्ट्रभक्त मुसलमान भी आगे आकर गाय को विधिक रूप से 'गौमाता' घोषित करने की मांग का समर्थन कर रहे हैं.

आगरा: ज्योतिष्पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती रविवार को ताजनगरी आगरा पहुंचे. शमशाबाद के रास्ते आगरा नगर में प्रवेश करने पर स्थानीय श्रद्धालुओं और संतों ने शंकराचार्य का स्वागत किया. इस दौरान शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने शमशाबाद और आगरा शहर के विभिन्न प्रमुख चौराहों पर जनसभाओं को संबोधित किया.

केवल एकनाथ शिंदे परीक्षा में हुए पास: हालांकि यह जरूर संभव है कि इस बड़े जनांदोलन को देखकर वर्तमान स्थापित राजनीतिक दलों में बैठे कुछ नेताओं का सोता हुआ जमीर अचानक जाग जाए. देश की आजादी के 78 साल बीत जाने के बाद भी राष्ट्रमाता का दर्जा देने का यह पवित्र वादा आज तक पूरा नहीं हो सका है. देश की राजनीतिक पार्टियां और उनके बड़े नेता आज गौमाता की मूक पीड़ा को समझने में पूरी तरह से असफल साबित हुए हैं. यदि सत्ता का यह रवैया देश के बहुसंख्यक समाज के साथ एक बड़ा धोखा नहीं है, तो फिर इसे और क्या नाम दिया जाए.

सीएम योगी के बयान पर उठाए सवाल: अब देश के हर राजनीतिक दल और हर बड़े नेता के लिए गौमाता को लेकर यही सबसे बड़ी अग्निपरीक्षा का समय है. जो भी नेता इस कठिन परीक्षा में पूरी तरह सफल होगा, समय आने पर उसके नाम की घोषणा हम खुद मंच से करेंगे. वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में अभी तक इस परीक्षा में देश भर से केवल एक ही नाम पास हुआ है, और वो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं. शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने अपनी रणनीति स्पष्ट करते हुए कहा कि अब देश में केवल हिंदू ही नहीं, बल्कि देशभक्त मुसलमान भी पूरी तरह जाग गया है.

यूपी सरकार की नीतियों की विडंबना: अब देश और प्रदेश की सत्ता में केवल वही व्यक्ति और वही दल आएगा, जो सार्वजनिक रूप से गाय को माता कहने में गर्व का अनुभव करेगा. जो लोग आज गाय को माता कहने में हिचक महसूस कर रहे हैं और जिनकी जीभ सच बोलने में लड़खड़ा रही है, उन्हें अब राजनीति से विराम लेना होगा. हमारे लिए ऐसे ढोंगी लोग अब महंगे डीजल और पेट्रोल की तरह हो गए हैं, जिन्हें अब हम कतई नहीं खरीदेंगे. सबसे बड़ा सवाल यह है कि गौमाता आखिर किसकी है; यह आपकी होगी क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने तो उसे सरकारी दस्तावेजों में केवल 'पशु' लिख रखा है.

मीट एक्सपोर्ट में नंबर वन होने पर नाराजगी: हमारा यह तीखा सवाल किसी व्यक्ति विशेष या सीएम योगी से नहीं, बल्कि सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश की पूरी सरकार की नीतियों से है. राज्य सरकार को ही सबसे पहले कानूनन गाय को राज्यमाता घोषित करना होगा, तभी तो इसके संरक्षण के लिए एक विधिक प्रोटोकॉल तैयार हो सकेगा. शंकराचार्य ने बीफ और मीट एक्सपोर्ट में यूपी के नंबर वन होने के सवाल पर कहा कि यही तो इस प्रदेश की सबसे बड़ी और कड़वी विडंबना है. एक तरफ सूबे की गद्दी पर गेरुआ कपड़ा पहनने वाले योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री के रूप में विराजमान हैं, तो दूसरी तरफ उनका राज्य मीट एक्सपोर्ट में देश में नंबर वन है.

गेरुआ वस्त्र की मर्यादा पर उठाए सवाल: यह दोनों चीजें और विचारधाराएं आपस में बिल्कुल मैचिंग नहीं हैं, बल्कि यह पूरी तरह से एक बड़ा मिसमैच है. बड़े अच्छे तरीके से पिछले नौ साल से सरकार का यह मिसमैच और ढोंग लगातार चल रहा है, जो यह साफ बताता है कि जनता के साथ केवल छलावा हो रहा है. शरीर पर कपड़ा अलग पवित्रता का पहना जा रहा है और पर्दे के पीछे काम बिल्कुल इसके विपरीत कसाईखाना चलाने का किया जा रहा है. साल 2008 और 2016 में हमारे ही इसी गौ-आंदोलन के मंच पर तब योगी जी बतौर सांसद खुद आए थे और उन्होंने इसे बेहद जरूरी बताया था.

मुगलों के शासनकाल का दिया हवाला: तब उन्होंने तत्कालीन सरकारों पर विलंब करने का आरोप लगाया था, लेकिन अगले ही साल वे खुद यूपी के मुख्यमंत्री बन गए. मुख्यमंत्री बनने के बाद आज नौ साल का लंबा समय बीत चुका है, मगर अब उनके सुर बदल गए हैं और वे कहते हैं कि ऐसी किसी घोषणा की जरूरत नहीं है. गेरुआ कपड़ा पहनने वाले किसी भी संत से इस तरह के दोहरे विधिक चरित्र और आचरण की कल्पना कतई नहीं की जा सकती है. इन्हें संतों का अपमान करने में कोई शर्म नहीं आती, तभी तो ये गेरुआ पहनकर उस 'लूलू मॉल' का उद्घाटन करने जाते हैं जो घोषित रूप से गौमांस का विक्रेता है.

मुस्लिम समाज ने लिखित में दिया समर्थन: सरकार के ऐसे आचरण से आज पवित्र गेरुआ कपड़ा लजा रहा है और संतों की महान मर्यादा नष्ट हो रही है. शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने खुलासा किया कि आगरा में मुस्लिम समाज के कई प्रबुद्ध लोग उनसे मिलने आए थे. मुस्लिम समाज के लोगों ने बकायदा लिखित रूप में हमें पत्र सौंपकर कहा है कि वे गाय को राष्ट्रमाता घोषित कराने के आंदोलन में संतों के साथ हैं. ऐसे समय में जब देश का मुसलमान भी गाय को गौमाता कहने में हिचक नहीं रहा है, तब ये संघी और भाजपाई सत्ता के लोभ में हिचक रहे हैं.

विश्व गुरु से कसाई बनने की ओर देश: इसका सीधा और साफ मतलब यही निकलता है कि ये राजनीतिक लोग आज राष्ट्रभक्त मुस्लिमों से भी पूरी तरह गए-बीते साबित हो चुके हैं. मुगलों के क्रूर समय में भी ऐसा घोर अधर्म नहीं हुआ था, क्योंकि मुगल बादशाह अकबर ने इसी आगरा और फतेहपुर सीकरी से बकायदा एक शाही फरमान जारी किया था. उस ऐतिहासिक विधिक फरमान में साफ लिखा था कि हमारे साम्राज्य में कोई भी व्यक्ति गौकशी यानी गाय की हत्या कतई नहीं करेगा. आज इन भाजपाइयों के राज में भारत पूरी दुनिया में गौमांस और मीट के निर्यात में सबसे बड़ा देश बन गया है; जो देश कभी 'विश्व गुरु' था, वह आज दुनिया का सबसे बड़ा कसाई सिद्ध हो रहा है.

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