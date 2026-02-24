ETV Bharat / state

जीरो बजट खेती; आगरा के किसान बिना लागत उगा रहे नगदी फसलें, जानें कैसे मिलेगा लाभ

राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन योजना के तहत किसानों को ट्रेनिंग दी जा रही है.

प्राकृतिक तरीके से खेती के गुर सिखाते प्रशिक्षक.
प्राकृतिक तरीके से खेती के गुर सिखाते प्रशिक्षक. (Photo Credit : ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 24, 2026 at 2:41 PM IST

Updated : February 24, 2026 at 2:52 PM IST

आगरा : केंद्र और प्रदेश सरकार का जोर प्राकतिक खेती पर है. सरकारें कई योजनाओं के माध्यम से किसानों को प्रोत्साहित और प्रशिक्षित भी कर रही है. इसी कड़ी में आगरा के 2500 से अधिक किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ा गया है. कृषि विभाग राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन योजना के तहत किसानों को ट्रेनिंग भी दे रहा है. पढ़ें प्राकृतिक खेती के जरिये जहरमुक्त खाद्य पदार्थ उगाने में सरकार और किसानों के प्रयास पर ईटीवी भारत की खास खबर...

आगरा के किसान जीरो बजट में उगा रहे फसलें. देखें खबर (Video Credit : ETV Bharat)


आगरा में प्राकृतिक खेती के 26 क्लस्टर : आगरा के कृषि उप निदेशक मुकेश कुमार ने बताया कि जिले में लगातार किसानों से संपर्क करके उन्हें प्राकृतिक खेती के लिए जागरूक किया जा रहा है. बाह, जैतपुर कला और जगनेर ब्लॉक में प्राकृतिक खेती के 26 क्लस्टर हैं. जिनमें 2500 से अधिक किसान प्राकृतिक खेती कर रहे हैं. प्राकृतिक खेती में आने वाले दिक्कतों का समाधान एक्सपर्ट करा रहे हैं. साथ ही ब्लॉक और जिला स्तर पर किसानों को प्राकृतिक खेती की ट्रेनिंग भी दी जाती है. प्राकृतिक तरीके से उपजाई गई फसलों की मार्केटिंग में भी मदद की जा रही है.

प्राकृतिक तरीके से खेती के गुर सीखने के बाद प्रमाणपत्र प्राप्त करते किसान.
प्राकृतिक तरीके से खेती के गुर सीखने के बाद प्रमाणपत्र प्राप्त करते किसान. (Photo Credit : ETV Bharat)




रासायनिक उर्वरक की खेती सेहत के लिए हानिकारक : संयुक्त कृषि निदेशक संतोष कुमार सविता ने बताया कि वर्तमान की खेती-किसानी पूरी तरह से रसायनों पर आधारित है. आज हमें अपनी सेहत बचाने के लिए प्राकृतिक खेती अपनाने की जरूरत है. प्राकृतिक खेती में किसी भी तरह का बॉयो एजेंट या बॉयो पेस्टीसाइड का उपयोग नहीं किया जाता है. सबसे अच्छी बात यह है कि प्राकृतिक खेती देशी गाय पर आधारित है जो गौ सरंक्षण के साथ ही रसायनमुक्त है. अभी किसान खेत में अंधाधुंध यूरिया और उर्वरक का उपयोग कर रहे हैं. इससे रासायनिक उर्वरक जमीन का पोषण नष्ट कर रहे हैं.

प्राकृतिक तरीके से खेती के गुर सीखने के बाद प्रमाणपत्र प्राप्त करते किसान.
प्राकृतिक खेती के गुर सीखने के बाद प्रमाणपत्र प्राप्त करते किसान. (Photo Credit : ETV Bharat)


रासायनिक उर्वरक का उपयोग बंद : ब्लॉक जैतपुर कला के गांव कमतरी निवासी किसान कप्तान सिंह बघेल ने बताया कि मैं छह साल से प्राकृतिक खेती कर रहा हूं. मैं अभी गेहूं, बाजारा, जौ, सरसों, ज्वार और आलू की खेती कर रहा हूं. साथ ही सब्जियां भी प्राकृतिक तरीके से उगा रहा हूं. देशी गाय पाल रहा हूं. गाय के गोबर और मूत्र से जीवामृत, घनजीवामृत और अन्य उत्पाद बनाकर खेती में उपयोग किए जाते हैं.

प्राकृतिक तरीके से खेती के गुर सिखाते प्रशिक्षक.
प्राकृतिक तरीके से खेती के गुर सिखाते प्रशिक्षक. (Photo Credit : ETV Bharat)



लागत कम, मुनाफा ज्यादा : ब्लॉक जगनेर के गांव बिधौली निवासी किसान नवल सिंह ने बताया कि प्राकृतिक खेती से किसान की आय में वृद्धि हो रही है. प्राकृतिक खेती से उगाए गेहूं, बाजरा, जौ, आलू और सब्जियों की खूब डिमांड हैं. जिससे किसान की आय में वृद्धि हो रही है. इस खेती में लागत भी कम है. रासायनिक उर्वरकों के उपयोग से लागत अधिक आती है. साथ ही मिट्टी की उर्वरका शक्ति भी प्रभावित होती है. जैविक खेती खेती से जमीन की उर्वरा शक्ति बेहतर हो रही है.

प्राकृतिक तरीके से खेती के गुर सिखाते प्रशिक्षक.
प्राकृतिक तरीके से खेती के गुर सिखाते प्रशिक्षक. (Photo Credit : ETV Bharat)

किसानों को जागरूक करूंगी : जैतपुर कला की किसान शीला देवी ने बताया कि मैंने प्राकृतिक खेती का प्रशिक्षण लिया है. अब मैं खुद तो प्राकृतिक खेती करूंगी. साथ ही गांव और आसपास के गावों के किसानों को भी प्राकृतिक खेती के बारे में जागरूक करूंगी. गाय के गोबर से प्राकृतिक तरीक से खेती लाभदायक साबित होगी.


पांच दिनों की ट्रेनिंग : राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन में सलाहकार सलीम अली खां ने बताया कि नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फॉर्मिंग योजना के तहत जिले के 52 किसानों को ट्रेनिंग दी गई है. पांच दिनों की ट्रेनिंग में कृषि सखी और सीआरपी को रासायनिक खेती के नुकसान के साथ ही गौ आधारित खेती के फायदे बताए गए. साथ ही किसानों को गाय के गोबर से बीजामृत, जीवामृत, घनजीवामृत और दशपर्णी और अन्य जरूरी उत्पाद बनाने के बारे में जानकारी दी गई.



गाय के गोबर से जीवामृत बनाना सिखाया : रिटायर्ड कृषि अधिकारी व ट्रेनर डॉ. राधेश्याम सिंह ने बताया कि ट्रेनिंग में किसानों ने सभी कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं. गाय के गोबर और मूत्र से जीवामृत, घनजीवामृत, नीम शास्त्र, बीजामृत बनाना सीखा है. प्राकृतिक खेती जीरो बजट खेती है. जिसमें लागत कम और मुनाफा अधिक है. इसके अलावा पैदावार जहरमुक्त होती है. ऐसी फसलें हमें तमाम बीमारियों से बचाती हैं.



AGRA NATURAL FARMING
NATURAL FARMING IN AGRA
NATURAL FARMING TRAINING
गो आधारित प्राकृतिक खेती
NATURAL FARMING

