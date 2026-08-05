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आगरा: नंद प्लाजा में पुलिस और LIU का छापा, कैफे और मिनी सिनेमाघरों से 20 युवक-युवती हिरासत में

आगरा के नंद प्लाजा में सदर थाना पुलिस ने कैफे और मिनी सिनेमाघरों पर छापेमारी कर 20 युवक-युवतियों को हिरासत में लिया है.

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बारिस्ता कैफे समेत कई प्रतिष्ठानों की जांच, संचालकों में हड़कंप. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 5, 2026 at 10:03 PM IST

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आगरा: आगरा की सदर थाना पुलिस ने बुधवार को नंद प्लाजा में लोकल इंटेलिजेंस यूनिट के साथ छापेमार कार्रवाई की. जिससे मौके पर हड़कंप मच गया और दनादन दुकानों के शटर गिर गए. सदर थाना पुलिस और एलआईयू टीम ने प्लाजा में संचालित कुछ कैफे और मिनी सिनेमाघरों में संदिग्ध व अवैध गतिविधियों की लगातार मिल रही शिकायतों के आधार पर अचानक छापा मारकर जांच शुरू की.

इसके बाद पुलिस और एलआईयू की टीमें सबसे पहले बारिस्ता कैफे सहित अन्य कैफे में पहुंची.

जानकारी देते डीसीपी सिटी सैयद अली अब्बास. (Video Credit: ETV Bharat)

20 युवक-युवतियों को हिरासत में लेकर पूछताछ: वहाँ पर मौजूद युवक-युवतियों से पूछताछ की गई और उनकी पहचान संबंधी जानकारी ली गई. कैफे संचालकों से लाइसेंस, संचालन संबंधी अनुमति और अन्य आवश्यक दस्तावेज भी जांचे गए. डीसीपी सिटी सैयद अली अब्बास ने बताया कि सदर थाना पुलिस और एलआईयू टीम ने छापा मार कार्रवाई करके मौके से करीब 20 युवक-युवतियों को हिरासत में लिया है. जिनसे पूछताछ की जा रही है.

कैफे और मिनी सिनेमाघरों के दस्तावेजों की जांच: जांच के दौरान पुलिस और प्रशासन ने तीन कैफे और दो मिनी सिनेमाघरों को लेकर छानबीन शुरू कर दी है. इन प्रतिष्ठानों के संचालन, अनुमति और गतिविधियों को लेकर गंभीर अनियमितताओं की आशंका जताई गई है. डीसीपी सिटी सैयद अली अब्बास ने बताया कि नंद प्लाजा में स्थित अन्य कैफे और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की भी जांच-पड़ताल की. दस्तावेजों और तथ्यों की जांच की जा रही है. यदि किसी भी प्रतिष्ठान में नियमों का उल्लंघन या अवैध गतिविधियों की पुष्टि होती है तो संबंधित संचालकों के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी.

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