ETV Bharat / state

आगरा नगर निगम संवारेगा नागरी प्रचारिणी सभा का ऐतिहासिक हॉल एवं लाइब्रेरी, प्राचीन ताल मंगलेश्वर का भी होगा सौंदर्यीकरण

नगर आयुक्त ने नागरी प्रचारिणी सभा के संरक्षण और आधुनिक सुविधाओं के साथ सौंदर्यीकरण के लिए कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश अधीनस्थों को दिए हैं.

आगरा में सुंदरीकरण प्लान.
आगरा में सुंदरीकरण प्लान. (Photo Credit : ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 24, 2026 at 2:36 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

आगरा : ताजनगरी की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत संरक्षित एवं संवर्धित करने की दिशा में आगरा नगर निगम अहम कदम उठाने जा रहा है. इसके तहत ऐतिहासिक नागरी प्रचारिणी सभा के ऐतिहासिक हॉल एवं लाइब्रेरी का जीर्णोद्धार व सौंदर्यीकरण किया जाएगा. साथ ही प्राचीन तालाब मंगलेश्वर और नालबंद चौहारा पर स्थित प्राचीन प्रजापति देवी मंदिर के जीर्णोद्धार करने की योजना है.




बता दें, आगरा कॉलेज के सामने एमजी रोड पर स्थित नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना 12 अक्टूबर 1901 को हुई थी. यह भवन सांस्कृतिक विरासत की गवाह है. इसका गहरा नाता साहित्यकारों और आजादी के दीवानों से है. यहां से सूर, मीर, गालिब, नजीर, रांगेय राघव, डॉ. राम विलास शर्मा, सत्यनारायण विरत्न, राजा लक्ष्मण सिंह, बाबू राय, डॉ. द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी, आचार्य श्रीराम शर्मा, पं. ऋषिकेश चतुर्वेदी, रानी सरोज गौरिहार, रोशन लाल गुप्त करुणेश, सुखराम सिंह, दादा प्रताप दीक्षित समेत अन्य तमाम साहित्यकार जुड़ रहे हैं. आगरा नगर निगम में पार्षद मुरारीलाल अग्रवाल ने बीते साल नगर निगम सदन में नागरी प्रचारिणी सभा की विरासत के संरक्षण की मांग की थी. जिस पर आगरा नगर निगम अब नागरी प्रचारिणी के जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण की योजना बना रहा है.




नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल ने बताया कि नागरी प्रचारिणी सभा के संरक्षण और आधुनिक सुविधाओं के साथ सौंदर्यीकरण के लिए अधीनस्थों को कार्ययोजना शीघ्र तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं. इसके अलावा इसी क्षेत्र में स्थित प्राचीन तालाब मंगलेश्वर के सौंदर्यीकरण के साथ क्षतिग्रस्त सीढ़ियों की मरम्मत, प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं. नालबंद क्षेत्र में स्थित प्राचीन प्रजापति देवी मंदिर के जीर्णोद्धार को लेकर पर्यटन विभाग से पत्राचार किया है. जिससे धार्मिक स्थल का समुचित विकास कराया जा सके.



TAGGED:

AGRA NAGAR NIGAM
AGRA MUNICIPAL CORPORATION
AGRA NAGAR NIGAM DEVELOPMENT PLAN
BEAUTIFICATION PLAN IN AGRA
AGRA DEVELOPMENT PLAN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.