ETV Bharat / state

आगरा: नगर निगम कार्यकारिणी की बैठक में फैसला, 30 सितंबर तक मिलेगी हाउस टैक्स में 10% छूट

आगरा नगर निगम कार्यकारिणी समिति की बैठक में हाउस टैक्स पर 10% छूट की समय सीमा 30 सितंबर तक बढ़ाने का प्रस्ताव पास हुआ.

Photo Credit: ETV Bharat
आगरा नगर निगम कार्यकारिणी समिति की बैठक में विक्रांत कुशवाह को उपसभापति चुना गया. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 30, 2026 at 9:18 PM IST

|

Updated : July 30, 2026 at 9:29 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

आगरा: आगरा नगर निगम की कार्यकारिणी समिति की गुरुवार को महापौर हेमलता दिवाकर कुशवाह की अध्यक्षता में बैठक हुई. जिसमें सर्वसम्मति से पार्षद विक्रांत कुशवाह को कार्यकारिणी समिति का उपसभापति चुना गया. इसके साथ ही बैठक में शहरवासियों को राहत देने वाला एक महत्वपूर्ण फैसला भी किया गया. जिसमें पार्षद राकेश जैन ने गृहकर पर 31 जुलाई तक दी जा रही 10 प्रतिशत की छूट को बढ़ाकर 30 सितंबर तक जारी रखने का प्रस्ताव रखा.

अधिकारियों की शैली पर उठे सवाल: जिस पर कार्यकारिणी ने अपनी सहमति दे दी. अब इस प्रस्ताव को आगे की औपचारिक कार्रवाई के लिए सदन को भेजा जाएगा. नगर निगम कार्यकारिणी की बैठक में 13 प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए. जिनमें से लगभग आधा दर्जन प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान कर दी गई, जबकि शेष प्रस्तावों पर विस्तृत चर्चा के बाद आगे विचार करने का निर्णय लिया गया.

Photo Credit: ETV Bharat
आगरा नगर निगम कार्यकारिणी बैठक में जमकर हुआ हंगामा. (Photo Credit: ETV Bharat)

माली भर्ती, अनुदान बढ़ाने और पटल आवंटन पर चर्चा हुई: सहायक नगर आयुक्त अशोक प्रिय गौतम पार्षदों और स्वयं महापौर के निशाने पर रहे. पार्षद अतुल अवस्थी ने नगर निगम में 27 माली की भर्ती प्रक्रिया तथा उनके भुगतान के मद को लेकर सवाल उठाए. इस पूरे मामले की जानकारी मांगी. पार्षद राकेश जैन ने वीरांगना झलकारी बाई शोभायात्रा अनुदान को एक लाख रुपये से बढ़ा कर डेढ़ लाख करने के प्रस्ताव को भी पास कराया गया.

अधिकारियों में तीखी नोकझोंक हुई: पार्षद हेमंत प्रजापति ने सहायक नगर आयुक्त के पास एक साथ 11 पटल (विभागीय दायित्व) होने का कारण पूछा और प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़े किए. सहायक नगर आयुक्त अशोक प्रिय गौतम और मुख्य अभियंता विद्युत एवं यांत्रिक अजय कुमार राम के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई. महापौर ने दोनों अधिकारियों को संयम बरतने और समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए. नगर आयुक्त संतोष कुमार वैश्य की अनुपस्थिति में बैठक का संचालन अपर नगर आयुक्त शिशिर कुमार ने किया.

महापौर ने संयम बरतने की दी हिदायत: नगर निगम कार्यकारिणी की बैठक में मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी बृजेश सिंह, नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. संजीव वर्मा, सहायक नगर आयुक्त अशोक प्रिय गौतम, सहायक नगर आयुक्त श्रद्धा पांडेय, महाप्रबंधक जलकल कुमार गौरव, मुख्य अभियंता विद्युत एवं यांत्रिक अजय कुमार राम, प्रभारी मुख्य अभियंता अरविंद श्रीवास्तव और मुख्य कर निर्धारण अधिकारी शिवकुमार गौतम समेत कार्यकारिणी समिति के सभी सदस्य एवं संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे.

यह भी पढ़ें- आम लोगों में तेजी से बढ़ रही 'टेनिस एल्बो' की समस्या, जानें कारण और बचाव के उपाय

Last Updated : July 30, 2026 at 9:29 PM IST

TAGGED:

HOUSE TAX DISCOUNT AGRA
HEMLATA DIWAKAR KUSHWAHA AGRA MAYOR
AGRA MUNICIPAL CORPORATION
VIKRANT KUSHWAHA DEPUTY CHAIRMAN
AGRA NAGAR NIGAM MEETING

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.