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आगरा नगर निगम विवाद: नगरायुक्त के खिलाफ निंदा प्रस्ताव; महापौर और अधिकारियों में ठनी, शहर का विकास ठप

बैठक में पार्षदों का हंगामा: महापौर हेमलता दिवाकर कुशवाह ने सोमवार सुबह 11 बजे नगर निगम सदन की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई थी. आरोप है कि महापौर के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद नगर निगम सचिवालय ने बैठक का एजेंडा जारी नहीं किया. जब बैठक का समय हुआ तो नगरायुक्त अंकित खंडेलवाल सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी सदन में उपस्थित नहीं हुए. इससे आक्रोशित होकर भाजपा और अन्य दलों के पार्षदों ने जमकर हंगामा किया और नगरायुक्त पर हठधर्मिता व मनमानी का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित कर दिया.

आगरा: आगरा नगर निगम में महापौर हेमलता दिवाकर कुशवाह और नगरायुक्त अंकित खंडेलवाल के बीच छिड़ा विवाद अब चरम पर पहुँच गया है. इस प्रशासनिक रार के कारण शहर के विकास कार्यों की गति थम गई है और पार्षदों ने एकजुट होकर नगरायुक्त के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया है. आगरा नगर निगम के 37 वर्षों के इतिहास में यह दूसरी बार है जब किसी नगरायुक्त के विरुद्ध सदन में निंदा प्रस्ताव लाया गया है.

काली पट्टी बांधकर किया काम: नगरायुक्त के खिलाफ लाए गए निंदा प्रस्ताव के विरोध में नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारी लामबंद हो गए हैं. मंगलवार को सभी कर्मचारियों ने हाथों पर काली पट्टी बांधकर काम किया और महापौर के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपना विरोध दर्ज कराया. स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ के प्रदेश उपाध्यक्ष मोहन गुलजार ने आरोप लगाया कि महापौर नियुक्तियों को लेकर नगरायुक्त पर अनुचित दबाव बना रही हैं. कर्मचारियों का कहना है कि वे लॉटरी सिस्टम से पारदर्शी भर्ती चाहते हैं, जिसे राजनीतिक दबाव के कारण रोका जा रहा है.

नगरायुक्त ने दी सफाई: नगरायुक्त अंकित खंडेलवाल ने अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि उन्होंने 13 मार्च को ही सुझाव दिया था कि वर्तमान में 'सामान्य सदन' के बजाय 'बजट सदन' बुलाना अधिक आवश्यक है. उन्होंने तर्क दिया कि 9 मार्च से 2 अप्रैल तक संसद का बजट सत्र चल रहा है और शासनादेश के अनुसार इस दौरान ऐसी बैठकों से बचना चाहिए जिनमें सांसद या विधायक शामिल हों. साथ ही, 23 मार्च को विधानमंडल की एक संयुक्त समिति की बैठक प्रस्तावित थी जिसमें जिला अधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य थी, जिसके बारे में महापौर कार्यालय को पहले ही सूचित किया गया था.

सीएम योगी से मिलेंगी महापौर: महापौर हेमलता दिवाकर कुशवाह ने साफ कर दिया है कि वह पार्षदों के मान-सम्मान और शहर की जनता के हितों के साथ समझौता नहीं करेंगी. उन्होंने कहा कि करीब 72 पार्षदों के समर्थन से पारित इस निंदा प्रस्ताव की जानकारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, नगरीय विकास मंत्री और मंडलायुक्त को दी जाएगी. भाजपा पार्षद अनुराग चतुर्वेदी और उपसभापति प्रकाश केशवानी ने इसे शहर की जनता का अपमान बताते हुए अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं. अब इस मामले में राज्य सरकार के हस्तक्षेप के बाद ही कोई समाधान निकलने की उम्मीद जताई जा रही है.



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