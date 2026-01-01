आगरा में आज से पानी व सीवर के बिल में भारी छूट, जलकल विभाग ऐसे देगा छूट

ETV Bharat / state

आगरा: आगरा नगर निगम के जलकल विभाग ने नए साल पर जनता को बडी राहत दी है. जलकल विभाग ने गुरुवार से शहर में पानी और सीवर के बिल में एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) लागू की है. इससे नगर निगम सीमा के जलकल उपभोक्ताओं को शत-प्रतिशत ब्याज माफी का लाभ मिलेगा. इसके साथ ही लोगों के बकाया बिलों का बोझ कम होगा. इस बारे में जलकल विभाग के महाप्रबंधक ने उपभोक्ताओं से योजना का अधिक से अधिक लाभ लेने की अपील की है.



किन्हें सबसे ज्यादा फायदा होगा: बता दें कि आगरा नगर निगम के सदन में पानी और सीवर के बिलों पर बढ़ते ब्याज के बोझ कम करने के लिए ओटीएस लागू करने का प्रस्ताव पारित किया गया था. इसको लेकर ही बुधवार देर शाम जलकल विभाग के महाप्रबंधक एके राजपूत ने सदन के निर्णय के बाद इस बारे में पूरी तैयारियां करके एक जनवरी 2026 से एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) को प्रभावी रूप से लागू किया है. इसका उन उपभोक्ताओं को विशेष लाभ मिलेगा जिनके बिलों में लंबे समय से ब्याज जुड़ता चला आ रहा है.


कैंप में भी होगा बिल भुगतान: जलकल विभाग के महाप्रबंधक एके राजपूत ने बताया कि ओटीएस लागू होने के बाद सभी जोन प्रभारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में कैंप लगाएंगे. इस कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. इसका उद्देश्य अधिक से अधिक उपभोक्ताओं को योजना का लाभ देना है. इसके लिए कैंप पर भी उपभोक्ता बिल का भुगतान कर सकेंगे.


हर क्षेत्र में हो रही मुनादी: जलकल विभाग के महाप्रबंधक एके राजपूत ने बताया कि ओटीएस के प्रचार-प्रसार पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है. इसके लिए विभिन्न क्षेत्रों में मुनादी शुरू की जाएगी. मुनादी और अन्य माध्यमों से लोगों को योजना की जानकारी दी जाएगी. जिससे कोई भी उपभोक्ता लाभ से वंचित न रहे. पानी और सीवर के बिलों में राहत देने के लिए लागू की गई ओटीएस की मॉनिटरिंग मैं स्वयं कर रहा हूं. इसमें किसी की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.


समस्याओं के समाधान पर भी रहेगा ध्यान: महाप्रबंधक एके राजपूत ने बताया कि उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए विभिन्न क्षेत्रों में लगाए जाने वाले कैंपों में बिल भुगतान के साथ-साथ समस्याओं के समाधान पर भी ध्यान दिया जाएगा. इस बारे में संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं. जिसमें कहा कि उपभोक्ताओं की शिकायतें गंभीरता से सुनें. उपभोक्ताओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करें.

