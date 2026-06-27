नाले पर बर्थडे-तेरहवीं से जागा आगरा नगर निगम, 66.90 करोड़ से ये काम कराने की तैयारी
नगर निगम ने शाही कैनाल नाला निर्माण का प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 27, 2026 at 8:04 AM IST
आगरा: आगरा में भाजपा पार्षद के नाले में उतरकर घुटनों पानी में जन्मदिन मनाकर विरोध जताने और जनप्रतिनिधियों की प्रतीकात्मक तेरहवीं से नगर निगम की खूब किरकिरी हुई है. भाजपा पार्षद और जनता के अनोखे प्रदर्शन से आगरा नगर निगम प्रशासन की नींद खुल गई. अब नगर निगम ने शाही कैनाल नाला की के निर्माण का प्रस्ताव बनाकर शासन को भेज दिया है. स्वीकृति मिलते ही 66.90 करोड़ से नाला का निर्माण किया जाएगा. इसके साथ ही भाजपा विधायक, महापौर और अन्य जनप्रतिनिधि की प्रतीकात्मक तेरहवीं मनाने वाले भीमनगर क्षेत्र की जनता की समस्या का समाधान को लेकर भी नगर निगम ने काम शुरू कर दिया है. भीम नगर क्षेत्र की सड़क निर्माण की मंजूरी मिलने पर दो जुलाई से टेंडरिंग की प्रक्रिया शुरू होगी.
यह था मामला: लंगड़े की चौकी स्थित नाला में नगला हरमुख से भाजपा पार्षद किशन नायक ने समर्थकों के साथ गुरुवार देर शाम घुटनों तक गंदे पानी में जन्मदिन का केक काटकर विरोध जताया था. भाजपा पार्षद किसान नायक का कहना था कि नाला में गिरकर तीन लोगों की मौत हो चुकी है. जिसके निर्माण और सफाई के लिए लगातार नगर निगम अधिकारी और महापौर से मिल रहा हूं. तीन साल में 30 से ज्यादा पत्र लिख चुका हूं. मगर, अधिकारी ना तो नाला निर्माण करा रहें और ना ही उसकी सफाई करा रहे हैं. जिससे जनता परेशान हैं. सुल्तानगंज की पुलिया से लंगड़े की चौकी होकर यह नाला जीवनी मंडी रोड पार करके यमुना में गिरता है. जो शाही कैनाल थी, जो अब नाला बन गई है. ऐसे ही जगदीशपुरा के भीमनगर में भी जनता ने सड़क निर्माण, जलभराव और अन्य समस्यों को लेकर भाजपा विधायक, महापौर और अन्य जनप्रतिनिधि की प्रतीकात्मक तेरहवीं और मुंडन कराया था. जिससे नगर निगम की खूब किरकिरी हुई.
आरसीसी नाला निर्माण का प्रस्ताव तैयार: नगर आयुक्त संतोष कुमार वैश्य ने बताया कि सीएंडडीएस, यूनिट-35, उत्तर प्रदेश जल निगम ने अर्बन फ्लड, जलप्लावन नियंत्रण एवं स्टॉर्म वॉटर ड्रेनेज योजना के तहत सुल्तानगंज की पुलिया से यमुना नदी तक आरसीसी नाला के निर्माण का प्रस्ताव तैयार किया है. जो करीब 66.90 करोड़ रुपये की परियोजना है. जिससे शासन की स्वीकृति के लिए भेजा गया है. मंजूरी मिलते ही निर्माण कार्य शुरू कराया जाएगा. जिससे क्षेत्र की वर्षों पुरानी जलभराव और जलनिकासी की समस्या का स्थायी समाधान हो सकेगा.
दो जुलाई से टेंडरिंग की प्रक्रिया शुरू होगी: नगर आयुक्त संतोष कुमार वैश्य ने बताया कि हरीपर्वत जोन के जगदीशपुरा में शांति सिनेमा से बैरा का नगला तक सीसी सड़क निर्माण एवं सुधार कार्य के लिए 1.03 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति 15वें वित्त आयोग के तहत मिल चुकी है. इस कार्य के लिए 2 जुलाई 2026 को निविदाएं आमंत्रित की जाएंगी. टेंडर प्रक्रिया और विभागीय औपचारिकताएं पूरी होने के बाद निर्माण कार्य शुरू करा दिया जाएगा. नगर आयुक्त संतोष कुमार वैश्य ने बताया कि नगर निगम शहर में आधारभूत सुविधाओं के विकास को प्राथमिकता दे रहा है.
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