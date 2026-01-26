ETV Bharat / state

बोरे में मिली लाश का खुलासा; प्रेमी ने की थी प्रेमिका की हत्या, शादी में टाल मटोल से था नाराज

आगरा : एत्मादउद्दौला थाना क्षेत्र में शुक्रवार रात जवाहर पुल पर बोरा बंद मिले युवती के शव के मामले में सनसनीखेज खुलासा हुआ है. पुलिस ने तमाम सीसीटीवी फुटेज, स्कूटी के नंबर आदि से कातिल की तलाश की और गिरफ्तार कर घटना का राजफाश किया दिया है. हत्यारोपी युवती का प्रेमी निकला और हत्या की वजह शादी में टाल मटोल बताई जा रही है.





बताया गया कि शुक्रवार देर रात करीब एक बजे एत्मादउद्दौला थाना पुलिस को जवाहर पुल पर एक संदिग्ध बोरा पड़ा होने की सूचना मिली थी. पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो बोरे से खून निकल रहा था. पुलिस टीम ने बोरा खोला तो उसमें युवती का धड़ बरामद हुआ. युवती का सिर गायब होने से उसकी शिनाख्त नहीं हो पा रही थी. इसके बाद टेढ़ी बगिया के पार्वती विहार निवासी गुमशुदा मिनसी शर्मा उर्फ मिंकी (25) के परिजनों को बुलाकर शिनाख्त कराई गई, तो शव की पहचान हो सकी.

डीसीपी सिटी सैयद अली अब्बास ने बताया कि मिनसी के पिता के अनुसार 23 जनवरी को दोपहर 2 बजे मिंकी अपने भाई की शादी का कार्ड कोरियर करने की बात कह कर घर निकली थी. रात आठ बजे तक मिंकी घर नहीं पहुंची तो उसकी तलाश की गई. उसका फोन बंद था. इस पर उसके ऑफिस गए तो वहां ताला लगा था. इसके बाद रात करीब 10 बजे ट्रांस यमुना थाने पर पहुंचकर गुमशुदगी दर्ज कराई थी. साथ ही ट्रांस यमुना कॉलोनी सी ब्लॉक निवासी विनय राजपूत पर हत्या का शक जताया था.

डीसीपी सिटी सैयद अली अब्बास के मुताबिक विनय राजपूत को दबोचा गया तो प्राथमिक पूछताछ में विनय ने खूब घुमाया, लेकिन घटनास्थल मार्ग के सीसीटीवी फुटेज, स्कूटी नंबर आदि कड़ियां जोड़ने पर विनय ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है. पुलिस पूछताछ में विनय राजपूत ने बताया कि मिनसी शर्मा उर्फ मिंकी से उसका अफेयर था. हम दोनों शादी भी करना चाहते थे. इस बारे में परिजनों को भी बता दिया था. हम दोनों संजय प्लेस में मारुति प्लाजा की छठवीं मंजिल पर स्थित एक कंपनी में नौकरी करते थे. मिनसी वहां पर एचआर का काम देखती थी और मैं कम्प्यूटर ऑपरेटर था. मिनसी शादी में लगातार टाल मटोल कर रही थी. इसी से परेशान होकर उसने वीभत्स घटना को अंजाम दिया.