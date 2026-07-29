आगरा में प्यार-निकाह और बच्चों की जिम्मेदारी का वादा करके कर दिया कत्ल, हत्यारोपी पति की तलाश में पुलिस
ताजमहल के पूर्वी गेट के पास स्थित नगला पेमा में महिला उज्जमा की हत्या का मामला.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 29, 2026 at 12:10 PM IST
आगरा : ताजमहल के पूर्वी गेट के पास स्थित नगला पेमा में महिला उज्जमा की हत्या के बाद फरार पति फरहान 36 घंटे बाद भी पुलिस की पहुंच से दूर है. महिला की बहन ने पुलिस को आरोपी के बारे में कई अहम जानकारियां दी हैं. जिन पर पुलिस छानबीन की बात कह रही है.
मूलरूप से झांसी निवासी उज्जमा की बहन नेहा का कहना है कि उज्जमा के पति अनवर को कैंसर था. उसकी चार साल पहले कैंसर की वजह से मौत हो गई थी. उज्जमा और अनवर से दो बच्चे हैं. जिनके साथ उज्जमा मायके में रहने लगी थी. उसने पति की मौत के बाद सिक्योरिटी कंपनी में नौकरी कर ली थी. करीब सात महीने पहले उज्जमा की मुलाकात फरहान से मेट्रोमोनियल वेबसाइट पर हुई थी. जिसमें फरहान ने पहली पत्नी से तलाक की बात बताई. इसके बाद दोनों के बीच रिश्ते की बात बन गई.
फरहान ने उज्जमा से पहचान के बाद प्यार और निकाह का प्रस्ताव रखा था. साथ ही सिक्योरिटी कंपनी से नौकरी छोड़ने की शर्त रखी और दोनों बच्चों की परवरिश का वादा किया. इसके बाद दोनों ने 20 अप्रैल को निकाह कर लिया. इसके बाद उज्जमा को लेकर आगरा आ गया. जहां मां-पिता ने उसे पुश्तैनी घर में रहने भेज दिया. जून में उज्जमा अपने दोनों बच्चों को भी ले आई. 6 जुलाई को स्कूल खुले तो दोनों बच्चों को फिर मायके छोड़ आई.
22 जुलाई को फरहान उज्जमा को अपने साथ लेकर आगरा चला गया. नेहा के अनुसार बीते शनिवार और रविवार को उज्जमा ने मैसेज किया और बताया कि फरहान उसके साथ मारपीट करता है. वह उसके साथ नहीं रहेगी. मुझे यहां से ले जाओ. मैंने उससे अगले सप्ताह आने की बात कही थी. इसी बीच यह घटना हो गई.
बता दें, ताजगंज थाना क्षेत्र में बीतें मंगलवार को ताज पूर्वी गेट स्थित नगला पेमा निवासी उज्जमा की हत्या की गई थी. इसके बाद पति फरहान गायब है. डीसीपी सिटी अली अब्बास ने बताया कि उज्जमा झांसी से अपनी स्कूटी साथ लेकर आई थी. वह भी गायब है. आशंका है कि फरहान उसी स्कूटी से भागा है. फरहान की तलाश में पुलिस टीमें संभावित स्थानों पर दबिश दे रही हैं. जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर घटना का खुलासा किया जाएगा.
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