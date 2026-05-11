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Murder केस का खुलासा ! आगरा में ट्रांसपोर्टर की मौत हादसा नहीं, साजिशन हत्या थी

आगरा में 4 अप्रैल को मेवाती गली निवासी ट्रांसपोर्टर असगर अली का शव मलका चबूतरा के पास मिला था.

अजमन ट्रांसपोर्ट के मालिक असगर अली. फाइल फोटो
अजमन ट्रांसपोर्ट के मालिक असगर अली. फाइल फोटो (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 11, 2026 at 12:19 PM IST

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Updated : May 11, 2026 at 12:42 PM IST

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आगरा : अजमन ट्रांसपोर्ट के मालिक असगर अली की मौत हादसा नहीं, बल्कि कार से टक्कर मारकर हत्या की गई थी. घटना सुनियोजित साजिश के तहत अंजाम दी गई थी. पुलिस ने करीब पांच हफ्ते की छानबीन के बाद अब केस हत्या की धारा में बदल दिया है. मामले में फरार रवि यादव को आरोपी बनाया है. इस मामले में ट्रांसपोर्टर के बेटे ने कई अन्य लोगों पर भी संदेह जताया है.



बता दें, बीते 4 अप्रैल को मेवाती गली निवासी ट्रांसपोर्टर असगर अली का शव मलका चबूतरा के पास मिला था. प्रथमदृष्ट्या मामला कार की टक्कर का निकला था. हालांकि असगर अली के बेटे डॉ. सजमन अली ने इसे सोची-समझी हत्या कहा था. जिसका सीसीटीवी फुटेज भी वायरल हुआ था. डॉ. सजमन अली ने मामले में जीएसटी अधिकारी निवेदिता सिंह, उनके पति अजय सिंह, दिनेश सोलंकी, रवि यादव, कामरान वारिसी पर हत्या का आरोप लगाया था.

पुलिस ने कई दिन बाद वाहन चालक की लापरवाही से मौत की धारा के तहत मुकदमा लिखा. साथ ही चालक का गैर जमानती वारंट जारी कराए जाने की पूरी तैयारी कर रखी है. सीसीटीवी कैमरे खंगालने पर रवि यादव की लोकेशन मौके पर मिली और कार जालौन के प्रेम नारायण के नाम निकली. जिसकी छानबीन में पता चला कि प्रेम नारायण नौकर है जो आगरा में एक गोशाला में काम करता था. उसकी कार भी आगरा में थी. घटना के बाद से आरोपी रवि यादव और प्रेम नारायण समेत सभी आरोपी गायब है. पुलिस को रवि की लोकेशन प्रयागराज में मिली है.


डॉ. सजमन अली के आरोप : ट्रांसपोर्टर असगर अली ने महिला जीएसटी अफसर निवेदिता सिंह के खिलाफ मोर्चा खोला था. ट्रांसपोर्टर ने उन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप और कई शिकायतें की थीं. जीएसटी अधिकारी निवेदिता सिंह ने असगर अली पर चौथ मांगने के आरोप में मुकदमा कराया था. दोनों में कई माह से विवाद चल रहा था. ट्रांसपोर्टर असगर अली के बेटे डॉ. सजमन अली ने पुलिस को बताया कि रवि यादव और कामरान खुद को मीडिया कर्मी बताकर पिता को धमकाने आते थे. रवि यादव के निवेदिता सिंह के पति से अच्छे संबंध थे. जिससे ही आरोपी जीएसटी में वसूली कर रहे थे.


डीसीपी सिटी सैयद अली अब्बास ने बताया कि ट्रांसपोर्टर असगर अली की मौत के मामले में साक्ष्यों के आधार पर मुकदमा हत्या की धारा बढ़ाई गई है. मामले की प्रारंभिक छानबीन में पता चला है कि घटना के तार जीएसटी ऑफिस में होने वाली वसूली से जुड़े हुए हैं. इसके लिए नामजद आरोपियों की तलाश की जा रही है.

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Last Updated : May 11, 2026 at 12:42 PM IST

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