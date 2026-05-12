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आगरा नगर निगम ने खोला खजाना, हर वार्ड में खर्च होंगे 50 लाख रुपये

आगरा: नगर निगम ने शहर के विकास के लिए खजाना खोल दिया है. नगर निगम ने शहर के बुनियादी ढांचा और बेहतर करने के लिए बड़ा कदम उठाया है. जिससे सड़क, नाली, पार्कों के विकास और अन्य नागरिक सुविधाओं के निर्माण पर 50 करोड़ रुपये का बजट खर्च किया जाएगा. इसमें शहर के प्रत्येक वार्ड में लगभग 50 लाख रुपये की लागत से विकास कार्य कराए जाएंगे, जिससे स्थानीय स्तर पर बुनियादी समस्याओं का समाधान संभव हो सकेगा.

नगर निगम में मंगलवार को विकास कार्य के टेंडर खुल गए हैं. नगर निगम का उद्देश्य है कि इन विकास कार्यों के माध्यम से शहरवासियों को बेहतर बुनियादी सुविधाएं बेहतर करने के साथ ही शहर को स्वच्छ, सुंदर और व्यवस्थित बनाना है. आगरा नगर निगम के प्रभारी मुख्य अभियंता अरविंद श्रीवास्तव ने बताया कि नगर निगम ने प्राथमिकता के आधार पर उन क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है, जहां पर सड़कें जर्जर हैं. नालियों की स्थिति खराब है या पार्कों का अभाव है.

इसलिए, हर वार्ड में ऐसे सभी कार्य कराए जाएंगे. जिससे शहर के हर वार्ड में समान रूप से विकास कार्य दिखाई दें. जिसमें नई सड़कों और नालियों का निर्माण भी किया जाएगा. बल्कि पुराने और क्षतिग्रस्त ढांचों का पुनर्निर्माण भी किया जाएगा. इसके साथ ही पार्कों के सौंदर्यीकरण, हरित क्षेत्र बढ़ाने और नागरिक सुविधाओं जैसे प्रकाश व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था आदि पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा.