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आगरा के जीआईसी मैदान में बोधित्व थीम पर सजेगी भीमनगरी; नगर निगम 5.5 करोड़ रुपये से चमकाएगा ये 12 मलिन बस्तियां

आगरा: डॉ. भीमराव आंबेडकर की जयंती पर सजने वाली भीमनगरी में विकास कार्य पर संकट मंडरा रहा था. आगरा निगम निगम ने ग्यासपुरा में आयोजित होने वाली भीमनगरी के चयनित 12 मलिन बस्तियों को चमकाने पर 5.5 करोड़ रुपये खर्च करेगा, जिसमें पांच करोड़ रुपये में चयनित क्षेत्र की सड़कें, नालियां और अन्य विकास कार्य होंगे. इसके साथ ही करीब 50 लाख रुपये से लाइटिंग पर खर्च होंगे. भीमनगरी आयोजन समिति इस बार बोधित्व थीम पर भीमनगरी सजाएगी.



बता दें कि 23 मार्च 2026 को आगरा नगर निगम की सदन बैठक में भीमनगरी के विकास कार्य को लेकर भी चर्चा हुई थी, जिसमें महापौर हेमलता दिवाकर कुशवाह ने नगरायुक्त की कार्य प्रणाली पर सवाल उठाए और कहा था कि भीमनगरी में विकास कार्य अभी तक टेंडर नहीं किए गए हैं. इससे भीमनगरी आयोजन समिति के पदाधिकारी भी शिकायत कर रहे हैं. जिस पर सभी पार्षदों ने विकास कार्य जल्द शुरू कराए जाने की बात कही थी.



GIC मैदान में सजेगी भीमनगरी: भाजपा विधायक डॉ. जीएस धर्मेश ने बताया कि इस साल भीमनगरी का आयोजन शाहगंज के ग्यासपुरा क्षेत्र में हो रहा है. जिसके लिए ग्यासपुरा क्षेत्र की 12 मलिन बस्तियों में विकास कार्य होंगे. इसको लेकर बीते दिनों भीमनगरी में चयनित 12 मलिन बस्तियों में विकास कार्य और भीमनगरी महोत्सव का मुख्य आयोजन को लेकर आयोजन समिति के साथ आगरा डीएम अरविंद मल्लप्पा बंगारी के साथ बैठक की थी, जिसमें तय हुआ है कि भीमनगरी जीआईसी मैदान में सजेगी.

भीमनगरी आयोजन केंद्रीय समिति अध्यक्ष धर्मेंद्र सोनी ने बताया कि कोठी मीना बाजार के हाईकोर्ट के मामले में प्रशासन के ढुलमुल रवैये की वजह से भीमनगरी को स्थान परिवर्तन कर करना पड़ा. कोठी मीना बाजार पर निजी मेले को तत्काल प्रभाव से हटाया जाए. इस बारे में आगरा जिलाधिकारी को ज्ञापन देंगे.



जल्द शुरू किए जाएं विकास कार्य: भीमनगरी आयोजन की क्षेत्रीय समिति के अध्यक्ष सुभाष सागर ने बताया कि इस साल ग्यासपुरा में भीमनगरी का आयोजन किया जा रहा है, जिसके चलते क्षेत्र के 12 मोहल्लों में विकास कार्य किए जाने हैं. जिनकी सूची बनाकर जिम्मेदार अधिकारियों से चर्चा कर चुके हैं.

आगरा डीएम अरविंद मल्लप्पा बंगारी के साथ बैठक में चयनित 12 मोहल्ले में विकास कार्य कराए जाने को लेकर चर्चा की थी. इसमें इन क्षेत्रों में गलियों, नालियों और सड़कों के निर्माण के लिए जल्द टेंडर प्रक्रिया की मांग की थी. भीमनगरी आयोजन समिति के केंद्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र सोनी ने बताया कि जिला प्रशासन और आगरा नगर निगम से मांग की है कि नाला काजीपाड़ा की सिल्ट सफाई समय से कराएं. इससे बारिश में इस क्षेत्र में जलभराव नहीं हो. शहर के हर अंबेडकर प्रतिमा पार्क की मरम्मत के साथ ही वहां पर 14 अप्रैल तक प्रकाश व्यवस्था दुरुस्त कराई जाएं.



कलकत्ता के कारीगर आगरा आये: भीमनगरी आयोजन की क्षेत्रीय समिति के अध्यक्ष सुभाष सागर ने बताया कि आंबेडकर जयंती शोभायात्रा इस साल 14 अप्रैल की शाम को शहर में निकलेगी. 15 से 17 अप्रैल तक जीआईसी मैदान में भीमनगरी का ऐतिहासिक महल सजेगा. महल बनाने के लिए कलकत्ता से 80 से अधिक कारीगर आगरा पहुंचे हैं.