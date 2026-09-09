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आगरा नगर निगम का सर्वे के बाद प्रस्ताव; 114 करोड़ की लागत से ढंके जाएंगे 140 नाले

जिन स्थानों पर तत्काल सुरक्षा की जरूरत है. वहां पर अस्थाई बैरिकेडिंग और अन्य सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं.

आगरा नगर निगम का सर्वे के बाद प्रस्ताव.
आगरा नगर निगम का सर्वे के बाद प्रस्ताव. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 9, 2026 at 12:03 PM IST

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आगरा: शहर के खुले नालों में दुर्घटनाओं को रोकने और जलनिकासी व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए नगर निगम ने सर्वे कराया. इस सर्वे के बाद शहर के 140 नालों को कवर करने और सुरक्षित करने की योजना बनी है. इस पर करीब 114.15 रुपए की लागत से 140 नालों को ढंकने का प्रस्ताव तैयार किया है. यह प्रपोजल शासन को भेजा जा रहा है.

नगर आयुक्त संतोष कुमार वैश्य ने बताया कि बारिश में खुले नालों में लोगों के गिरने की घटनाएं रोकना निगम की प्राथमिकता है. शहर के खुले और संवेदनशील नालों को सर्वे कराकर चिह्नित किया है.

सर्वे रिपोर्ट के आधार पर 140 नालों को कवर करने, मरम्मत कराने और जरूरत के मुताबिक, सुरक्षित करने की कार्ययोजना तैयार की है. यह कार्य करीब 114.15 करोड़ रुपए में होना है, जिसका प्रस्ताव तैयार किया है.

शासन से स्वीकृति मिलते ही नाले कवर और सुरक्षित करने का काम शुरू किया जाएगा. नाले सुरक्षित करने के साथ निर्बाध जलनिकासी की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी. जिन स्थानों पर तत्काल सुरक्षा की जरूरत है. वहां पर अस्थाई बैरिकेडिंग और अन्य सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं.

आगरा नगर निगम के चारों जोन में यानी छत्ता में 32 नाले, लोहामंडी जोन में 26, ताजगंज में 35, हरिपर्वत में 47 नालों को कवर किया जाएगा. छत्ता जोन की बात करें तो वार्ड 82 में टेढ़ी बगिया चौराहा से रामबाग चौराहा तक मुख्य मार्ग और हाथरस रोड तक का नाला, वार्ड 55 शहादरा-जसवंत नगर में माता मंदिर नाला, वार्ड 53 ट्रांस यमुना कॉलोनी में चार सैयद से अप्सरा टॉकीज पुलिया तक तथा वार्ड 67 नवलगंज में स्टेशन रोड से बाबा मंदिर तक के नाले को योजना में शामिल किया गया है.

हरीपर्वत जोन में वार्ड 10 बुढ़ान सैय्यद बस्ती नाला, वार्ड 12 लोखंडे की चौकी स्थित हनुमान मंदिर के पास का नाला, वार्ड 28 चौरंगा मंदिर से नगला पदी नाला, वार्ड 34 सरला बाग चौराहे से बाईपास चौराहे तक व एपीएस से पालीवाल पार्क चौराहे तक का नाला व वार्ड 56 रजवाड़ा में वाल्मीकि पुलिया से गिर्राज नगर मोड़ तक के नाले को सुरक्षित किया जाएगा.

ताजगंज जोन में जोन वार्ड 41 में बैकुंठी देवी स्कूल के सामने का नाला, वार्ड 61 खवासपुरा, वार्ड 77 में शहीद नगर पुलिस चौकी से डबल पेट्रोल पंप तक, इंदिरापुरम सौ फुटा रोड से बैंक कॉलोनी, डॉ. राय स्कूल तक, वार्ड 70 मधुनगर मुख्य मार्ग का नाला तथा मुगल पुलिया से गोबर चौकी सब्जी मंडी तक के नाले को कवर कराने की योजना है.

लोहामंडी जोन में सेक्टर चार पुलिस चौकी के सामने से सेंट्रल पार्क तक, वार्ड 47 में कारगिल पेट्रोल पंप से ईंट मंडी तक, वार्ड 69 आवास विकास में बैनारा फैक्ट्री के सामने का नाला, जगदीशपुरा खतैना नाला और सेक्टर चार पुलिस चौकी से सेक्टर 11 शनिदेव मंदिर तक के नाले को भी योजना में शामिल किया गया है.

यह भी पढ़ें: आगरा में खुले नाले में गिरकर बुजुर्ग की मौत; परिजनों ने नगर निगम पर लगाए आरोप

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