आगरा नगर निगम अधिवेशन; हंगामे के बीच 1429.68 करोड़ का बजट पास, कई मुद्दों पर चर्चा
महापौर हेमलता दिवाकर ने कहा कि नगर निगम में महिलाओं ने पेयजल किल्लत को लेकर हंगामा किया था.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 22, 2026 at 7:52 AM IST
आगरा: नगर निगम में दो महीने बाद बजट अधिवेशन हुआ. हंगामे के बीच 1429.68 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत हुआ. नगर निगम सदन में टोरेंट पॉवर के माफ किए गए 435 करोड़ रुपए के बकाया पर चर्चा हुई. शहर में अतिक्रमण, नालों की सफाई, सफाई व्यवस्था, पेयजल, लाइट, सड़क पर चर्चा हुई.
बजट स्वीकृत नहीं होने से शहर में विकास कार्य रुक गए थे. सफाई, सफाई कर्मचारियों की भर्ती, पेयजल, डीजल, अतिक्रमण, नाला सफाई और आवारा कुत्तों की नसबंदी सहित बंदर पकड़ने के मुद्दों पर हंगामा भी हुआ.
नगर निगम सदन का बजट अधिवेशन गुरुवार सुबह करीब 11 बजे शुरू हुआ. अध्यक्षता महापौर हेमलता दिवाकर ने की. सदन में 2202.86 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया. इसमें आय और व्यय दोनों शामिल हैं. इसे नगर निगम कार्यकारिणी की बैठक में एक सप्ताह पहले ही बैठक में मंजूरी दी गई थी.
नगर निगम के बजट अधिवेशन में मुख्य वित्त अधिकारी बृजेश सिंह ने बजट को पेश किया. 44 करोड़ रुपए में पुराने नालों की मरम्मत और निर्माण कार्य होगा. मुख्य वित्त अधिकारी बृजेश सिंह ने बजट में पार्कों के विकास के लिए 12 करोड़ रुपये खर्च का प्रावधान रखा.
डॉग शेल्टर होम पर एक करोड़ रुपए का प्रावधान रखा. शहर के नालों की सफाई मामला सदन में उठा तो नालों की मरम्मत पर बजट बढ़ाया गया है. इस बार 44 करोड़ रुपए पुराने नालों की मरम्मत और निर्माण कार्य पर खर्च किए जाएंगे.
पार्षदों ने किया हंगामा: बजट पर चर्चा मे जहां शहर में अनाच्छादित संपत्तियों पर टैक्स लगाकर निगम की आय बढ़ाने और वसूली बढ़ाने पर भी पार्षदों ने बल दिया. वहीं, सफाई कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने के बाद भी शहर की सफाई व्यवस्था में अपेक्षित सुधार नहीं होने पर सदस्यों ने हंगामा किया. भाजपा और बसपा पार्षदों ने सफाई कर्मचारियों की संख्या को लेकर नगर निगम अधिकारियों को कठघरे में खड़ा किया.
पार्षदों का आरोप था कि बढ़ाए गए सफाई कर्मियों को कहां तैनात किया गया है. इसकी उन्हें कोई जानकारी नहीं है. सेवा दाता कंपनी के लिए अपनाई गई टेंडर प्रक्रिया और वाहनों पर खर्च हो रहे ईंधन पर भी पार्षदों ने सवाल उठाए. सदन में टोरंट पावर पर बकाया 431 करोड़ रुपए हटाने के मामले में पार्षदों के विरोध का सामना करना पड़ा. शहर में लगने वाली लाइटों का बजट 16 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 26 करोड़ रुपए किया गया है.
अतिक्रमण प्रभारी को पार्षदों ने घेरा: शहर में अतिक्रमण की भरमार है. हालात ऐसे हैं कि शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं की जाती है. हर साल अतिक्रमण हटाने लेकर बनाई गई टास्क फोर्स पर सवा करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं. मगर, कार्रवाई न के बराबर है.
पार्षदों ने नगर निगम के अतिक्रमण प्रभारी की कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े किए. भाजपा पार्षद प्रकाश शेरवानी उर्फ शेरा भाई ने कहा कि मैंने खुद अतिक्रमण प्रभारी को जनता की भेजी अतिक्रमण की शिकायत दी. मगर, 6 महीने बीत गए, वहां पर अतिक्रमण है.
ऐसे ही पार्षदों ने अपने क्षेत्र में अतिक्रमण, जाम और जलभराव को लेकर सवाल किए. लॉयर्स कॉलोनी पार्क पर कब्जे का पार्षद ने आरोप लगाया. कॉलोनी के पार्क में बनी पानी की टंकी के पास कब्जा कर लिया है. कई बार नगर निगम अधिकारियों से शिकायत की गई लेकिन उन्होंने इसका कोई संज्ञान नहीं लिया.
अतिक्रमण को लेकर पार्षदों के हंगामा और नगर निगम अधिकारियों को घेरने पर महापौर हेमलता दिवाकर कुशवाहा ने कहा कि इसमें सख्त कार्रवाई की जाएगी. इसके साथ ही पॉलीथीन को लेकर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी.
बंदर और श्वानों पर की संख्या पर सवाल: भाजपा और बसपा पार्षदों ने शहर में बंदर और श्वानों के आतंक पर अधिवेशन में हंगामा किया. पार्षदों ने कहा कि शहर में बंदर और श्वानों की धरपकड़ पर अभियान चलाया जा रहा है. मगर, दोनों की आबादी तेजी से बढ़ रही है. पार्षदों ने शहर में बंदरों पकड़ने और श्वानों की नसबंदी पर सवाल खड़े किए.
इस पर नगर निगम के पशु कल्याण अधिकारी डॉ. अजय कुमार सिंह यादव ने कहा कि शहर में नगर निगम की ओर से रेबीज फ्री आगरा कैंपेन और बंदरों के आतंक को लेकर अभियान चलाकर इन्हें पकड़ने का काम किया जा रहा है.
इसकी वजह से कुत्ता काटने और मंकी बाइट के मरीजों की संख्या जिला अस्पताल में घटी है. जबकि, पार्षदों ने कहा कि कागजों पर यह आंकड़े हैं. रिपोर्ट की बात छोड़िए, आप वास्तिविकता देखिए. हकीकत में जनता बंदर और आवारा कुत्तों के आतंक से त्रस्त है.
जलकल विभाग में बजट 158 करोड़ रुपये का बजट: अधिवेशन में जलकल विभाग का बजट बढ़ाया गया है. पिछले वित्तीय वर्ष में बजट 152 करोड़ रुपए का था, इस बार 158 करोड़ रुपए किया गया है. व्यय 1.85 करोड़ रुपये था, जो 1.42 करोड़ रुपए तय किया गया है. नगर निगम सदन के दौरान महिलाओं ने पेयजल को लेकर हंगामा किया. अधिकारी मौके पर गए.
महापौर हेमलता दिवाकर ने कहा कि नगर निगम में महिलाओं ने पेयजल किल्लत को लेकर हंगामा किया था. जब जलकल विभाग की टीम मौके पर गई तो वहां पर लोगों ने काम नहीं करने नहीं दिया.
बसपा पार्षद ने दी धरने की चेतावनी: बसपा पार्षद कप्तान सिंह ने कहा कि गंगाजल आने के बाद भी शहर में पानी को लेकर त्राहि-त्राहि हो रही है. यह गंभीर विषय है. हर वार्ड के हिसाब से बजट बढ़ाया जाए. जहां पर पानी नहीं पहुंच रहा है. वहां पर सबमर्सिबल लगवाई जाए. सीवर लाइनें भी बिछाई जाएं.
बसपा पार्षद मोहम्मद सोहेल कुरैशी ने बताया कि बजट अधिवेशन में पेयजल किल्लत की बात रखी. कहा कि वार्ड 100 में पेजयल किल्लत से जतना परेशान हैं. मैं भी परेशान हो रहा हूं. यदि मेरी और जनता की समस्या का समाधान नहीं हुआ तो रविवार को धरना दिया जाएगा.
यह भी पढ़ें: यूपी में 12 लाख राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों को तोहफा, महंगाई भत्ता 2% बढ़कर 60 फीसदी हुआ