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आगरा नगर निगम अधिवेशन; हंगामे के बीच 1429.68 करोड़ का बजट पास, कई मुद्दों पर चर्चा

आगरा नगर निगम का अधिवेशन. ( Photo Credit: ETV Bharat )

आगरा: नगर निगम में दो महीने बाद बजट अधिवेशन हुआ. हंगामे के बीच 1429.68 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत हुआ. नगर निगम सदन में टोरेंट पॉवर के माफ किए गए 435 करोड़ रुपए के बकाया पर चर्चा हुई. शहर में अतिक्रमण, नालों की सफाई, सफाई व्यवस्था, पेयजल, लाइट, सड़क पर चर्चा हुई. बजट स्वीकृत नहीं होने से शहर में विकास कार्य रुक गए थे. सफाई, सफाई कर्मचारियों की भर्ती, पेयजल, डीजल, अतिक्रमण, नाला सफाई और आवारा कुत्तों की नसबंदी सहित बंदर पकड़ने के मुद्दों पर हंगामा भी हुआ. नगर निगम सदन का बजट अधिवेशन गुरुवार सुबह करीब 11 बजे शुरू हुआ. अध्यक्षता महापौर हेमलता दिवाकर ने की. सदन में 2202.86 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया. इसमें आय और व्यय दोनों शामिल हैं. इसे नगर निगम कार्यकारिणी की बैठक में एक सप्ताह पहले ही बैठक में मंजूरी दी गई थी. नगर निगम के बजट अधिवेशन में मुख्य वित्त अधिकारी बृजेश सिंह ने बजट को पेश किया. 44 करोड़ रुपए में पुराने नालों की मरम्मत और निर्माण कार्य होगा. मुख्य वित्त अधिकारी बृजेश सिंह ने बजट में पार्कों के विकास के लिए 12 करोड़ रुपये खर्च का प्रावधान रखा. डॉग शेल्टर होम पर एक करोड़ रुपए का प्रावधान रखा. शहर के नालों की सफाई मामला सदन में उठा तो नालों की मरम्मत पर बजट बढ़ाया गया है. इस बार 44 करोड़ रुपए पुराने नालों की मरम्मत और निर्माण कार्य पर खर्च किए जाएंगे. महापौर हेमलता दिवाकर. (Video Credit: ETV Bharat) पार्षदों ने किया हंगामा: बजट पर चर्चा मे जहां शहर में अनाच्छादित संपत्तियों पर टैक्स लगाकर निगम की आय बढ़ाने और वसूली बढ़ाने पर भी पार्षदों ने बल दिया. वहीं, सफाई कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने के बाद भी शहर की सफाई व्यवस्था में अपेक्षित सुधार नहीं होने पर सदस्यों ने हंगामा किया. भाजपा और बसपा पार्षदों ने सफाई कर्मचारियों की संख्या को लेकर नगर निगम अधिकारियों को कठघरे में खड़ा किया. पार्षदों का आरोप था कि बढ़ाए गए सफाई कर्मियों को कहां तैनात किया गया है. इसकी उन्हें कोई जानकारी नहीं है. सेवा दाता कंपनी के लिए अपनाई गई टेंडर प्रक्रिया और वाहनों पर खर्च हो रहे ईंधन पर भी पार्षदों ने सवाल उठाए. सदन में टोरंट पावर पर बकाया 431 करोड़ रुपए हटाने के मामले में पार्षदों के विरोध का सामना करना पड़ा. शहर में लगने वाली लाइटों का बजट 16 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 26 करोड़ रुपए किया गया है. अतिक्रमण प्रभारी को पार्षदों ने घेरा: शहर में अतिक्रमण की भरमार है. हालात ऐसे हैं कि शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं की जाती है. हर साल अतिक्रमण हटाने लेकर बनाई गई टास्क फोर्स पर सवा करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं. मगर, कार्रवाई न के बराबर है. पार्षदों ने नगर निगम के अतिक्रमण प्रभारी की कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े किए. भाजपा पार्षद प्रकाश शेरवानी उर्फ शेरा भाई ने कहा कि मैंने खुद अतिक्रमण प्रभारी को जनता की भेजी अतिक्रमण की शिकायत दी. मगर, 6 महीने बीत गए, वहां पर अतिक्रमण है.