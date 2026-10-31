ETV Bharat / state

फुटपाथ से पाठशाला तक: भीख मांगने और कचरा बीनने वाले बच्चों को बस में मिलेगी शिक्षा और भोजन

फुटपाथ से पाठशाला तक ( Photo Credit: ETV Bharat )

आगरा: नगर निगम ने शिक्षा की अलख जगाने के लिए नई पहल की है. जिसमें गरीब और पढ़ाई से दूर बच्चों का भविष्य संवारने के लिए 'स्कूल ऑन व्हील्स' प्रोजेक्ट तैयार किया है. जिसमें निगम ने अपनी एक पुरानी और कबाड़ बन चकी बस को नए सिरे से मॉडीफाई कराया है. जिसे चलती-फिरती पाठशाला में बदला गया है. जो शहर में 'स्कूल ऑन व्हील्स' के नाम से संचालित होगी.

फुटपाथ से पाठशाला तक (Photo Credit: ETV Bharat) कौन करेंगे शुभारंभ: इसका शुभारंभ सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति करेंगे. सुप्रीम कोर्ट की कमेटी की सिफारिश और अहमदाबाद के मॉडल पर आगरा में 'स्कूल ऑन व्हील्स' की पहल कर रहा है. जिससे जो बच्चे शिक्षा से वंचित हैं. उन्हें इससे जोड़ा जाएगा. 'स्कूल ऑन व्हील्स' की बात करें तो शहर के चौराहों पर भीख मांगने, कचरा बीनने या फुटपाथों और झुग्गियों में रहने वाले बच्चों को शिक्षा देने के साथ ही उन्हें मिड-डे-मील भी खिलाएगी.

आगरा नगर निगम की 'स्कूल ऑन व्हील्स' पहल (Photo Credit: ETV Bharat) नगर निगम की इस पहल को सफल बनाने के लिए कई विभागों का समन्वय भी देखने को मिलेगा. जिसमें बस की व्यवस्था नगर निगम ने की है. इस बस में बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से बस में दो समर्पित शिक्षक तैनात किए जाएगा. इतना ही नहीं, पढ़ाई के साथ-साथ बच्चों के पोषण का ध्यान रखा जाएगा. इसी बस में बच्चों को मिड-डे-मील (दोपहर का भोजन) भी मिलेगा.- अशोक प्रिय गौतम, सहायक नगर आयुक्त



अभाव में रहने वाले बच्चों के लिए वरदान: आगरा में तमाम ऐसे बच्चे हैं, जो गरीबी और संसाधनों के अभाव में स्कूल नहीं पहुंच पाते हैं. जिससे नौनिहाल शिक्षा से दूर रह जाते हैं. जबकि, शिक्षा पर सभी का समान अधिकार है. सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने भी यह आगरा नगर निगम को निर्देश दिए कि ऐसे बच्चे जो, शिक्षा से वंचित हैं. उनको लेकर काम किया जाए. क्योंकि, गुजरात के अहमदाबाद में इस दिशा में काम किया जा रहा है. जिस पर ही आगरा नगर निगम ने तैयारी की. इस मानवीय और दूरगामी पहल का विधिवत शुभारंभ एक नवंबर को आयोजित मेगा शिविर में सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति करेंगे. नगर निगम की यह कोशिश निश्चित रूप से कई बेसहारा बच्चों की जिंदगी में नया उजाला लाएगी. कबाड़ बस बनी ज्ञान का रथ (Photo Credit: ETV Bharat)