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रजिस्टर में 30, मौके पर मिले सिर्फ 15 सफाईकर्मी; आगरा में सफाई सुपरवाइजर निलंबित

आगरा: नगर निगम में सफाई के नाम पर बड़ा खेल किया जा रहा है. पार्षद लगातार सदन में सफाई कर्मचारियों की मनमानी का मुददा उठाते हैं. मगर, हालात जस के तस है. लॉयर्स कॉलोनी में समय से सफाई नहीं होने पर क्षेत्रीय पार्षद ने नगरायुक्त से शिकायत की थी. इस पर अपर नगर आयुक्त शिकायत की जांच के लिए पहुंचे तो रजिस्टर में 30 सफाईकर्मियों की हाजिरी लगी थी, लेकिन पूरे क्षेत्र में घूमने पर केवल 15 सफाई कर्मचारी ही मिले.

कॉलोनी में कई जगह कूड़ा मिला. इस पर तत्काल प्रभाव से सुपरवाइजर बाबूलाल को निलंबित कर दिया है. इसके साथ ही मामले की पूरी जांच अपर नगर आयुक्त कर रहे हैं.

आगरा नगर निगम के वार्ड 34 यानी लॉयर्स कॉलोनी के पार्षद अमित दिवाकर ने नगरायुक्त और अपर नगर आयुक्त से शिकायत की थी कि क्षेत्र में सफाई नायक फर्जी सफाई कर्मचारियों की हाजिरी लगाकर बड़ा खेल कर रहा है. वार्ड में करीब 30 सफाई कर्मचारियों की तैनाती है, लेकिन क्षेत्र में कभी पूरे कर्मचारी नजर नहीं आए.

इस पर अपर नगर आयुक्त शिशिर कुमार ने औचक निरीक्षण किया. इसमें सुपरवाइजर बाबूलाल से सफाई कर्मचारियों के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि सफाई कर्मचारी वार्ड में काम कर रहे हैं. रजिस्टर में 30 सफाई कर्मचारियों की हाजिरी लगी थी.

इस पर अपर नगर आयुक्त शिशिर कुमार ने सुपरवाइजर बाबूलाल से हाजिरी रजिसटर लिया. इसके साथ ही वार्ड का दौरा किया. इस पर वार्ड में सिर्फ 15 सफाई कर्मचारी ही काम करते मिले. अपर नगर आयुक्त शिशिर कुमार ने तत्काल प्रभाव से सफाई नायक बाबूलाल को निलंबित कर दिया.