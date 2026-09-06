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आगरा में खुले नाले में गिरकर बुजुर्ग की मौत; परिजनों ने नगर निगम पर लगाए आरोप

आगरा: शकरगढ़ की पुलिया के पास नाले में गिरे बुजुर्ग की शुक्रवार को मौत हो गई. घर लौटते समय केदारनगर स्थित राजकमल इंटर कॉलेज के पास सड़क पर जलभराव की वजह से बुजुर्ग नाले में गिर गए. स्थानीय लोगों ने उन्हें तत्काल नाले से निकाला, लेकिन बुजुर्ग के पेट में नाले का गंदा पानी चला गया था. इससे हालत बिगड़ी और अस्पताल में उपचार के दौरान बुजुर्ग की मौत हो गई. प​रिजनों का आरोप है कि नगर निगम की लापरवाही ने बुजुर्ग की जान ली है.

यह हादसा शुक्रवार देर रात करीब सवा 11 बजे हुआ. केदार नगर निवासी आशीष देवानी ने बताया कि उनके पिता ओमप्रकाश दादावाड़ी के पास एक स्टेशनरी की दुकान पर काम करते थे. शुक्रवार रात बारिश के कारण दुकान से निकलने में थोड़ी देर हो गई. पिता साइकिल से आ रहे थे. रात करीब करीब सवा 11 बजे केदारनगर में राजकमल इंटर कॉलेज के पास सड़क पर जलभराव था.

सड़क और नाले का पता हीं नहीं चल रहा था. पिता को अंदाजा नहीं हुआ और साइकिल समेत नाले में गिर गए. मौके पर एक व्यक्ति समीर अपने घर के बाहर खड़े थे. उनकी नजर नाले में गिरे पिता पर पड़ी तो शोर मचाया. दूसरे लोग भी वहां पहुंचे. सभी ने मिलकर पिता को नाले से बाहर निकाला.

मगर, पेट में गंदा पानी भरने से पिता बेहोश हो गए थे. स्थानीय लोगों ने उनका प्राथमिक उपचार कराया और पेट से पानी निकाला. पिता को होश आया तो मेरा मोबाइल नंबर बताया. मैं भी मौके पर पहुंचा.

पिता ओमप्रकाश को एंबुलेंस से घर लेकर आया. घर में कुछ देर बाद पिता को घबराहट हुई. उनकी आंखें चढ़ने लगी तो तत्काल निजी अस्पताल लेकर पहुंचे. वहां पर डॉक्टर ने पिता को मृत घोषित कर दिया.

मौत के नाले ने लील ली एक और जिंदगी. (Photo Credit: ETV Bharat)

सिस्टम की लापरवाही ने ली पिता की जान: आशीष का आरोप है कि पिता की मौत सिस्टम की लापरवाही से हुई है. यदि समय पर नालों की समय और जल निकासी की व्यवस्था होती तो आज पिता हमारे बीच होते. शहर में खुले नाले पर सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं हैं. नगर निगम की लापरवाही से परिजन में आक्रोश हैं. हालांकि उन्होंने बिना पुलिस से कोई शिकायत किए ही ओमप्रकाश का अंतिम संस्कार कर दिया.