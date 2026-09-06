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आगरा में खुले नाले में गिरकर बुजुर्ग की मौत; परिजनों ने नगर निगम पर लगाए आरोप

आगरा नगर निगम की बात करें तो शहरीय क्षेत्र में 411 से ज्यादा छोटे-बड़े नाले हैं.

आगरा में खुले नाले में गिरकर बुजुर्ग की मौत.
आगरा में खुले नाले में गिरकर बुजुर्ग की मौत. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 6, 2026 at 12:03 PM IST

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आगरा: शकरगढ़ की पुलिया के पास नाले में गिरे बुजुर्ग की शुक्रवार को मौत हो गई. घर लौटते समय केदारनगर स्थित राजकमल इंटर कॉलेज के पास सड़क पर जलभराव की वजह से बुजुर्ग नाले में गिर गए. स्थानीय लोगों ने उन्हें तत्काल नाले से निकाला, लेकिन बुजुर्ग के पेट में नाले का गंदा पानी चला गया था. इससे हालत बिगड़ी और अस्पताल में उपचार के दौरान बुजुर्ग की मौत हो गई. प​रिजनों का आरोप है कि नगर निगम की लापरवाही ने बुजुर्ग की जान ली है.

यह हादसा शुक्रवार देर रात करीब सवा 11 बजे हुआ. केदार नगर निवासी आशीष देवानी ने बताया कि उनके पिता ओमप्रकाश दादावाड़ी के पास एक स्टेशनरी की दुकान पर काम करते थे. शुक्रवार रात बारिश के कारण दुकान से निकलने में थोड़ी देर हो गई. पिता साइकिल से आ रहे थे. रात करीब करीब सवा 11 बजे केदारनगर में राजकमल इंटर कॉलेज के पास सड़क पर जलभराव था.

सड़क और नाले का पता हीं नहीं चल रहा था. पिता को अंदाजा नहीं हुआ और साइकिल समेत नाले में गिर गए. मौके पर एक व्यक्ति समीर अपने घर के बाहर खड़े थे. उनकी नजर नाले में गिरे पिता पर पड़ी तो शोर मचाया. दूसरे लोग भी वहां पहुंचे. सभी ने मिलकर पिता को नाले से बाहर निकाला.

मगर, पेट में गंदा पानी भरने से पिता बेहोश हो गए थे. स्थानीय लोगों ने उनका प्राथमिक उपचार कराया और पेट से पानी निकाला. पिता को होश आया तो मेरा मोबाइल नंबर बताया. मैं भी मौके पर पहुंचा.

पिता ओमप्रकाश को एंबुलेंस से घर लेकर आया. घर में कुछ देर बाद पिता को घबराहट हुई. उनकी आंखें चढ़ने लगी तो तत्काल निजी अस्पताल लेकर पहुंचे. वहां पर डॉक्टर ने पिता को मृत घोषित कर दिया.

मौत के नाले ने लील ली एक और जिंदगी.
मौत के नाले ने लील ली एक और जिंदगी. (Photo Credit: ETV Bharat)

सिस्टम की लापरवाही ने ली पिता की जान: आशीष का आरोप है कि पिता की मौत सिस्टम की लापरवाही से हुई है. यदि समय पर नालों की समय और जल निकासी की व्यवस्था होती तो आज पिता हमारे बीच होते. शहर में खुले नाले पर सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं हैं. नगर निगम की लापरवाही से परिजन में आक्रोश हैं. हालांकि उन्होंने बिना पुलिस से कोई शिकायत किए ही ओमप्रकाश का अंतिम संस्कार कर दिया.

जांच कराई जा रही: नगर आयुक्त संतोष कुमार वैश्य ने बताया कि प्रारंभिक जानकारी में यह बात सामने आई है कि बुजुर्ग ओमप्रकाश सड़क पर बने गड्ढे के कारण संतुलन बिगड़ने से नाले की तरफ गिरे. स्थानीय लोगों ने उन्हें बाहर निकाला था. इसके बाद ओमप्रकाश सकुशल घर पहुंचे. इसके बाद उनकी मृत्यु हुई. यह अत्यंत दुखद घटना है. इसकी गंभीरता से जांच कराई जा रही है.

आगरा में नाले में गिरने से हुए हादसे

  • सितंबर 2025 में रुनकता में डेढ़ साल का प्रियांश बारिश के दौरान नाले में बह गया था.
  • नवंबर 2025 में कौलक्खा में मजदूर रोशनलाल का शव नाले में मिला था.
  • नवंबर 2025 में कलवारी में साइकिल सवार निखिल की नाले में गिरने से मौत हो गई थी.
  • जनवरी 2026 में मिढ़ाकुर में डेढ़ वर्षीय अयान की छह फीट गहरे नाले में गिरने से मौत हुई थी.
  • मई 2026 में बाग फरजाना में नाले में काम कर रहे मजदूर की दीवार गिरने से मौत.
  • 8 जुलाई 2026 को सुभाष बाजार में नाले के ऊपर बनी दो-मंजिला दुकान अचानक ढही. जिससे नाले में गिरी 60 वर्षीय महिला गंगा देवी की मौत हो गई.
  • अगस्त 2026 को सिकंदरा के लौहकरेरा में नाले में गिरकर 55 वर्षीय बनवारी की मृत्यु
  • अगस्त 2026 आगरा के फ्रीगंज क्षेत्र में चिम्मनलाल के बाड़ा के पास 79 साल की शीला देवी की खुले नाले में गिरने से मौत हुई.

18 किमी तक ढंके नाले: आगरा नगर निगम की बात करें तो शहरीय क्षेत्र में 411 से ज्यादा छोटे-बड़े नाले हैं. इन नालों का केवल 18 किलोमीटर हिस्सा ढंका है. जबकि बाकी खुले नाले लगातार हादसों का सबब बन रहे हैं. इस बारे में लगातार मांग हो रही है कि इन नालों को प्री-कास्ट स्लैब से ढंककर सफाई की जाए.

आबादी वाले इलाकों में ढंके जाएंगे नाले: नगर आयुक्त संतोष कुमार वैश्य ने बताया कि शहर में बारिश के मौसम में जलनिकासी और सफाई व्यवस्था को प्रभावी बनाया जाएगा.

इसके लिए सभी जोन के नोडल अधिकारी, जोनल सेनेटरी ऑफिसर (जेडएसओ), जेई और संबंधित अधिकारियों को क्षेत्र में सक्रिय रहकर समस्याओं की पहचान करने और तत्काल समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं.

आबादी वाले क्षेत्रों में खुले नालों को चिन्हित करके उनकी रिपोर्ट मांगी है. जिससे खुले नाले ढकने की कार्ययोजना बनाई जाएगी. इसके साथ ही शहर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग पर भी जोर दिया जा रहा है.

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