केस हारते ही आगरा नगर निगम की सफाई व्यवस्था चरमराई, सड़कों के किनारे लग रहे कचरे के ढेर, जानें क्यों !
अदालती लड़ाई के बाद आगरा नगर निगम के हाथ से बेशकीमती जमीन चली गई, सफाई व्यवस्था ठप हो गई. महापौर और पार्षदों में आक्रोश है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 29, 2026 at 2:19 PM IST
आगरा : आगरा नगर निगम के हाथ से सिकंदरा क्षेत्र के मौजा ककरैठा स्थित बेशकीमती जमीन पर चली गई. अदालत के दिए फैसले से जमीन अब दूसरे पक्ष के कब्जे में हो गई है. जिससे शहर की डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन व्यवस्था चरमरा गई है. क्योंकि, नगर निगम के वाहनों और मजदूरों की बेदखली की वजह से रविवार और सोमवार को कूड़ा उठान नहीं हो सका. जिससे कई इलाकों में गंदगी और कचरे के ढेर लग गए.
नगर निगम अधिकारियों की लापरवाही से बेशकीमती जमीन हाथ से चले जाने और कूड़ा कलेक्शन व्यवस्था ठप होने से पार्षदों और महापौर ने नाराजगी जताई है.
बता दें कि आगरा नगर निगम के संपत्ति विभाग के मुताबिक, मौजा ककरैठा की खसरा संख्या 207 स्थित करीब 4710 वर्गमीटर भूमि को लेकर नगर निगम और लक्ष्मी नारायण शर्मा व पवन शर्मा के बीच लंबे समय से कानूनी विवाद चल रहा था. लक्ष्मी नारायण पक्ष जमीन पर अपना मालिकाना हक का दावा कर रहा था, जबकि नगर निगम इसे अपनी संपत्ति बता रहा था.
शनिवार को न्यायालय ने फैसला लक्ष्मीनारायण आदि के पक्ष में सुनाया. जिसके बाद दूसरे पक्ष ने कानूनी कार्रवाई करके जमीन पर कब्जा कर लिया.
आरोप है कि रातोंरात नगर निगम के वाहन और मजदूरों को हटाकर परिसर की बाउंड्रीवाल खड़ी कर दी गई. जिससे मौके पर अफरातफरी मची. कई मजदूर परिवार सड़क पर आ गए.
इसके साथ ही नगर निगम की वाहन पार्किंग शिफ्ट करने में वक्त लग रहा है. जिससे ही कूड़ा कलेक्शन व्यवस्था में लगे वाहन नहीं निकले. इसका ही असर शहर की सफाई व्यवस्था पर हुआ है.
इस बारे में आगरा नगरायुक्त संतोष कुमार वैश्य ने बताया कि जमीन के मामले में सभी न्यायिक पहलुओं का परीक्षण करने के बाद आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी. शहर में कूड़ा कलेक्शन व्यवस्था की व्यवस्था बेहतर करने की कार्रवाई चल रही है.
मेयर ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र
महापौर हेमलता दिवाकर कुशवाह ने इसको लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दी है. महापौर हेमलता दिवाकर कुशवाह ने इस मामले में नगर निगम के संपत्ति विभाग के कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों की कार्यशैली को कटघरे में खड़ा किया है.
उन्होंने इस बारे में मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है. जिसमें महापौर का आरोप है कि केवल यही मामला नहीं है, संपत्ति विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत और लापरवाही के कारण भूमाफिया नगर निगम की बेशकीमती संपत्तियों पर कब्जा कर रहे हैं. ऐसे कई और मामले उनके संज्ञान में आए हैं. जहां अधिकारियों की लापरवाही से जमीनों पर कब्जे हो रहे हैं. व्यक्तिगत रूप से भी सीएम से मिलकर स्थिति से अवगत कराऊंगी.
पार्षदों के विरोध के बाद वैकल्पिक व्यवस्था
नगर निगम की बेशकीमती जमीन चले जाने के को लेकर विवाद बढ़ने और कूडा कलेक्शन की व्यवस्था बदहाल होने से पार्षदों ने कड़ा विरोध किया. जिससे नगर निगम प्रशासन हरकत में आया. जिस पर ही निगम ने वाहनों को शास्त्रीपुरम के पास एक खाली भूखंड में शिफ्ट किया है, जहां वाहनों को खड़ा करने की व्यवस्था की जा रही है.
इसके साथ ही बेघर मजदूरों के लिए फिलहाल अस्थायी टेंट लगाए गए हैं. जल्द ही टिनशेड डाले जाने की बात कही है. इससे नगर निगम के भीतर चल रही प्रशासनिक लापरवाहियों को उजागर हुई है. जिस पर ही पार्षद शरद चौहान, रवि माथुर समेत अन्य ने संपत्ति विभाग और निगम के अधिवक्ताओं की कार्यप्रणाली पर तीखे सवाल उठाए हैं.
150 वाहन और 300 मजदूर थे यहां
नगर निगम अपनी इस भूमि का उपयोग डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन करने वाली कंपनी स्वच्छता कॉरपोरेशन के वाहनों की पार्किंग के रूप में करता आ रहा था. करीब 150 वाहन यहां पर खड़े होते थे. इसके साथ ही लगभग 300 मजदूर अपने परिवारों के साथ निवास करते थे. जब कोर्ट का फैसला आया तो अचानक बेदखली की वजह से रविवार और सोमवार को घर-घर कूड़ा उठान प्रभावित हुआ.
सड़कों के किनारे कचरा डालना शुरू
शहर में कूड़ा कलेक्शन व्यवस्था में लगे वाहन नहीं निकले तो कंटेनरों और सड़कों के किनारे लोगों ने कचरा डालना शुरू कर दिया. जिससे कंटेनर ओवरफ्लो हो गए. यह हाल लोहामंडी, बाग फरजाना, मदिया कटरा, देहली गेट, सिविल लाइन, संजय प्लेस, राजा मंडी, लॉयर्स कॉलोनी, दयालबाग, आवास विकास कॉलोनी, ट्रांसपोर्ट नगर, भगवान टाकीज, सूर्य नगर और खंदारी समेत कई क्षेत्रों में देखने को मिला. जिससे वहां पर गंदगी फैली रही.