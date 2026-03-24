आगरा नगर निगम ने सात दुकानों पर जड़ा ताला, नोटिस जारी करने के बाद भी किराया जमा न करने पर एक्शन

आगरा नगर निगम ने सात दुकानों पर जड़ा ताला, नोटिस जारी करने के बाद भी किराया जमा न करने पर एक्शन
दुकानदारों ने लंबे समय से किराया जमा नहीं किया गया था, उनकी दुकानों पर तालाबंदी की कार्रवाई की गई.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 24, 2026 at 7:43 PM IST
आगरा : हाउस टैक्स और सरकारी संपत्ति पर संचालित दुकानों के किराये की वसूली को लेकर नगर निगम का अभियान जारी है. नगर निगम ने अपनी संपत्तियों पर संचालित दुकानों से किराया वसूली को लेकर सख्ती बरतना शुरू कर दिया है. जिसमें किराया जमा नहीं कराने वाले दुकानदारों के खिलाफ अब सीधे तालाबंदी जैसी कठोर कार्रवाई की जा रही है.
प्रभारी कर एवं सहायक नगर आयुक्त श्रद्धा पांडेय ने बताया, आगरा के दिल्ली गेट-राजामंडी स्टेशन रोड क्षेत्र में स्थित निगम की दुकानों पर बकाया किराये को लेकर मंगलवार को विशेष अभियान चलाया गया. जिन दुकानदारों ने लंबे समय से किराया जमा नहीं किया गया था, उनकी दुकानों पर तालाबंदी की कार्रवाई की गई.
दुकान संख्या-8 (आत्माराम पुत्र चंनुमल) पर 63,280 रुपये, दुकान संख्या-44 (सोनू पुत्र तुलाराम) पर 39,536 रुपये, दुकान संख्या-45 (महेश चंद पुत्र तुलाराम) पर 18,009 रुपये तथा दुकान संख्या-46 (महेश चंद पुत्र तुलाराम) पर 71,682 रुपये का किराया बकाया चला आ रहा था.
इसके अलावा अरिहंत मार्केट छीपीटोला में दुकान संख्या 18 नत्थीलाल पर 87768, दुकान नंबर 21 छीतरमल और दुकान नंबर 34 के सुभाष चन्द्र पर 78522 रुपया बकाया होने पर सीलिंग की कार्रवाई की गई.
प्रभारी कर एवं सहायक नगर आयुक्त श्रद्धा पांडेय ने बताया कि लंबे समय से इन दुकानदारों को बार-बार नोटिस दिया जा रहा था. बावजूद बकाया किराए का भुगतान नहीं कर रहे थे. जिसके चलते निगम ने दुकानों को सील कर दिया.
उन्होंने बताया कि शहर के विभिन्न क्षेत्रों में नगर निगम की 800 से अधिक दुकानें किराये पर संचालित हो रही हैं. इन दुकानों से प्राप्त होने वाला किराया निगम की आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत है. जिससे शहर के विकास और जनहित के कार्य संचालित किए जाते हैं.
श्रद्धा पांडेय ने बताया, जो भी दुकानदार समय पर किराया जमा नहीं करेंगे. उनके खिलाफ इसी प्रकार की सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी. इसके साथ ही सभी बकायेदारों से अपील की गई है कि वे शीघ्र अपना बकाया जमा कराकर कार्रवाई से बचें.
यह भी पढ़ें : कानपुर में ज्वैलरी शॉप में चोरी करने वाले तीन गिरफ्तार, सुरंग बनाकर अंदर घुसे थे, इस ऐप की मदद से पकड़े गए