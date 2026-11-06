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आगरा नगर निगम सदन; हर वार्ड के लिये 80-80 लाख रुपये का प्रस्ताव पास, महापौर बोलीं- "धनतेरस पर धनवर्षा हो रही है"

आगरा : आगरा नगर निगम सदन में शुक्रवार सुबह शुरूआत हंगामे के साथ हुई. बसपा के एक पार्षद ने पहले आखों पर काली बांधी पट्टी तो दूसरे ने माइक तोड़ दिया. जिस पर जमकर हंगामा हुआ. सदन के दौरान भाजपा और बसपा के पार्षद आमने-सामने आ गए. जिसके बाद जमकर नोकझोंक हुई. हंगामा होने पर महापौर सदन से उठ कर चली गईं. करीब 15 मिनट तक सदन स्थगित रहा. इसके बाद महापौर दोबारा से सदन में आईं और सदन शुरू हुआ.

सदन में शहर के सभी 100 वार्ड के विकास के लिए 88 करोड़ रुपये का बजट पास हुआ. जिससे अब शहर के हर वार्ड में 80-80 लाख रुपये के निर्माण कार्य का प्रस्ताव पास हुआ. जिस पर सभी पार्षदों ने खुशी जाहिर की. क्योंकि, पहले हर साल पार्षदों को अपने वार्ड में विकास कार्य के लिए 50 लाख रुपये का बजट मिलता था.

महापौर हेमलता दिवाकर कुशवाह ने सदन की कार्रवाई शुरू करने के लिए कहा, तभी बसपा पार्षद सुनील शर्मा ने कहा कि मैं व्यवस्था को लेकर अपना पक्ष रखना चाहता हूं. जिस पर महापौर ने उन्हें रोक दिया. जिस पर बसपा पार्षद एकजुट हो गए. पार्षदों ने हंगामा किया.

नगर निगम का सदन करीब तीन साढे़ तीन माह बाद शुक्रवार को सुबह 11 बजे शुरू हुआ. जिसमें नगर निगम के पार्षद, अधिकारी और कर्मचारी समय पर पहुंच गए. सदन में महापौर हेमलता दिवाकर कुशवाह और नगर आयुक्त संतोष कुमार वैश्य पहुंच गए. नगर निगम सदन की शुरुआत पार्षदों को मिठाई खिलाकर की गई. लेकिन, सदन शुरू होते ही माहौल गरमा गया.

इसके साथ ही बसपा पार्षद सुनील शर्मा ने आंखों पर पटटी बांधी और जमीन पर बैठ गए. जिसके बाद जमकर हंगामा हुआ. इस पर महापौर हेमलता दिवाकर कुशवाह सदन से उठकर चली गईं. इसके बाद सदन में मौजूद नगर आयुक्त भी सदन से चले गए. करीब 15 मिनट तक सदन स्थगित रहा.







महापौर दोबारा सदन में आईं. जिसके बाद सदन शुरू हुआ. सदन में पहले पार्षदों की ओर से लगाए गए प्रस्ताव पर चर्चा हुई. जिसके साथ ही पिछले सदन में जो प्रस्ताव पास हुए थे, उनमें क्या कार्य कराए गए इस पर चर्चा हुई. इसके बाद शहर के सभी वार्डों में 88 करोड़ रुपये के बजट पर चर्चा हुई. सदन में एकमत से बजट पास हुआ. पार्षदों ने वार्डों में विकास के लिए प्रस्ताव पर चर्चा की.









महापौर ने बताया कि सरकार की ओर से शहर के विकास के लिए भरपूर बजट दिया जा रहा है. नगर निगम की कार्यकारिणी की बैठक में सदस्य और पार्षदों ने हर वार्ड में निर्माण कराने की राशि 50 लाख रुपये बढ़ाकर 60 लाख रुपये करने की मांग की थी. जिस पर नगर निगम अधिकारियों से चर्चा करके शहर के सभी 100 वार्डों के विकास के लिए 88 करोड़ रुपये का बजट तय हुआ.

सदन में शुक्रवार को दीपोत्सव के धनतेरस पर्व पर सभी वार्डों के विकास के लिए 88 करोड़ रुपये का बजट पास हुआ है. जिससे अब हर वार्ड के विकास के लिए सालाना खर्च 50 लाख रुपये से बढ़ाकर 80 लाख रुपये किया गया है. सरकार खूब बजट दे रही है. आज धनतेरस पर वार्डों के विकास पर धनवर्षा हुई है.







भाजपा पार्षद राकेश कन्नोजिया ने कहा कि दीपावली पर शहर के लोगों को सदन से बड़ा तोहफा मिला है. आज धनतेरस है. सदन में वार्डों के विकास के लिए धनवर्षा की गई है. यह एक बड़ा फैसला है, जिस पर अमल भी जल्द हो तो हर वार्ड में बड़ा बदलाव नजर आएगा.







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