आगरा नगर निगम का बड़ा फर्जीवाड़ा; फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र लगाने वाली कंपनी को दे दिया करोड़ों का टेंडर
नगर निगम अधिकारियों ने फर्म के दस्तावेजों का सही से सत्यापन नहीं किया. जब फर्जीवाड़े की शिकायत की गई तो विभाग में खलबली मच गई.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : December 8, 2025 at 10:06 AM IST
आगरा: सीएम योगी आदित्यनाथ ने भ्रष्टाचार रोकने के लिए प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की नीति लागू की है. लेकिन, आगरा नगर निगम में जालसाजी से करोड़ों के खेल हो रहे हैं. ताजा मामला एक फर्म के फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र पर लिए गए करोड़ों रुपये के टेंडर हथियाने का है.
जिसमें नगर निगम अधिकारियों ने फर्म के दस्तावेजों का सही ढंग से सत्यापन नहीं किया. जब इस फर्जीवाड़े की शिकायत की गई तो नगर निगम के निर्माण विभाग में खलबली मच गई. इस बारे में जांच के बाद कार्रवाई की बात आगरा नगर निगम आयुक्त अंकित खंडेलवाल कह रहे हैं.
नगर निगम की ओर से एमएनटी निर्माण कार्य को करीब 3.87 करोड़ रुपये का टेंडर जारी किया गया था. जिसमें कई फर्मों ने भाग लिया. लेकिन, आगरा की जिस फर्म को यह टेंडर मिला है. उस पर सवाल उठ रहे हैं. फर्म के खिलाफ आईजीआरएस पर शिकायत की गई. जिसमें शिकायतकर्ता ने फर्म के लगाए अनुभव प्रमाण पत्र पर सवाल उठाए हैं.
आईजीआरएस पर शिकायत से खुला खेल: टेंडर के लिए फर्म ने जो अनुभव प्रमाण पत्र लगाया है उसमें फर्रुखाबाद जिले के दो कार्यों का उल्लेख है. फर्म ने फर्रुखाबाद में नगला पंचम में शिव मंदिर तक जाने वाले रास्ते और लिंक गलियों को सीसी निर्माण और जिला पंचायत फर्रुखाबाद में नगला बहादुर में बरात घर का निर्माण करने का अनुभव दिखाया था.
जब इसकी आईजीआरएस पर शिकायत की गई तो अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत फर्रुखाबाद ने डीएम को लिखे पत्र में जानकारी दी है कि उक्त दोनों निर्माण जिला पंचायत ने नहीं कराए हैं. दोनों ही प्रकरण जिला पंचायत से संबंधित नहीं हैं. इसके बाद भी नगर निगम अधिकारियों ने बिना सत्यापन किए ही फर्म को टेंडर दे दिया. जब मामला खुला तो नगर निगम के निर्माण विभाग में हड़कंप मचा है.
पहले भी आए फर्जीवाड़े के मामले: नगर निगम में ऐसे पहले भी कई प्रकरण प्रकाश में आ चुके हैं, जिससे कई फर्मों पर कार्रवाई भी हुई है. मैनपुरी की एक फर्म के खिलाफ केस दर्ज कराया गया था. ऐसे ही अन्य फर्मों के दस्तावेजों की जांच के आदेश दिए गए. जांच कमेटी भी बनाई थी. कई दिन तक जांच चली, लेकिन रिपोर्ट लटक गई. इसके बाद जांच ठंडे बस्ते में है.
महापौर ने दिए जांच और कार्रवाई के निर्देश: आगरा नगर निगम में कूटरचित दस्तावेजों को आधार बनाकर टेंडर प्रक्रिया में भाग लेने और काम पाने के प्रकरण पर महापौर हेमलता दिवाकर कुशवाह ने पहले ही संज्ञान लिया था. उन्होंने जांच करके फर्म के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे. इसके बाद भी बड़ी संख्या में फर्मों की होने वाली जांच अधर में लटकी है.
जांच के बाद कार्रवाई करेंगे: आगरा नगर निगम के नगरायुक्त अंकित खंडेलवाल ने बताया कि टेंडर प्रक्रिया में कूटरचित दस्तावेजों का मामला प्रकाश में आया है. जिसे गंभीरता से लिया गया है. उसकी जांच कराई जा रही है. यदि फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र पाए गए तो टेंडर निरस्त करके संबंधित फर्म के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा.
