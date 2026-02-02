ETV Bharat / state

आगरा में नगर निगम का एक्शन, लोहामंडी जोन में 29 बकायेदारों की संपत्तियां सील

आगरा: आगरा नगर निगम प्रशासन ने सोमवार को गृहकर बकायेदारों के खिलाफ सख्त रुख अपनाकर 29 बकायेदारों की संपत्तियां सील कर दीं. नगर निगम की राजस्व विभाग की टीम ने लोहामंडी क्षेत्र में यह कार्रवाई की. निगम की राजस्व टीम ने बकाया 48.82 लाख रुपये गृहकर जमा नहीं करने पर ये कार्रवाई की है. नगर निगम के राजस्व विभाग की टीम की सीज करने की कार्रवाई से हाउस टैक्स बकाएदारों में खलबली मच गई है.

सीलिंग की कार्रवाई से मचा हड़कंप: आगरा में नगर निगम ने गृह कर की वसूली के लिए अभियान शुरू किया है. इसमें नगर निगम की ओर से लगातार लोगों से गृह कर जमा कराने के अपील की जा रही है. इसके साथ ही बड़े बकायेदारों की सूची बनाकर उन्हें नोटिस दी जा रही हैं. उनसे जल्द से जल्द बकाया हाउस टैक्स जमा कराने के लिए कहा जा रहा है. पूर्व में बकाएदारों को नोटिस और वारंट भी जारी किए गए.

बकाएदार हाउस टैक्स जमा नहीं करा रहे: इसके बावजूद निर्धारित समय सीमा में बकाएदार हाउस टैक्स जमा नहीं करा रहे हैं. इसके चलते ही नगर निगम प्रशासन की ओर से सीलिंग की कार्रवाई की जा रही है. आगरा नगर निगम के नगरायुक्त अंकित खंडेलवाल ने बताया कि हाउस टैक्स की वसूली के लिए बीते दिनों ही राजस्व विभाग के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए थे. जिसमें वारंट जारी होने के बाद जो बकायेदार हाउस टैक्स जमा नहीं कर रहे हैं. उनके खिलाफ कुर्की, बैंक खाता सीज और संपत्ति सील जैसी कठोर कार्रवाई की जाए.