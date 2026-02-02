ETV Bharat / state

आगरा में नगर निगम का एक्शन, लोहामंडी जोन में 29 बकायेदारों की संपत्तियां सील

नगरायुक्त अंकित खंडेलवाल ने बताया कि राजस्व वसूली के लिए लगातार हाउस टैक्स के बकाएदारों को नोटिस और वारंट जारी किये जा रहे हैं.

Photo Credit: ETV Bharat
राजस्व लक्ष्य पूरा करने का आदेश. (Photo Credit: ETV Bharat)
Published : February 2, 2026 at 7:29 PM IST

आगरा: आगरा नगर निगम प्रशासन ने सोमवार को गृहकर बकायेदारों के खिलाफ सख्त रुख अपनाकर 29 बकायेदारों की संपत्तियां सील कर दीं. नगर निगम की राजस्व विभाग की टीम ने लोहामंडी क्षेत्र में यह कार्रवाई की. निगम की राजस्व टीम ने बकाया 48.82 लाख रुपये गृहकर जमा नहीं करने पर ये कार्रवाई की है. नगर निगम के राजस्व विभाग की टीम की सीज करने की कार्रवाई से हाउस टैक्स बकाएदारों में खलबली मच गई है.

सीलिंग की कार्रवाई से मचा हड़कंप: आगरा में नगर निगम ने गृह कर की वसूली के लिए अभियान शुरू किया है. इसमें नगर निगम की ओर से लगातार लोगों से गृह कर जमा कराने के अपील की जा रही है. इसके साथ ही बड़े बकायेदारों की सूची बनाकर उन्हें नोटिस दी जा रही हैं. उनसे जल्द से जल्द बकाया हाउस टैक्स जमा कराने के लिए कहा जा रहा है. पूर्व में बकाएदारों को नोटिस और वारंट भी जारी किए गए.

बकाएदार हाउस टैक्स जमा नहीं करा रहे: इसके बावजूद निर्धारित समय सीमा में बकाएदार हाउस टैक्स जमा नहीं करा रहे हैं. इसके चलते ही नगर निगम प्रशासन की ओर से सीलिंग की कार्रवाई की जा रही है. आगरा नगर निगम के नगरायुक्त अंकित खंडेलवाल ने बताया कि हाउस टैक्स की वसूली के लिए बीते दिनों ही राजस्व विभाग के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए थे. जिसमें वारंट जारी होने के बाद जो बकायेदार हाउस टैक्स जमा नहीं कर रहे हैं. उनके खिलाफ कुर्की, बैंक खाता सीज और संपत्ति सील जैसी कठोर कार्रवाई की जाए.

जारी रहेगा नगर निगम का अभियान: आगरा नगर निगम प्रशासन राजस्व लक्ष्य पूरा करने के लिए प्रतिदिन राजस्व वसूली की समीक्षा कर रहा है. इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं है. हाल हालात में लक्ष्य की प्राप्त करना है. जिससे ही नगर निगम के राजस्व विभाग की टीम और बकाएदारों में हड़कंप मचा हुआ है.

बकाएदारों को नोटिस और वारंट: नगरायुक्त अंकित खंडेलवाल ने बताया कि नगर निगम राजस्व वसूली के लिए लगातार हाउस टैक्स के बकाएदारों को नोटिस और वारंट जारी कर रहा है. इसके बाद भी बकाएदार हाउस टैक्स जमा नहीं कर रहे हैं. ऐसे ही बकाएदारों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है. जिसमें ही नगर निगम के राजस्व विभाग की टीम ने लोहामंडी में कार्रवाई है. नगर निगम में जो भी हाउस टैक्स के बकाएदार हैं. जिनके हाउस टैक्स जमा नहीं करने पर सील और कुर्की तक की कार्रवाई की जाएगी. नगर निगम का यह अभियान जारी रहेगा.

संपादक की पसंद

