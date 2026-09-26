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खानपान और बदलती लाइफ स्टाइल हड्डियों को बना रही कमजोर; यूथ भी चपेट में, जानिए क्या कहते हैं एक्सपर्ट

'आगरा मूव्स बेटर-2026' के एक महीने तक चले अभियान में खुलासा, पढ़िए श्यामवीर सिंह की स्पेशल रिपोर्ट

हड्डियों की कमजोरी की गिरफ्त में यूथ
हड्डियों की कमजोरी की गिरफ्त में यूथ (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 26, 2026 at 8:39 PM IST

9 Min Read
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आगरा: आमतौर पर हड्डियों की कमजोरी को बुढ़ापे से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन खानपान में कमी और बदलती जीवन शैली ने इस परिभाषा को बदलकर रख दिया है. अब युवा भी हड्डियों से जुड़ी बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं. यह खुलासा आगरा ऑर्थोपेडिक सोसायटी (एओएस) के एक माह तक चले अभियान 'आगरा मूव्स बेटर-2026' में हुआ.

यहां हड्डी, जोड़, मांसपेशी और सम्पूर्ण मस्कुलोस्केलेटल स्वास्थ्य को लेकर जांच शिविर लगाए गए. जिसमें किशोर, युवा, महिला, नौकरीपेशा और बुजुर्गों की बोन मिनरल डेंसिटी (बीएमडी) स्क्रीनिंग और हड्डियों से संबंधी रोगों की जांच की गई. इसमें सामने आया कि दूध, धूप, व्यायाम और सिटिंग जॉब्स की वजह से युवाओं को जवानी में ही बुढ़ापे की बीमारी मिल रही है. रिपोर्ट में जानिए एक्सपर्ट इसकी क्या बताते हैं वजह और बचाव के टिप्स?

हड्डियों की कमजोरी की गिरफ्त में यूथ (Video Credit; ETV Bharat)

आगरा ऑर्थोपेडिक सोसायटी (एओएस) ने अगस्त अभियान शुरू किया, जो एक माह तक चला. जिसमें एओएस की ओर से शहर के विभिन्न सामुदायिक एवं संस्थागत स्थानों पर जनजागरुकता के साथ ही बोन मिनरल डेंसिटी (बीएमडी) स्क्रीनिंग और हड्डियों से संबंधी रोगों की जांच के लिए 30 शिविर लगाए गए. इन शिविरों में 1704 लोग आए. जांच कराने वालों में किशोर, युवा, महिला, पुरुष और बुजुर्ग शामिल थे. जिनकी स्क्रीनिंग 26 अलग-अलग सेटिंग्स में की गई. रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि 1704 की बीएमडी जांच में 1033 लोगों में हड्डियों का घनत्व बेहद कम मिला.

समय-समय पर जांच जरूरी

आगरा ऑर्थोपेडिक सोसायटी के अध्यक्ष डॉ. अतुल कुलश्रेष्ठ कहते हैं, अभियान के तहत रिजल्ट और ओपीडी में आने वाले मरीजों की स्क्रीनिंग में पता चला कि हड्डियों संबंधी रोगों को लेकर जनता जागरुक नहीं है. यदि हड्डियों से संबंधी कोई दिक्कत है तो डॉक्टर्स से परामर्श जरूर लें. युवाओं की तरह ही महिलाएं भी अपनी सेहत को लेकर लापरवाह हैं. जिसकी वजह से तेजी से महिलाएं हड्डियों से संबंधी रोगों की चपेट में आ रही हैं. महिलाओं को सलाह है कि यदि उनकी उम्र 35 या 40 साल के बीच है. इसके साथ ही हड्डियों से संबंधी कोई दिक्कत है तो इसे नजरअंदाज न करें. महिलाओं को साल में एक बार सीरम कैल्शियम, सीरम एल्कलाइन जांच, विटामिन डी और बीएमडी स्क्रीनिंग जरूर करानी चाहिए.

कैसे कमजोर हो रहीं हड्डियां, जानिए
कैसे कमजोर हो रहीं हड्डियां, जानिए (Photo Credit; ETV Bharat)

क्योंकि, महिलाओं में खास तौर से मीनोपॉज के एराउंड हार्मोनल असंतुलन से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं. यदि जांच में हड्डियों की स्ट्रैंथ कम मिले तो डॉक्टर्स की सलाह पर कैल्शियम और विटामिन डी लेनी चाहिए. आगरा ऑर्थोपेडिक सोसायटी के अध्यक्ष डॉ. अतुल कुलश्रेष्ठ बताते हैं कि 'आगरा मूव्स बेटर-2026' की रिपोर्ट के मुताबिक, जांच शिविर में जो लोग आए, उनकी हड्डियां कमजोर होने की वजह घंटों बैठकर काम करना, बदली लाइफस्टाइल, पैदल नहीं चलना, धूप में नहीं बैठना है. जिसके चलते ही आज 30 से 40 साल की उम्र की महिला व पुरुषों को हड्डी संबंधी रोग हो रहे हैं.

और क्या बताती है रिपोर्ट

आगरा ऑर्थोपेडिक सोसायटी के सचिव डॉ. संजय चतुर्वेदी बताते हैं कि 'आगरा मूव्स बेटर-2026' की रिपोर्ट में यह सामने आया है कि हड्डियों संबंधी समस्याएं उनको अधिक हैं, जो इनमेडस यानी कैंपस के अंदर ही रह रहे हैं. जिसमें जेल, अपनाघर, वृद्धाश्रम, मानसिक स्वास्थ्य संस्थान शामिल हैं. इसके बावजूद ऐसे ही हालात हमें जनरल पब्लिक में भी ऐसी समस्याएं देखी हैं. स्कूल और कॉलेज के साथ ही फैक्ट्री में स्क्रीनिंग की. जिसमें पाया कि किशोर और किशोरियों में बीडीएम कम मिला है. फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों के साथ ही स्पोर्ट्समैन में भी ऑस्टियोपोरोसिस मिला है. जो सही नहीं है. इससे साफ है कि हमें खेलने वालों को भी जागरुक करना है कि कैल्शियम और विटामिन डी की कमी उनमें भी हो सकती है.

मजबूत हड्डियों के लिए क्या खाना चाहिए, जानिए
मजबूत हड्डियों के लिए क्या खाना चाहिए, जानिए (Photo Credit; ETV Bharat)

रिपोर्ट में जो चौंकाने वाली जानकारी सामने आई कि उसमें 30 साल से कम आयु वर्ग में युवतियों और युवकों की हड्डियां कमजोर मिली हैं. जिनमें युवकों के मुकाबले युवतियों की हड्डियां अधिक कमजोर हैं. अलग शिविर में इस आयु वर्ग की 125 युवतियों ने बीएमडी स्क्रीनिंग कराई. जिसमें 37.6 फीसदी युवतियों में हड्डियां कमजोर मिलीं. जबकि, शिविर में आए इसी आयु वर्ग के पुरुषों में 35.7 फीसदी की हड्डियां कमजोर मिलीं. शिविर में आए इस उम्र के युवक और युवतियों की कॉमन समस्या दर्द और सूजन की थी.

हड्डियां मजबूत रखने के लिए क्या करें

आगरा ऑर्थोपेडिक सोसायटी के सचिव डॉ. संजय चतुर्वेदी बताते हैं कि जांच शिविर में आए लोगों की स्क्रीनिंग के साथ ही उनकी काउंसलिंग भी की गई. जिसमें उन्हें बेटर हेल्थ के बारे में जानकारी दी गई. जिसमें डाइट के साथ ही बिजी डेली रूटीन से खुद के लिए समय निकलाने की सलाह दी गई. हेल्दी डाइट की बात करें तो हमें यह बातें याद रखनी चाहिए.

कुछ टिप्स
कुछ टिप्स (Photo Credit; ETV Bharat)

ज्यादा वजन हड्डियां का दुश्मन

उत्तर प्रदेश ऑर्थोपेडिक सोसायटी के पूर्व अध्यक्ष डॉ. अशोक कुमार विज कहते हैं कि, कैल्शियम और विटामिन डी की कमी से बच्चों में पैर टेढ़े होने की संभावना अधिक रहती है. जिसे रिकेटस कहते हैं. जिसमें अपना ही बॉडी वेट अपनी ही हड्डियां का दुश्मन बन जाता है. बॉडी वेट अधिक होने और हड्डियां कमजोर होने की वजह से पैर टेढ़े हो जाते हैं. अपील है कि कैल्शियम, विटामिडी, बीएमडी और थायरॉयड की जांच बहुत जरूरी हैं. बच्चों में यदि पैर टेढ़े होने की दिक्कत है तो लापरवाही ना करें. क्योंकि, प्रिविंशन इज द बेस्ट क्योर है. किसी बच्चे के आठ से दस साल में पैर टेढ़े या घुटने टेढ़े होते हैं तो प्लास्टर या अन्य उपकरण से उन्हें ठीक किया जा सकता है. 12 साल की उम्र में छोटे प्रोसीजर से ठीक हो जाते हैं. 13 से 14 की उम्र में हड्डियां काट कर सर्जरी करनी होती है. इसलिए, अभिभावकों से अपील है कि अपनी जांच के साथ ही बच्चों के दिक्कत होने पर उनकी भी जांच कराएं.

करें ये उपाय
करें ये उपाय (Photo Credit; ETV Bharat)

एक्सपर्ट से परामर्श करें

आगरा एयरपोर्ट स्टेशन के निदेशक विवेक कुमार शर्मा ने बताया कि एओएस ने कैंपेन में आगरा एयरपोर्ट पर कैंप लगाया गया. जिसमें एयरफोर्स, सुरक्षा कर्मचारी के साथ ही यात्रियों की जांच की गई. जिसकी रिपोर्ट उन्हें दी गई हैं. जिससे उन्हें खुद की बोन हेल्थ के बारे में जानकारी मिल गई हैं. जिससे एक्सपर्ट से परामर्श करके उपचार करा सकेंगे. जिससे उन्हें हड्डियों संबंधी रोग नहीं होंगे.

चालक-परिचालक और कर्मचारियों को किया जागरूक

यूपीएसआरटीसी के आगरा परिक्षेत्र के आरएम बीपी अग्रवाल बताते हैं कि एओएस ने 'आगरा मूव्स बेटर-2026' कैंपेन में अपनी कार्यशाला में कैंप लगाया. जिसमें चालक, परिचालक और कर्मचारियों की बोन हेल्थ स्क्रीनिंग की गई. इसके साथ ही उन्हें यह समझाया गया कि उन्हें कैसे बैठना हैं. बैठते समय उनका पॉश्चर कैसा रहे. बीएमडी स्क्रीनिंग की गई थी. चालक, परिचालक और कर्मचारियों को उनकी हड्डियां मजबूत रहें, इसके लिए उन्हें क्या करना है, ये भी बताया गया.

बचाव के लिए क्या करें, जानिए
बचाव के लिए क्या करें, जानिए (Photo Credit; ETV Bharat)

रिपोर्ट ने बढ़ाई चिंता

एओएस ने 'आगरा मूव्स बेटर-2026' कैंपेन में रजोनिवृत्ति के बाद महिलाओं की हड्डियों की कमजोर होना, ऑस्टियोपोरोसिस, बुजुर्गों के गिरने और फ्रैक्चर से बचाव, विद्यार्थी और नौकरीपेशा के बैठने की सही मुद्रा, मजबूत हड्डियों, सड़क सुरक्षा और खिलाड़ियों में चोटों की रोकथाम के लिए जागरूक किया. जांच शिविर में आए 1704 लोगों की बोन हेल्थ की रिपोर्ट जारी की है, जिसमें 16 से 70 साल से अधिक उम्र के बुजुर्ग भी शामिल हैं. ओवरऑल रिपोर्ट में 1033 लोगों की बोन मिनरल डेंसिटी (बीएमडी) रिपोर्ट बहुत खराब है. कहें तो 60.6 प्रतिशत लोगों में बीएमडी स्तर बेहद कमजोर मिला है. इसके साथ ही 30 साल कम उम्र के 38.3 प्रतिशत युवाओं की हड्डियां कमजोर मिली हैं. इन युवाओं में 40 साल से अधिक उम्र वालों की तरह हड्डियां सख्त मिली हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, जांच शिविर में आएए प्रतिशत लोगों में ऑस्टियोपीनिया और 6.6 प्रतिशत में ऑस्टियोपोरोसिस होने का अधिक खतरा है.

बीएमडी की दुश्मन ये चीजें

आगरा ऑर्थोपेडिक सोसायटी के अध्यक्ष डॉ. अतुल कुलश्रेष्ठ बताते हैं कि बीएमडी का दुश्मन लोगों का सुबह धूप नहीं निकलना, व्यायाम नहीं करना, फास्टफूड खाने का बढ़ता चलन और पौष्टिक आहार नहीं लेना है. जिसकी वजह से आज बुजुर्गों की तरह किशोर, युवा और महिलाओं में जोड़ और मांसपेशियों में दर्द, सूजन, बार-बार फ्रेक्चर के साथ ही हड्डियों में टेढ़ेपन की समस्या तेजी से बढ़ी है. इसलिए, अपनी हड्डियों की सेहत की रक्षा खुद करें. अभी से करें. जिसमें सक्रिय रहें और स्वस्थ रहें.

रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे
रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे (Photo Credit; ETV Bharat)



यहां पर लगे जांच शिविर

  • वृद्ध आश्रम
  • मानसिक स्वास्थ्य संस्था
  • आगरा जिला जेल
  • फैक्ट्री और कारखाना
  • एयरपोर्ट स्टेशन
  • स्कूल और कॉलेज
  • अस्पताल
  • स्टेडियम


कैंप में हुईं ये जांच

कैल्शियम की जांच
विटामिन डी की जांच
बोन मिनरल डेंसिटी

रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे
रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे (Photo Credit; ETV Bharat)
टी-स्कोर को यूं समझें

महिला और पुरुषों की हड्डियों की मजबूती देखने के लिए टी-स्कोर डेक्सा स्कैन किया जाता है. जिसकी रिपोर्ट यदि +1 से -1 के बीच आए तो महिला और पुरुष की हड्डियां बिल्कुल सामान्य है. यदि रिपोर्ट -1 से -2.5 के बीच आए तो ऑस्टियोपीनिया की स्थिति हैं. कहें तो हड्डियां कमजोर हैं. जो आगे चलकर हड्डियां संबंधी बीमारी की वजह बन सकती हैं. यदि -2.5 या उससे कम टी स्कोर आए तो ऑस्टियोपोरोसिस है. जिसमें हड्डियां बेहद कमजोर और नाजुक होने की वजह से फ्रैक्चर का खतरा अधिक रहता है.

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