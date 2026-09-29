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2020 में निर्दलीय ने दी थी मात, क्या इस बार बदलेगा आगरा शिक्षक एमएलसी का समीकरण?

आगरा: उत्तर प्रदेश में खंड शिक्षक और खंड स्नातक विधान परिषद चुनाव 2026 के लिए नामांकन प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है. राज्य की 11 सीटों पर होने वाले इस चुनाव में 23 अक्टूबर को मतदान होगा और 27 अक्टूबर को मतगणना की जाएगी.

इन 12 जिलों तक फैला चुनावी मैदान: आगरा खंड शिक्षक विधान परिषद (एमएलसी) के निर्वाचन क्षेत्र में आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा, अलीगढ़, एटा, मैनपुरी, इटावा, फर्रुखाबाद, कासगंज, हाथरस, औरैया और कन्नौज जिला आता है.

सपा ने रिटायर्ड प्रधानाचार्य तो भाजपा ने पूर्व इंजीनियर पर खेला दांव: इस चुनाव को लेकर प्रमुख राजनीतिक दलों ने अपने पत्ते खोल दिए हैं. समाजवादी पार्टी ने मथुरा से रिटायर्ड प्रधानाचार्य डॉ. प्रकाश चंद्र गुप्ता को अपना उम्मीदवार बनाया है. दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने लोक निर्माण विभाग के पूर्व इंजीनियर और कर्मचारी नेता हरि किशोर तिवारी को मैदान में उतारा है. कांग्रेस में शामिल हुए पूर्व छात्र नेता डॉ. मदन मोहन शर्मा भी टिकट की उम्मीद में अपनी तैयारी में जुटे हैं.

चुनाव की अधिसूचना जारी होते ही आगरा कमिश्नरी परिसर में प्रत्याशियों और उनके समर्थकों की आवाजाही बढ़ गई है. सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच पहले ही दिन कई दावेदारों ने पर्चे खरीदकर अपनी चुनावी तैयारी साफ कर दी है.

आगरा खंड शिक्षक एवं स्नातक एमएलसी चुनाव 2026 के लिए नामांकन शुरू . (Photo Credit: ETV Bharat)

51 हजार से ज्यादा शिक्षक मतदाता करेंगे फैसला: आगरा खंड के शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में इस बार 51 हजार 526 शिक्षक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे. साल 2020 के चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी डॉ. आकाश अग्रवाल ने भाजपा उम्मीदवार को हराकर ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी. इस बार भी निर्दलीय उम्मीदवारों ने पहले ही दिन पर्चे खरीदकर मुकाबले को त्रिकोणीय और बेहद दिलचस्प बना दिया है. प्रशासन ने पूरी नामांकन प्रक्रिया को पारदर्शी रखने के लिए सीसीटीवी और वीडियोग्राफी का खास इंतजाम किया है.

प्रत्याशी का नाम पार्टी मिले वोट डॉ. आकाश अग्रवाल निर्दलीय 5798 डॉ. दिनेश चंद वशिष्ठ भाजपा 3685 जगवीश किशोर जैन निर्दलीय 2952 गुमान सिंह यादव निर्दलीय 2255 निरंजन सिंह सोलंकी निर्दलीय 2107 हेवेन्द्र सिंह हऊआ चौधरी सपा 1509

आगरा शिक्षक एमएलसी सीट पर कौन किस पर भारी? (Photo Credit: ETV Bharat)

6 अक्टूबर तक दाखिल होंगे नामांकन: चुनाव आयोग के तय शेड्यूल के मुताबिक प्रत्याशी 6 अक्टूबर तक अपने पर्चे दाखिल कर सकेंगे और 9 अक्टूबर तक नाम वापसी की अंतिम तिथि होगी. भाजपा और सपा समेत सभी राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता मतदाताओं से घर-घर जाकर संपर्क साध रहे हैं. भाजपा जिला अध्यक्ष प्रशांत पूनिया ने दावा किया कि पार्टी बूथ स्तर पर काम कर दोनों सीटों पर जीत दर्ज करेगी. वहीं सपा प्रत्याशी डॉ. प्रकाश चंद्र गुप्ता ने कहा कि वे पिछले 11 महीनों से शिक्षकों के बीच सक्रिय हैं और उन्हें पूरा समर्थन मिल रहा है.

80 की उम्र में फिर चुनाव मैदान में उतरे हसनूराम आंबेडकरी: उत्तर प्रदेश में विधान परिषद खंड शिक्षक और खंड स्नातक चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. इसी बीच आगरा कमिश्नरी में 80 साल के हसनूराम आंबेडकरी नामांकन पत्र खरीदने पहुंचे. हाथ में छड़ी, गले में गमछा और खादी का कुर्ता पहने हसनूराम का चुनाव लड़ने का जुनून आज भी बरकरार है. उम्र के इस पड़ाव पर वे अब तक 100 चुनाव लड़ चुके हैं और हर बार निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतरते हैं.

80 साल के हसनूराम आंबेडकरी नामांकन पत्र खरीदने पहुंचे. (Video Credit: ETV Bharat)

बसपा से टिकट न मिलने पर लड़ा पहला चुनाव: 15 अगस्त 1947 को जन्मे हसनूराम ने शुरुआत में दस साल तक राजस्व विभाग में अमीन की नौकरी की थी. बामसेफ से जुड़ने के बाद उन्हें 1985 में विधानसभा चुनाव का टिकट देने का आश्वासन मिला था. टिकट के भरोसे उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी, लेकिन जब पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो उन्होंने निर्दलीय ही फतेहपुर सीकरी से चुनाव लड़ा. अपने पहले ही चुनाव में उन्हें 17 हजार से ज्यादा वोट मिले थे और वे तीसरे स्थान पर रहे थे.

जीत की नहीं हार की हसरत लेकर उतरते हैं मैदान में: हसनूराम आंबेडकरी का कहना है कि बाकी प्रत्याशियों की हसरत चुनाव जीतने की होती है, लेकिन वे हार की हसरत लेकर चुनाव लड़ते हैं. वे चुनाव लड़ने को एक रोमांच की तरह देखते हैं और उनका मानना है कि अगर उनके इस कदम से लोगों के चेहरे पर हंसी आती है तो यही उनकी बड़ी कमाई है. वे किसी के डमी प्रत्याशी नहीं बनते और बिना ज्यादा पैसे खर्च किए साइकिल से ही अपना प्रचार करते हैं. उनके समर्थक और साथी भी उनके संदेश पर खुद ही प्रचार की कमान संभाल लेते हैं.

हार की हसरत लेकर चुनाव लड़ते हैं हसनूराम (Photo Credit: ETV Bharat)

मनरेगा मजदूरी और पेंशन के पैसों से बचाते हैं चुनावी खर्च: राशन कार्ड धारक और मनरेगा मजदूर रहे हसनूराम अब अपने बेटों की मदद और किसान सम्मान निधि के पैसों से चुनाव लड़ते हैं. उन्होंने बताया कि इस बार दोनों नामांकन पत्रों की फीस 20 हजार रुपये है, जिसका इंतजाम उन्होंने कर लिया है. अपने जीवन में वे ग्राम पंचायत सदस्य, प्रधान, विधायक, सांसद से लेकर एमएलसी तक का चुनाव लड़ चुके हैं. यहाँ तक कि 1988 में उन्होंने राष्ट्रपति पद के लिए भी पर्चा भरा था, हालाँकि प्रपोजल पूरा न होने से नामांकन रद्द हो गया था.

इन विधानसभा में लड़ा चुनाव:

विधानसभा का नाम कितनी बार चुनाव लड़े फतेहपुर सीकरी विधानसभा 06 आगरा ग्रामीण विधानसभा 12 खैरागढ़ विधानसभा 13

इस लोकसभा क्षेत्र में लड़ा चुनाव:

आगरा (सुरक्षित) लोकसभा क्षेत्र

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