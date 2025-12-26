ETV Bharat / state

मंत्री बेबीरानी मौर्य के फर्जी पत्र से स्कूल में कराया बच्चों का दाखिला, गिरफ्तार

आगरा की हरिपर्वत थाना पुलिस ने दो आरोपियों को किया गिरफ्तार, जेल भेजा.

agra minister babyrani maurya fake letter school admission arrested
आगरा पुलिस ने किया खुलासा. (agra police)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 26, 2025 at 8:36 AM IST

आगरा: आगरा की हरिपर्वत थाना पुलिस ने यूपी सरकार में महिला कल्याण एवं बाल विकास पुष्टाहार मंत्री बेबी रानी मौर्य के फर्जी पत्र भेजने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. दोनों आरोपियों ने वजीरपुरा मार्ग स्थित सेंट फेलिक्स और सेंट पैट्रिक में बच्चों का प्रवेश कराने के लिए कूटरचित पत्र भेजे थे. पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने खुद ही लेटरहेड छपवाने की बात का खुलासा किया है. पुलिस ने दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया है. इस मामले में भी दो और आरोपियों के नाम सामने आए हैं. जिनकी पुलिस तलाश कर रही है.

मंत्री ने की थी पुलिस से शिकायत: बता दें कि बीते दिनों आगरा में कैबिनेट मंत्री बेरी रानी मौर्य के लेटरपेड पर मिशनरी स्कूलों में दाखिला कराने का मामला सामने आया. इस पर मंत्री बेबीरानी मौर्य ने इस बारे में पुलिस से शिकायत की.


दो आरोपी गिरफ्तार: हरिपर्वत थाना प्रभारी निरीक्षक नीरज कुमार शर्मा ने बताया कि कैबिनेट मंत्री बेबीरानी मौर्य की शिकायत पर जांच की. जिसमें उनके नाम से दो बच्चों के दाखिले के लिए स्कूलों में सिफारिशी पत्र भेजने की बात सामने आई. सिफारिशी पत्र मंत्री के कार्यालय से जारी नहीं हुए थे. दोनों पर जो पत्रांक संख्या अंकित थी, वो पत्राक संख्या वाले सिफारिशी पत्र दूसरी जगह पत्र भेजे गए थे. इतना ही नहीं, पत्र पर मंत्री बेबीरानी मौर्य के हस्ताक्षर भी फर्जी थे. इस पर पुलिस ने धोखाधड़ी की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया था. पुलिस ने छानबीन के बाद नालंदा टाउन, एकता निवासी तरुण बनर्जी व जैद अहमद (ज्योति नगर, ताजगंज) को गुरुवार देर शाम गिरफ्तार किया.

बच्चों का दाखिला कराने का लिया था ठेका: हरिपर्वत थाना प्रभारी निरीक्षक नीरज कुमार शर्मा ने बताया कि दोनों आरोपियों ने पूछताछ में खुलासा किया कि मोहम्मद इकबाल और अमन के बच्चों का दाखिला कराने का दोनों ठेका लिया था. दोनों बच्चों के परिजन से 50-50 हजार रुपये लिए. प्रदेश की मंत्री की सिफारिश पर आराम से काम हो जाएगा. दोनों ने मंत्री बेबीरानी मौर्य से पहचान नहीं है.

ऐसे बनवाए पत्र: दोनों ने खुद ही लेटरहेड छपवाकर पत्र बना लिया. मोहम्मद अबान के नर्सरी में प्रवेश के लिए सेंट फेलिक्स स्कूल के लिए पत्र भेजा था. वहीं, माइरा नाम की बच्ची का कक्षा एक में सेंट पेट्रिक्स में प्रवेश होना था. दोनों ने पूछताछ में मलिक और शेर सिंह के नाम भी बताए हैं. इन दोनों आरोपियों की तलाश जारी है.

