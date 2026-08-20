आगरा: ताज ईस्ट गेट से ISBT तक दौड़ी आगरा मेट्रो, CMRS निरीक्षण और हाई स्पीड टेस्ट सफल
सीएमआरएस नीलाभ्र सेनगुप्ता की टीम का दो दिवसीय निरीक्षण और 80 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हाई स्पीड टेस्ट सफलतापूर्वक संपन्न हुआ.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 20, 2026 at 10:05 PM IST
आगरा: मेट्रो रेल संरक्षा आयुक्त नीलाभ्र सेनगुप्ता और उनकी पांच सदस्यीय टीम ने आगरा मेट्रो कॉरिडोर-1 (ताज ईस्ट गेट – सिकंदरा) का निरीक्षण किया. मेट्रो रेल संरक्षा आयुक्त की टीम ने बैलेंस सेक्शन श्री मनकामेश्वर मेट्रो स्टेशन से आईएसबीटी मेट्रो स्टेशन तक निरीक्षण व मूल्यांकन किया. इस दौरान दोनों मेट्रो स्टेशन के बीच 80 किमी प्रति घंटा की अधिकतम गति से मेट्रो ट्रेन दौड़ाई गई. निरीक्षण में मेट्रो ट्रेन की सफल टेस्टिंग रही.
दो दिवसीय सीएमआरएस निरीक्षण हुआ पूरा: उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड (यूपीएमआरसी) के प्रबंध निदेशक सुशील कुमार ने बताया कि आगरा मेट्रो के श्रीमन कामेश्वर स्टेशन से आईएसबीटी तक नवनिर्मित मेट्रो कॉरिडोर का दो दिवसीय सीएमआरएस निरीक्षण आज पूरा हो गया. जिसमें आगरा मेट्रो के कॉरिडोर-1 पर ताज ईस्ट गेट से आईएसबीटी तक फाइनल इंटीग्रेटेड टेस्टिंग सफलतापूर्वक पूरी हो गई. जिससे अब पूर्व निर्धारित समय पर मेट्रो ट्रेन चलेगी. निरीक्षण के पहले दिन बुधवार को सीएमआरएस एवं उनकी टीम ने मोटर ट्रॉली के माध्यम से श्रीमनकामेश्वर मेट्रो स्टेशन से आरबीएस रैंप तक मेट्रो ट्रैक का विस्तृत निरीक्षण किया.
स्टेशनों पर यात्री सुरक्षा व्यवस्था की जांच: जिसमें एसएन मेडिकल कॉलेज, आगरा कॉलेज, राजा की मंडी, आरबीएस कॉलेज और आईएसबीटी मेट्रो स्टेशन शामिल रहे. प्रत्येक स्टेशन पर यात्री सुरक्षा से संबंधित व्यवस्थाओं एवं प्रावधानों का गहन परीक्षण किया. जिसमें तकनीकी कक्षों, स्टेशन कंट्रोल रूम, एस्केलेटर, लिफ्ट, फायर अलार्म सिस्टम तथा प्लेटफॉर्म के बुनियादी ढांचे समेत विभिन्न सुविधाओं का सूक्ष्मता से निरीक्षण एवं मूल्यांकन किया गया. दूसरे दिन निरीक्षण में सीएमआरएस और उनकी टीम ने श्रीमनकामेश्वर स्टेशन से मेट्रो ट्रेन में सवार होकर निरीक्षण प्रक्रिया पूरी की.
80 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से चलाकर हुआ टेस्ट: इस दौरान यूपीएमआरसी के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में ट्रेन के विभिन्न तकनीकी पहलुओं का परीक्षण किया. उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड (यूपीएमआरसी) के प्रबंध निदेशक सुशील कुमार ने बताया कि आगरा मेट्रो के वर्तमान में संचालित सेक्शन ताज ईस्ट गेट से श्रीमनकामेश्वर और नवनिर्मित शेष सेक्शन श्रीमनकामेश्वर से आईएसबीटी की समग्र (इंटीग्रेटेड) फाइनल टेस्टिंग सफलतापूर्वक पूरी हो गई है. पूरे कॉरिडोर को एकीकृत रूप से संचालित कर सिग्नलिंग, टेलीकॉम, विद्युत आपूर्ति, ट्रैक तथा ट्रेन संचालन से जुड़ी सभी प्रमुख प्रणालियों का समन्वित परीक्षण किया गया. इसमें मेट्रो ट्रेन की अधिकतम निर्धारित गति 80 किमी प्रति घंटा चलाकर परीक्षण किया गया है.
शहर के लोगों को मिलेगी बड़ी राहत: इसके तहत स्पीड एवं ब्रेकिंग टेस्ट भी किया गया है. यूपीएमआरसी के प्रबंध निदेशक सुशील कुमार ने बताया कि सीएमआरएस निरीक्षण में सुरक्षा मानकों के हाई-स्पीड टेस्ट, स्पीड और ब्रेकिंग टेस्ट जैसे परीक्षणों का अत्यंत सावधानीपूर्वक और वैज्ञानिक ढंग से विश्लेषण किया जाता है. जिससे यात्री सुरक्षा सुनिश्चित की जाए. हमारा मेट्रो कॉरिडोर शहर के सबसे व्यस्त क्षेत्रों से होकर गुजरता है, जिससे आने वाले समय में शहर के अंदर यात्रा अधिक सुरक्षित, सुगम, तेज एवं सुविधाजनक हो जाएगी.
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