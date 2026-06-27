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आगरा से वेनेजुएला भेजी गई मेडिकल टीम; भूकंप प्रभावितों की मदद करेंगे विशेषज्ञ, विदेश मंत्री ने एक्स पर किया पोस्ट

वेनेजुएला में भूकंप से अबतक 589 लोगों की मौत की खबर है. हजारों लोग घायल हैं. ऐसे में भारत ने मदद का हाथ बढ़ाया है.

आगरा से वेनेजुएला भेजी गई मेडिकल टीम
आगरा से वेनेजुएला भेजी गई मेडिकल टीम (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 27, 2026 at 9:44 AM IST

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आगरा : भारत सरकार ने उत्तरी वेनेजुएला में आए विनाशकारी भूकंप के बाद मानवीय सहायता के लिए कदम बढ़ाए हैं. इस क्रम में आगरा से इंडियन आर्मी की विशेष मेडिकल टुकड़ी राहत कार्यों के लिए रवाना की गई है. आगरा से ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत पैरा फील्ड हॉस्पिटल की 41 सदस्यीय टीम शुक्रवार को हिंडन एयर फोर्स स्टेशन से भारतीय वायुसेना के दो विमानों के जरिए वेनेजुएला के लिए रवाना किए गए हैं. इसकी जानकारी विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने एक्स पर पोस्ट करके दी है.

आगरा से वेनेजुएला भेजी गई मेडिकल टीम.
आगरा से वेनेजुएला भेजी गई मेडिकल टीम. (Photo Credit : ETV Bharat)


सेना की मध्य कमान के जनसंपर्क अधिकारी शांतनु प्रताप सिंह ने बताया कि भारत से उत्तरी वेनेजुएला को रवाना की गई मेडिकल टीम में नौ विशेषज्ञ चिकित्सक शामिल हैं, जो प्रभावित लोगों को आपातकालीन चिकित्सा, ट्रॉमा मैनेजमेंट, जीवनरक्षक सर्जरी और अन्य आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराएंगे. टीम अपने साथ विदेश मंत्रालय से भेजी गई करीब छह टन दवाइयां, चिकित्सा उपकरण व राहत सामग्री भी लेकर गई है.



मिशन की सबसे बड़ी खासियत भीष्म क्यूब (भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग, हित और मैत्री) है. जिसे भारत के ‘आरोग्य मैत्री’ प्रोजेक्ट के तहत भेजा गया है. यह अत्याधुनिक, स्वदेशी और तेजी से स्थापित होने वाला मॉड्यूलर फील्ड हॉस्पिटल है, जिसे कुछ ही समय में सक्रिय कर 200 मरीजों तक को एडवांस ट्रॉमा केयर, इमरजेंसी सर्जरी, आईसीयू सुविधा और ऑक्सीजन सपोर्ट उपलब्ध कराया जा सकता है. जिससे मेडिकल टीम पोर्टेबल वेंटिलेटर, पेशेंट मॉनिटर, डायग्नोस्टिक उपकरण, सर्जिकल किट, बिजली उत्पादन और ऑक्सीजन प्रणाली से लैस भीष्म क्यूब आपदा प्रभावित क्षेत्रों में त्वरित चिकित्सा सहायता देने में सक्षम है.


आगरा स्थित 60 पैरा फील्ड हॉस्पिटल भारतीय सेना की एक प्रतिष्ठित एयरबोर्न (पैराशूट) मेडिकल यूनिट है, जिसका मुख्यालय आगरा में है. यह यूनिट युद्ध, प्राकृतिक आपदाओं और मानवीय राहत अभियानों में तेजी से तैनाती के लिए जानी जाती है. पूर्व में 60 पैरा अपदा प्रभावित टर्की, म्यामायर, श्री लंका और अब टीम वेनेजुएला टीम मेडिकल सहायता लेकर जा चुकी है. आगरा की 60 पैरा फील्ड यूनिट को ऐसे हालातों से निपटने में दक्षता हासिल है.


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