ETV Bharat / state

आगरा से वेनेजुएला भेजी गई मेडिकल टीम; भूकंप प्रभावितों की मदद करेंगे विशेषज्ञ, विदेश मंत्री ने एक्स पर किया पोस्ट

आगरा से वेनेजुएला भेजी गई मेडिकल टीम ( Photo Credit : ETV Bharat )