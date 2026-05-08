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डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में सामूहिक नकल; आगरा और मथुरा के तीन परीक्षा केंद्र निरस्त

विश्वविद्यालय प्रशासन ने सचल दल की रिपोर्ट के आधार पर मथुरा के एसजीएल कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गोवर्धन-सौंख रोड का केंद्र निरस्त किया है.

डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय
डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 8, 2026 at 12:35 PM IST

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आगरा : डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय की सम सेमेस्टर परीक्षाओं में नकल पर गुरुवार देर शाम बडी कार्रवाई की गई. सचल दल की रिपोर्ट के आधार पर विश्वविद्यालय प्रशासन ने आगरा और मथुरा के तीन परीक्षा केंद्र निरस्त किए हैं. निरस्त किए गए तीनों केंद्रों के छात्रों की परीक्षा आज विश्वविद्यालय की ओर से निर्धारित नए केंद्रों पर होगी.



बता दें, डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय की सम सेमेस्टर परीक्षाएं चल रही हैं. परीक्षाओं के दौरान सचल दलों की ओर से लगातार छापेमार कार्रवाई की जा रही है. सचल दल की रिपोर्ट के आधार पर विश्वविद्यालय प्रशासन ने मथुरा के एसजीएल कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गोवर्धन-सौंख रोड का केंद्र निरस्त कर दिया है. इस परीक्षा केंद्र के छात्रों की परीक्षा आज श्री सिद्ध विनायक महाविद्यालय, गोवर्धन रोड में कराई जाएगी.



विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक डॉ. ओमप्रकाश ने बताया कि बुधवार को सचल दल ने जगनेर और खेरागढ़ के केंद्रों पर छापामार कार्रवाई की थी. सचल दल ने केंद्र बने सुरेश चंद्र शर्मा डिग्री कॉलेज जगनेर पर पहुंची तो वहां पर संजय गांधी कॉलेज ऑफ एजुकेशन, जगनेर के छात्रों की भी परीक्षा चल रही थीं. जांच में छात्रों को बोल-बोलकर नकल कराए जाने की बात सामने आई. जिस पर सचल दल ने बाहरी लोगों द्वारा ओएमआर शीट पर उत्तर दर्ज कराने की आशंका भी जताई है.

इसके अलावा स्वकेंद्र बने राम हरि महाविद्यालय, खेरागढ़ में भी सामूहिक नकल की रिपोर्ट दी. इसके बाद दोनों केंद्रों को निरस्त कर दिया गया. अब सुरेश चंद्र शर्मा डिग्री कॉलेज, संजय गांधी कॉलेज ऑफ एजुकेशन और राम हरि महाविद्यालय खेरागढ़ के छात्रों के लिए श्री सुरेश चंद्र सिंघल मेमोरियल महाविद्यालय जगनेर में होंगी. छात्राओं के लिए स्वकेंद्र बने संजय गांधी कॉलेज ऑफ एजुकेशन, जगनेर में आगे की परीक्षाओं के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है.


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