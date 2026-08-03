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एक करोड़ के अतिरिक्त दहेज की डिमांड से आठ माह में टूटी शादी, पति और सास-ससुर को जाना पड़ा जेल

आगरा : ताजनगरी में शहर के एक पत्थर कारोबारी की बेटी की शादी महज आठ माह में टूट गई. लंदन से एमबीए पास कारोबारी की बेटी शादी के बाद महज दो माह ही ससुराल में रही. कारोबारी का आरोप है कि पति और ससुरालीजन उसे एक करोड़ रुपये अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित कर रहे थे. बेटी का जबरन गर्भपात भी करा दिया और बेरहमी से पिटाई की. रिश्ते बचाने की तमाम कोशिश के बावजूद समझौता नहीं हुआ. इस मामले में शिकायत के बाद पुलिस ने मुकदमे दर्ज कर आरोपी पति, सास और ससुर को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है.







पत्थर कारोबारी के अनुसार ने उनकी बेटी ने लंदन से एमबीए किया है. इसके बाद स्कॉटलैंड की एक कंपनी में नौकरी करती थी. बेटी की शादी 26 नवंबर 2025 को सिगनेचर सिटी, शमसाबाद निवासी नंदित बंसल के साथ की थी. नंदित इंजीनियर है और वह हैदराबाद में एक कंपनी में नौकरी कर रहा है. नंदित के पिता होटल मालिक हैं. शादी में चार करोड़ रुपये खर्च हुए थे. इसके बाद एक करोड़ रुपये अतिरिक्त दहेज की मांग की जा रही थी. इसको लेकर बेटी को परेशान किया जाने लगा.





पत्थर कारोबारी के मुताबिक काफी दिनों तक बेटी उत्पीड़न सहती रही और परिजनों को कुछ नहीं बताया. इसके बाद उत्पीड़न बढ़ने पर हम लोगों की जानकारी हुई. मैंने भी बेटी का रिश्ता बचाने का प्रयास किया, लेकिन कोई साकारात्मक नतीजा नहीं निकला. ससुराल में बेटी की जान पर खतरा मंडराने लगा तो वह मायके आ गई. इसके बाद कई बार पंचायतें हुईं, मगर सबकुछ बेनतीजा रहा.





डीसीपी सिटी सैयद अली अब्बास ने बताया कि इस मामले में पुलिस की ओर से दोनों पक्षों को समझौते के लिए पूरा समय दिया गया था. पुलिस की भी कोशिश थी कि बातचीत से घर बच जाए, लेकिन सारी कोशिशें बेकार साबित हुईं. इसके बाद साक्ष्यों के आधार पर आरोपी नंदित और उसके माता-पिता के खिलाफ न्यू आगरा थाने में केस दर्ज किया गया. इसके बाद तीनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है.