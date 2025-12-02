आगरा में पत्नी की हत्या; शराब पीने का विरोध करने पर पहले मारा-पीटा, फिर गले पर पैर रखकर बैठ गया
मध्य प्रदेश जबलपुर की रहने वाली थी महिला. कैंट रेलवे स्टेशन के पास सड़क किनारे झोपड़ी बना कर रहती थी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : December 2, 2025 at 9:49 AM IST
आगरा : सदर थाना क्षेत्र में आगरा कैंट रेलवे स्टेशन के पास सोमवार रात एक शराबी मजदूर ने अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी. शराब पीकर आने का विरोध करने पर आरोपी ने पहले बेहरमी से पिटाई की फिर उसे नाली में गिरा कर गर्दन पर पैर रखकर बैठ गया. जिससे महिला की मौके पर मौत हो गई. किसी राहगीर की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है.
एसीपी सदर इमरान अहमद की प्राथमिक जांच के अनुसार मध्य प्रदेश जबलपुर निवासी गुड्डू चौधरी अपनी पत्नी ललिता और बेटे (5) के साथ कैंट रेलवे स्टेशन स्थित अटल चौक के पास सड़क किनारे झोपड़ी बनाकर रहता था. गुड्डू चौधरी मजदूरी करता है. परिवार का खर्च चलाने के लिए ललिता भी सामान बेचती थी. गुड्डू शराब पीने का आदी है. वह आए दिन शराब पीकर हंगामा और मारपीट करता था. सोमवार रात भी वह शराब पीकर घर पहुंचा था. इस बात पर पत्नी से विवाद हो गया था. इससे नाराज गुड्डू ने पहले ललिता को मारा पीटा और फिर नाली में गिरा दिया. इसके बाद गले पर पैर रख कर जान ले ली.
एसीपी सदर इमरान अहमद ने बताया कि आरोपी गुड्डू चौधरी को गिरफ्तार कर लिया गया है. पूछताछ में उसने पत्नी से मारपीट और हत्या की बात कुबूल की है. पत्नी से मारपीट के दौरान बेटा डर कर कहीं चला गया है. उसकी खोज की जा रही है. महिला का शव पोस्टमार्टम हाउस भेजा गया है. महिला के परिजनों को सूचना दी गई है. परिजनों के आने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.
