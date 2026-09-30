आगरा में सड़क हादसा: डंपर की टक्कर से कार सवार प्रधानाध्यापक की मौत, ट्रांस यमुना में जली कार
आगरा के ग्वालियर रोड पर डंपर की टक्कर से कार सवार प्राइमरी स्कूल के प्रधानाध्यापक की मौत हो गई.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 30, 2026 at 9:21 PM IST
आगरा: आगरा जिले के मलपुरा थाना क्षेत्र में ग्वालियर रोड पर बुधवार को एक भीषण सड़क हादसा हो गया. डंपर और कार के बीच हुई आमने-सामने की भिड़ंत में कार सवार सरकारी स्कूल के प्रधानाध्यापक की दर्दनाक मौत हो गई. मृतक की पहचान सिकंदरा निवासी भूपेंद्र के रूप में हुई है, जो खेरागढ़ ब्लॉक के चीत गांव स्थित प्राइमरी स्कूल में तैनात थे. बुधवार दोपहर स्कूल की छुट्टी के बाद भूपेंद्र अपनी कार से घर लौट रहे थे, तभी सामने से आए अनियंत्रित डंपर ने उनकी कार में जोरदार टक्कर मार दी.
स्टीयरिंग के बीच फंसे शिक्षक, अस्पताल ले जाते समय रास्ते में तोड़ा दम: टक्कर इतनी भीषण थी कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और शिक्षक भूपेंद्र स्टीयरिंग के बीच ही बुरी तरह फंस गए. सिर पर गंभीर चोट लगने की वजह से वे मौके पर ही लहूलुहान हो गए. सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और राहगीरों ने कड़ी मशक्कत के बाद उन्हें कार से बाहर निकाला. पुलिस तुरंत उन्हें एसएन मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंची, लेकिन चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.
फरार डंपर चालक की तलाश में जुटी पुलिस: प्रधानाध्यापक की मौत की खबर मिलते ही उनके परिवार में कोहराम मच गया. मृतक के परिवार में उनकी पत्नी विजयरानी, एक बेटा और एक बेटी हैं, जिनका रो-रोकर बुरा हाल है. हादसे के बाद चालक डंपर को मौके पर ही छोड़कर फरार हो गया, जिसे पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है. मलपुरा थाना प्रभारी निरीक्षक राजीव कुमार सिंह ने बताया कि परिजनों की तहरीर पर मामला दर्ज कर लिया गया है और फरार चालक की तलाश की जा रही है.
ट्रांस यमुना क्षेत्र में हाईवे पर धू-धू कर जली कार: इधर आगरा के ट्रांस यमुना थाना क्षेत्र में मंगलवार देर शाम एक और हादसा देखने को मिला. फतेहाबाद निवासी राजीव अग्रवाल जब अपनी कार से ससुराल जा रहे थे, तभी झरना नाला के पास अचानक गाड़ी से आग की लपटें उठने लगीं. राजीव ने सूझबूझ दिखाते हुए तुरंत गाड़ी रोकी और समय रहते बाहर निकल आए, जिससे उनकी जान बाल-बाल बच गई. स्थानीय लोगों और फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक कार पूरी तरह जलकर खाक हो चुकी थी.
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