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आगरा में सड़क हादसा: डंपर की टक्कर से कार सवार प्रधानाध्यापक की मौत, ट्रांस यमुना में जली कार

छुट्टी के बाद घर लौट रहे थे शिक्षक भूपेंद्र: डंपर की टक्कर से कार के उड़े परखच्चे ( Photo Credit: ETV Bharat )

आगरा: आगरा जिले के मलपुरा थाना क्षेत्र में ग्वालियर रोड पर बुधवार को एक भीषण सड़क हादसा हो गया. डंपर और कार के बीच हुई आमने-सामने की भिड़ंत में कार सवार सरकारी स्कूल के प्रधानाध्यापक की दर्दनाक मौत हो गई. मृतक की पहचान सिकंदरा निवासी भूपेंद्र के रूप में हुई है, जो खेरागढ़ ब्लॉक के चीत गांव स्थित प्राइमरी स्कूल में तैनात थे. बुधवार दोपहर स्कूल की छुट्टी के बाद भूपेंद्र अपनी कार से घर लौट रहे थे, तभी सामने से आए अनियंत्रित डंपर ने उनकी कार में जोरदार टक्कर मार दी.