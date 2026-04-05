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आगरा में शिक्षक ने शिक्षिका से किया दुष्कर्म, आपत्तिजनक फोटो और वीडियो बना ब्लैकमेल कर ठगे लाखों

शिक्षिका ने साथी शिक्षिका पर भी गंभीर आरोप लगाए. पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की.

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आगरा में शिक्षक ने शिक्षिका के साथ किया दुष्कर्म. (etv bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 5, 2026 at 11:40 AM IST

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आगरा: शहर में एक शिक्षिका ने सहकर्मी शिक्षिका और शिक्षक पर गंभीर आरोप लगाए हैं. पीड़ित परिषदीय स्कूल की शिक्षिका का आरोप है कि शिक्षक ने साथी शिक्षिका के सहयोग से दुष्कर्म किया. आपत्तिजनक फोटो खींचे. आपत्तिजनक फोटो और वीडियो के आधार पर दोनों ने ब्लैकमेल करके लाखों रुपये हड़प लिए हैं. जिसके चलते ही पीड़िता ने आत्महत्या करने की सोची थी. आरोपी ने अश्लील वीडियो और फोटोज भी परिजन को भेज दिए जिससे परिजन को जानकारी हुई. पीड़ित शिक्षिका ने पूरी कहानी बताई. इस पर परिजन ने हिम्मत दी. इसके बाद शनिवार को पीड़िता ने पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार से शिकायत की. जिस पर ही न्यू आगरा थाना पुलिस ने आरोपी शिक्षक व शिक्षिका के खिलाफ दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है. न्यू आगरा थानाध्यक्ष योगेश कुमार नागर ने बताया कि साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.


तहरीर के मुताबिक न्यू आगरा क्षेत्र की पीड़ित शिक्षिका ने सीतापुर जिले के ब्लॉक पिसावा में प्राथमिक विद्यालय कुतुबापुर में तैनात शिक्षक संजीव रावत व आवास विकास कॉलोनी साथी शिक्षिका के खिलाफ दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है. पीड़िता ने पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार को बताया कि उसकी नियुक्ति सीतापुर में सन् 2015 में हुई थी. इसके एक साल बाद सन 2016 में पति की मृत्यु हो गई. इस पर मैंने परिजन के कहने पर आगरा ट्रांसफर करा लिया था. पहले अन्य शिक्षकों के साथ मैं भी कार से स्कूल जाती थी. इसके बाद मैंने कार खरीद ली तो अपनी कार से शिक्षिकाओं के साथ जाने लगी. मेरी पहचान तक सहकर्मी शिक्षिका से हो गई थी. सन 2022 में एबीएसए की ओर से स्वीकृत किया गया. प्रतिकर अवकाश का स्वीकृति पत्र लेने के लिए साथी शिक्षिका के आवास विकास स्थित घर पर गई थीं.

नशीला पदार्थ मिली कोल्डड्रिंक पिलाई, दुष्कर्म किया: पीड़िता का आरोप है कि शिक्षिका के घर पर शिक्षक नेता संजीव रावत मिला था. आरोप है कि शिक्षिका ने उसे नशीला पदार्थ मिली कोल्डड्रिंक दी. जिसे पीते ही तबियत खराब हुई तो शिक्षिका ने बेडरूम में आराम करने की सलाह दी. मैं बैडरूम में गई और बेसुध हो गई. आरोप है कि बेहोश होने पर आरोपित ने दुष्कर्म किया और आपत्तिजनक फोटो खींच लिए थे. इसके बाद आरोपी संजीव रावत ने आपत्तिजनक फोटो व वीडियो वायरल करने की धमकी देकर धमकी देकर कई बार दुष्कर्म किया. आरोपितों ने वीडियो वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करके रुपये भी वसूले. जब भी मन करता था. दोनों ब्लैकमेल करके रुपये वसूलते और आरोपित दुष्कर्म करता था. नौ व दस मार्च 2026 को भी आरोपित शिक्षक संजीव रावत ने कार से पीछा किया. धमकाया. इतना ही नहीं, आरोपित ने परिजन को आपत्तिजनक फोटो भी भेज दिए. इस पर परिजन को आरोपियों की करतूत की जानकारी हुई. पीड़िता का आरोप है कि परिजन ने हिम्मत दी तो पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार से मिलीं. जिस पर ही दोनों आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है. इस बारे में न्यू आगरा थानाध्यक्ष योगेश कुमार नागर ने बताया कि शिक्षिका की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है. आरोपियों की तलाश की जा रही है.


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