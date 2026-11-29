ताजमहल की सुरक्षा में बड़ी चूक! सुरक्षा घेरा तोड़कर ताज के वीवीआईपी गेट तक पहुंची कार, जानें पूरा मामला
बिना प्रवेश पास के एक कार दो सुरक्षा बैरियर पार करके पूर्वी गेट तक पहुंच गई थी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 29, 2026 at 10:40 AM IST
आगरा : मोहब्बत की निशानी ताजमहल की सुरक्षा व्यवस्था में शनिवार देर शाम बड़ी चूक सामने आई है. बिना प्रवेश पास के एक काले रंग की कार दो सुरक्षा बैरियर पार करके पूर्वी गेट तक पहुंच गई. कार के सुरक्षा घेरे में दाखिल होने से ताज सुरक्षा पुलिस में खलबली मच गई. सुरक्षाकर्मियों ने आगे जाकर कार रुकवाई. साथ ही कार सवार दोनों युवकों को हिरासत में ले लिया. जबकि, उनका एक साथी मौके से भाग गया. हिरासत में लिए गए दोनों युवक नशे में थे.
वीवीआईपी पूर्वी गेट पर पहुंची बिना वाली कार : बताया जा रहा कि ताजमहल के वीवीआईपी पूर्वी गेट तक एक कार पहुंची. कार पर वैध पास नहीं था. इसके बावजूद कार ने ताज सुरक्षा पुलिस के दो बैरियर पार किए और संवेदनशील क्षेत्र पूर्वी गेट तक पहुंच गई. जैसे ही कार रुकी तो मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई. इस दौरान किसी व्यक्ति ने पूरी घटना का वीडियो बना लिया. तभी कार सवार एक युवक मौके से भाग गया.
वीडियो सामने आने के बाद सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठे तो ताज सुरक्षा पुलिस और ताजगंज थाना पुलिस में खलबली मच गई. ताज सुरक्षा पुलिस ने कार को कब्जे में लेने के साथ दोनों युवकों को भी हिरासत में ले लिया. युवकों से पूछताछ के बाद उनका मेडिकल परीक्षण कराया है. पूछताछ में युवकों की पहचान अमित निवासी फतेहाबाद और अंकित निवासी मनिया, धौलपुर के रूप में हुई. दोनों नशे में थे.
ताजगंज थाना प्रभारी निरीक्षक प्रदीप त्रिपाठी ने बताया कि मेडिकल परीक्षण कराने के बाद उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की गई है. एसीपी ताज सुरक्षा यतेंद्र नागर ने बताया कि कार सीज कर दी गई है. कार सवार अमित और अंकित को हिरासत में लेकर मेडिकल कराया है. दोनों के खिलाफ ताजगंज थाना पुलिस ने विधिक कार्रवाई की गई है. दोनों का आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है.
बता दें, मोहब्बत की निशानी ताजमहल की सुरक्षा व्यवस्था के तीन घेरे हैं. ग्रीन जोन, यलो जोन और रेड जोन. ग्रीन जोन की सुरक्षा का जिम्मा ताजगंज थाना पुलिस के जिम्मे हैं. यलो जोन की सुरक्षा व्यवस्था में ताज सुरक्षा पुलिस तैनात रहती है. बैरियर लगाकर केवल पास धारक वाहन ही ताजमहल के पूर्वी और पश्चिमी गेट तक पहुंचते हैं. जबकि, ताजमहल की रेड जोन की सुरक्षा में सीआईएसएफ के जवान तैनात हैं.
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