ETV Bharat / state

ताजमहल की सुरक्षा में बड़ी चूक! सुरक्षा घेरा तोड़कर ताज के वीवीआईपी गेट तक पहुंची कार, जानें पूरा मामला

ताजमहल की सुरक्षा में चूक! ( Photo Credit : ETV Bharat )

आगरा : मोहब्बत की निशानी ताजमहल की सुरक्षा व्यवस्था में शनिवार देर शाम बड़ी चूक सामने आई है. बिना प्रवेश पास के एक काले रंग की कार दो सुरक्षा बैरियर पार करके पूर्वी गेट तक पहुंच गई. कार के सुरक्षा घेरे में दाखिल होने से ताज सुरक्षा पुलिस में खलबली मच गई. सुरक्षाकर्मियों ने आगे जाकर कार रुकवाई. साथ ही कार सवार दोनों युवकों को हिरासत में ले लिया. जबकि, उनका एक साथी मौके से भाग गया. हिरासत में लिए गए दोनों युवक नशे में थे.

वीवीआईपी पूर्वी गेट पर पहुंची बिना वाली कार : बताया जा रहा कि ताजमहल के वीवीआईपी पूर्वी गेट तक एक कार पहुंची. कार पर वैध पास नहीं था. इसके बावजूद कार ने ताज सुरक्षा पुलिस के दो बैरियर पार किए और संवेदनशील क्षेत्र पूर्वी गेट तक पहुंच गई. जैसे ही कार रुकी तो मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई. इस दौरान किसी व्यक्ति ने पूरी घटना का वीडियो बना लिया. तभी कार सवार एक युवक मौके से भाग गया.