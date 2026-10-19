आगरा में दिखी लखनऊ शिवा शर्मा हत्याकांड की मुख्य आरोपी श्रद्धा दुबे, पुलिस की घेराबंदी नहीं आई काम
आशंका जताई जा रही है कि श्रद्धा कोर्ट में सरेंडर करने की फिराक में है. इसी सिलसिले में वह किसी अधिवक्ता से मिलने पहुंची थी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 19, 2026 at 9:15 AM IST
आगरा : राजधानी लखनऊ के बहुचर्चित शिवा शर्मा हत्याकांड की मुख्य आरोपी 50 हजार की इनामी श्रद्धा दुबे रविवार को आगरा में थी. लखनऊ पुलिस को श्रद्धा दुबे की लोकेशन आगरा में मिली तो आगरा पुलिस से संपर्क भी किया. इसके बाद आगरा पुलिस एक्टिव हुई, लेकिन इस बीच श्रद्धा दुबे ने ठिकाना बदल लिया. आशंका जताई जा रही है कि श्रद्धा कोर्ट में सरेंडर करने की फिराक में है. इसी सिलसिले में वह आगरा किसी अधिवक्ता से मिलने पहुंची थी.
बता दें, बीते नौ अक्टूबर को प्रदेश की राजधानी लखनऊ के कारोबारी शिवा शर्मा की अवध ग्रीन अपार्टमेंट की चौथी मंजिल से गिरकर मौत हो गई थी. इस मामले में शिवा की मां की तरफ से हत्या का मुकदमा लिखाया गया है. जिसमें शिवा शर्मा की लिव इन पार्टनर श्रद्धा दुबे को मुख्य आरोपी बनाया गया है. इसके बाद से लखनऊ पुलिस कई टीमें श्रद्धा दुबे, उसकी बहन और उसके ड्राइवर की तलाश में जुटी हैं.
बताया जा रहै कि फरार चल रही इनामी श्रद्धा दुबे की आगरा में लोकेशन मिली थी. जिस पर लखनऊ पुलिस ने आगरा पुलिस से संपर्क किया. लखनऊ पुलिस भी आगरा पहुंची, लेकिन वहां से श्रद्धा दुबे जा चुकी थी. कहा जा रहा कि श्रद्धा सदर थाना क्षेत्र निवासी एक वरिष्ठ अधिवक्ता से मिलने पहुंची थी. श्रद्धा दुबे किसी दूसरे मामले में आगरा के कोर्ट में समर्पण करना चाहती है. बहरहाल पुलिस अभी खाली है.
आगरा पुलिस की मानें तो शनिवार रात में श्रद्धा लखनऊ चली गई थी. उसके साथ दो और लोग थे. रविवार दाेपहर श्रद्धा के आगरा आने की जानकारी मिली तो पुलिस टीम ने अधिवक्ता के घर के आसपास व अन्य स्थानों पर निगरानी बढ़ाई. श्रद्धा के साथ दो अन्य लोग भी थे. आगरा पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार ने बताया कि शिवा शर्मा हत्याकांड में फरार मुख्य आरोपी श्रद्धा दुबे को लेकर लखनऊ पुलिस ने संपर्क किया था. इस बारे में लखनऊ पुलिस के इनपुट पर श्रद्धा दुबे की तलाश में पुलिस टीमें लगाई हैं.
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