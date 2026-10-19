ETV Bharat / state

आगरा में दिखी लखनऊ शिवा शर्मा हत्याकांड की मुख्य आरोपी श्रद्धा दुबे, पुलिस की घेराबंदी नहीं आई काम

Shraddha Dubey, Shiva Sharma ( Photo Credit : ETV Bharat )

आगरा : राजधानी लखनऊ के बहुचर्चित शिवा शर्मा हत्याकांड की मुख्य आरोपी 50 हजार की इनामी श्रद्धा दुबे रविवार को आगरा में थी. लखनऊ पुलिस को श्रद्धा दुबे की लोकेशन आगरा में मिली तो आगरा पुलिस से संपर्क भी किया. इसके बाद आगरा पुलिस एक्टिव हुई, लेकिन इस बीच श्रद्धा दुबे ने ठिकाना बदल लिया. आशंका जताई जा रही है कि श्रद्धा कोर्ट में सरेंडर करने की फिराक में है. इसी सिलसिले में वह आगरा किसी अधिवक्ता से मिलने पहुंची थी.





बता दें, बीते नौ अक्टूबर को प्रदेश की राजधानी लखनऊ के कारोबारी शिवा शर्मा की अवध ग्रीन अपार्टमेंट की चौथी मंजिल से गिरकर मौत हो गई थी. इस मामले में शिवा की मां की तरफ से हत्या का मुकदमा लिखाया गया है. जिसमें शिवा शर्मा की लिव इन पार्टनर श्रद्धा दुबे को मुख्य आरोपी बनाया गया है. इसके बाद से लखनऊ पुलिस कई टीमें श्रद्धा दुबे, उसकी बहन और उसके ड्राइवर की तलाश में जुटी हैं.