आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस वे कल 1.15 घंटे तक रहेगा बंद, 15-15 मिनट के 5 ट्रैफिक ब्लॉक, जानिए कब न निकलें?

लखनऊ: आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर 12 मार्च को दोपहर के समय यातायात कुछ समय के लिए प्रभावित रहेगा. उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा 132 केवी डबल सर्किट भोगांव जीएसएस से भादां टीएसएस ट्रांसमिशन लाइन के ओवरहेड क्रॉसिंग कार्य के लिए एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक ब्लॉक की अनुमति दी गई है. यह कार्य चेनेज 96+788 किलोमीटर पर किया जाएगा, जहां बिजली की हाई टेंशन लाइन एक्सप्रेसवे को क्रॉस कर रही है.ट्रैफिक ब्लॉक की मंजूरी आधिकारिक रूप से जारी की गई है.







उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे अथॉरिटी की ओर से जारी प्रेस नोट में बताया गया है कि मूल अनुरोध 10:00 से 16:00 बजे तक का था, लेकिन स्वीकृत शेड्यूल के अनुसार ब्लॉक केवल दोपहर 12:00 बजे से शाम 3:15 बजे तक के छोटे-छोटे अंतरालों में होगा. कुल मिलाकर पांच 15-15 मिनट के ब्लॉक लगाए जाएंगे, जिससे कुल बंदी का समय 75 मिनट (सवा घंटे) होगा.





बंदी का शेड्यूल



