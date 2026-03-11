आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस वे कल 1.15 घंटे तक रहेगा बंद, 15-15 मिनट के 5 ट्रैफिक ब्लॉक, जानिए कब न निकलें?
आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर 12 मार्च को दोपहर में यातायात रहेगा प्रभावित रहेगा.
Published : March 11, 2026 at 9:04 AM IST
लखनऊ: आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर 12 मार्च को दोपहर के समय यातायात कुछ समय के लिए प्रभावित रहेगा. उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा 132 केवी डबल सर्किट भोगांव जीएसएस से भादां टीएसएस ट्रांसमिशन लाइन के ओवरहेड क्रॉसिंग कार्य के लिए एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक ब्लॉक की अनुमति दी गई है. यह कार्य चेनेज 96+788 किलोमीटर पर किया जाएगा, जहां बिजली की हाई टेंशन लाइन एक्सप्रेसवे को क्रॉस कर रही है.ट्रैफिक ब्लॉक की मंजूरी आधिकारिक रूप से जारी की गई है.
उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे अथॉरिटी की ओर से जारी प्रेस नोट में बताया गया है कि मूल अनुरोध 10:00 से 16:00 बजे तक का था, लेकिन स्वीकृत शेड्यूल के अनुसार ब्लॉक केवल दोपहर 12:00 बजे से शाम 3:15 बजे तक के छोटे-छोटे अंतरालों में होगा. कुल मिलाकर पांच 15-15 मिनट के ब्लॉक लगाए जाएंगे, जिससे कुल बंदी का समय 75 मिनट (सवा घंटे) होगा.
बंदी का शेड्यूल
- पहला ब्लॉक: दोपहर 12:00 से 12:15 बजे तक (15 मिनट)
- दूसरा ब्लॉक: 12:45 से 13:00 बजे तक (15 मिनट)
- तीसरा ब्लॉक: 13:30 से 13:45 बजे तक (15 मिनट)
- चौथा ब्लॉक: 14:15 से 14:30 बजे तक (15 मिनट)
- पांचवां ब्लॉक: 15:00 से 15:15 बजे तक (15 मिनट)
ये ब्लॉक इंटरमिटेंट (अंतराल वाले) होंगे, यानी बीच-बीच में यातायात सामान्य रहेगा.प्रत्येक ब्लॉक के दौरान एक्सप्रेसवे की दोनों दिशाओं में यातायात पूरी तरह रोका जाएगा ताकि सुरक्षित रूप से ओवरहेड क्रॉसिंग का काम पूरा हो सके. यह कार्य बिजली आपूर्ति की विश्वसनीयता बढ़ाने और ट्रैक्शन सब-स्टेशन (टीएसएस) को मजबूत करने के लिए आवश्यक है, जो रेलवे या अन्य महत्वपूर्ण ढांचे से जुड़ा हो सकता है.
चेनेज 96+788 एक्सप्रेसवे के शुरुआती हिस्से में आता है, जो आगरा से लगभग 90-100 किमी की दूरी पर है और संभवतः फिरोजाबाद या इटावा जिले के आसपास पड़ता है। यह क्षेत्र जहां एक्सप्रेसवे ग्रामीण इलाकों से गुजरता है, वहां बिजली लाइनों का क्रॉसिंग आम है.
ये अपील की गई: एक्सप्रेसवे प्राधिकरण और संबंधित विभाग यात्रियों से अपील कर रहे हैं कि वे इस दिन दोपहर के समय वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें या यात्रा की योजना पहले से बना लें.ट्रैफिक पुलिस और एक्सप्रेसवे पर गश्त करने वाली टीमें मौके पर मौजूद रहेंगी। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे एक्सप्रेसवे ऐप, रेडियो या आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल्स से रीयल-टाइम अपडेट लेते रहें.
