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बैकपुट पर आगरा नगर निगम; व्यापारियों के विरोध के बाद 69 ट्रेड मदों में लाइसेंस व्यवस्था निरस्त

आगरा महापौर हेमलता दिवाकर कुशवाहा ने नगर आयुक्त को पत्र लिखकर ट्रेड टैक्स रद्द करने के निर्देश दिए हैं.

आगरा महापौर के निर्देश.
आगरा महापौर के निर्देश. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 24, 2026 at 1:29 PM IST

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आगरा : व्यापारियों के विरोध और आक्रोश के बाद नगर क्षेत्र में लागू 69 ट्रेड मदों में लाइसेंस व्यवस्था निरस्त करने का फैसला महापौर हेमलता दिवाकर कुशवाहा ने लिया है. महापौर ने इस बाबत नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल को पत्र लिखकर ट्रेड टैक्स रद्द करने के निर्देश दिए हैं. निर्देश में लिखा है कि एक सितंबर 2025 को नगर निगम सदन के 12वें अधिवेशन की बैठक में 69 ट्रेड लाइसेंस मदों पर लाइसेंस शुल्क लगाने का निर्णय लिया गया था. उन सभी 69 ट्रेड टैक्स निरस्त कर दिए जाएं. साथ ही पहले से चले आ रहे टैक्स यथावत लागू रहेंगे.




बता दें, नगर निगम सदन ने एक सितंबर 2025 को 69 ट्रेड लाइसेंस मदों के तहत मॉल व ब्रांडेड सामान के शोरूम, ब्रांडेड कपड़े के शोरूम, फाइनेंस कंपनी, टेंट हाउस, पेठा बनाने के कारखाने, बड़े थोक जनरल स्टोर, मार्बल के विक्रेता एवं टाइल्स के शोरूम, फाउंड्री/इंजीनियरिंग इंडस्ट्रियल कारखाने, पेंट की दुकान, डेयरी फार्म, ब्यूटी पार्लर/एसी युक्त प्रतिष्ठान, ज्वेलर्स की दुकान, मोटर वाहन एजेंसी, स्कूटर एजेंसी (दो पहिया), स्कूटर एजेंसी (तीन पहिया), जूता बनाने के कारखाने (25 कर्मचारी से ऊपर), लोहा, टिन, सीमेंट, ईंट-बालू (थोक), मार्बल, टाइल्स, सेनेटरी, हार्डवेयर (फुटकर) की दुकान, मसाला/पान मसाले के कारखाने पर टैक्स लगाया गया था. इसके बाद व्यापारी विरोध में उतर आए हैं. जिससे नगर निगम की किरकिरी हो रही थी.

महापौर हेमलता दिवाकर कुशवाहा ने बताया कि नगर क्षेत्र में लागू ट्रेड लाइसेंस व्यवस्था के संबंध में प्राप्त शिकायतों एवं स्थलीय समीक्षा के बाद इसे वापस लेने का निर्णय लिया गया है. वर्तमान प्रणाली में व्यापक अनियमितताएं, अत्यधिक प्रशासनिक जटिलताएं तथा सम्भावित भ्रष्टाचार की स्थितियां विद्यमान हैं. जिसके कारण व्यापारियों एवं आम नागरिकों को अनावश्यक आर्थिक एवं मानसिक कष्ट का सामना करना पड़ सकता है. इसलिए व्यापारियों और जनहित में नई ट्रेड टैक्स व्यवस्था निरस्त की जा रही है.


महापौर हेमलता दिवाकर कुशवाहा के अनुसार वर्तमान व्यवस्था, अधिनियम की धारा 298 (उपविधि निर्माण संबंधी प्रावधान) एवं धारा 541 (नियमों के प्रवर्तन एवं प्रशासनिक शक्तियां) की मूल भावना पारदर्शिता, सुगमता एवं जनहित संरक्षण के अनुरूप प्रभावी रूप से कार्य नहीं कर पा रही है. इसलिए अधिनियम की धारा 298 एवं धारा 541 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके जनहित में यह अपेक्षा की जाती है कि वर्तमान ट्रेड लाइसेंस व्यवस्था की तत्काल समीक्षा कराकर निरस्त (रद्द) करने की कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित की जाए.

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