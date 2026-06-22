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ताजमहल के पास जमीन के विवाद में अधिवक्ता के भाई को मारी गोली

ताजगंज थाना क्षेत्र में स्थित श्यामलाल मार्ग पर रविवार रात हमला, पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया.

agra lawyer brother shot over land dispute near taj mahal
ताजमहल के पास जमीन के विवाद में अधिवक्ता के भाई को मारी गोली. (etv bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 22, 2026 at 8:25 AM IST

3 Min Read
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आगरा: ताजगंज थाना क्षेत्र में स्थित श्यामलाल मार्ग पर रविवार रात बाइक सवार हमलावरों ने एक महिला अधिवक्ता के भाई को गोली मार दी. गोली से जख्मी युवक ने साहस दिखाया और भागते समय हमलावरों को दबोचने का प्रयास भी किया. गोलीकांड ताजमहल के पास हुआ है. हमलावर फायरिंग करके भाग निकले. जिससे क्षेत्र में दहशत फैल गई. बस्ती के लोग जमा हुए. युवक की जांघ में गोली लगी है. उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

महिला अधिवक्ता का आरोप है कि पुलिस ने सुनवाई की होती तो यह नौबत नहीं आती. इस बारे में एसीपी ताज सुरक्षा यतेन्द्र सिंह नागर ने बताया कि डायल 112 पर मिली सूचना पुलिस मौके पर पहुंची थी. दो बाइक से आए अज्ञात हमलावरों ने परचून दुकानदार को गोली मारी है. हमलावरों की तलाश में कई पुलिस टीमें गठित की हैं. जिनमें सीसीटीवी फुटेज, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और लोकल इंटेलिजेंस के जरिए आरोपियों की गिरफ्तार के प्रयास किए जा रहे हैं.

बता दें कि घटना रविवार रात करीब दस बजे की है. पुरानी मंडी क्षेत्र स्थित श्याम लाल मार्ग पर अधिवक्ता संगीता राठौर के भाई गौरव राठौर की परचून की दुकान है. अधिवक्ता संगीता राठौर ने पुलिस को बताया कि वह दवा लेने गई थीं. भाई गौरव राठौर दुकान पर बैठा था. तभी बाइक पर तीन युवक आए. आते ही बाइक सवारों ने भाई गौरव से विवाद किया. इसके बाद सीधे गोली चला दी. गोली भाई गौरव की जांघ में लगी. मगर, उसने साहस दिखाकर बाइक से भाग रहे हमलावरों को पकड़ने का प्रयास किया. जिस पर हमलावरों ने फायरिंग कर दी. यह देखकर बस्ती के दो युवक मदद के लिए आए. लोगों ने घेराबंदी की तो बाइक सवार हमलावर गिर गए. यह देख हमलावरों ने कई राउंड फायरिंग की. जिससे बस्ती में दहशत फैल गई. यह पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी कैमरे में कैद है.

हत्या की धमकी दी थी: अधिवक्ता संगीता राठौर का आरोप है कि भाई गौरव पर कातिलाना हमले के पीछे सुनील राठौर, टीटू, संदीप, सियाराम, अजय समेत अन्य लोग हैं. जमीन के विवाद में डेढ़ साल से उन्हें और परिवार को परेशान किया जा रहा है. हत्या की धमकी दी गई थी. जिसकी ताजगंज थाना पर शिकायत की. कई बार प्रार्थनापत्र दिए गए. उनका निस्तारण नहीं किया गया. नतीजा सामने है. भाई गौरव की हत्या का प्रयास किया गया. संयेाग से गोली पैर में लगी.

हमलावरों की पहचान करके दबिश: एसीपी ताज सुरक्षा यतेन्द्र सिंह नागर ने बताया कि घायल का अस्पताल में इलाज चल रहा है. उसके पैर में गोली लगी है. सीसीटीवी फुटेज कब्जे में लिए गए हैं. जिसके आधार पर हमलावरों की पहचान करके दबिश दी जा रही है. दो गोलियां चली थीं. इस मामले में कई पुलिस टीमें गठित की हैं. जबकि, अधिवक्ता संगीता राठौर चार राउंड फायरिंग का आरोप लगा रही हैं.


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